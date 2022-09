KRAFTMINISTER: Terje Aasland (Ap) er olje- og energiminister i Støre-regjeringen. Bildet er fra Arendalsuka i august.

Energiminister Terje Aasland: Sier nei til kjernekraft

Milliardær Trond Mohns planer om produksjon av kjernekraft i Norge høster null støtte i regjeringen. Kjernekraft er ikke aktuelt i Norge, fastslår olje- og energiministeren.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Kjernekraft har en rekke krevende sider knyttet til kostnader, sikkerhet og ikke minst når det gjelder oppbevaring av avfall. Vår vurdering er at kjernekraft ikke er en aktuell problemstilling i Norge, skriver Terje Aasland (Ap) i en e-post til VG.

Bakgrunnen er VGs sak torsdag om at den Bergen-baserte industrimannen og mangemilliardæren Trond Mohn og hans selskaper vil jobbe for å bygge og drive kjernekraftverk i Norge innen 10 til 15 år.

Venter fremtidig politisk vilje

Selskapet Norsk Kjernekraft AS ble stiftet i juli. Mohn er også kjent som Ap-sympatisør og en som i mange år har gitt enorme summer til idrett, forskning og frivillighet.

Styreleder Jonny Hesthammer sa tidligere til VG at de skal jobbe for å bygge og drifte kjernekraftverk i Norge, og at planene er gjennomførbare.

De jobber mot å ha flere små kjernekraftverk på plass om ti til femten år.

– Dette selskapet er startet etter flere år med analyser, av om det er realistisk at vi klarer å gjennomføre dette på ti til femten år. Deretter om det er noe Norge trenger og noe det vil være politisk vilje for, sa Hesthammer til VG.

ENGASJERT INVESTOR: Trond Mohn er kjent for sin enorme støtte til idretten og forskningsformål gjennom mange år. Bildet er fra en reportasje der Mohn blant annet uttalte seg kritisk til Bjørn Dæhlies første flytting til gunstig skatteopphold i Lofoten.

Den politiske viljen er imidlertid ikke til stede i regjeringen.

I stedet så ramser olje- og energiministeren opp regjeringens planer for fornybar energi.

– I Norge har vi store naturressurser som kan brukes til produksjon av fornybar energi, og som vi ønsker å utvikle videre. Vi har muligheter til fornybar energiproduksjon både innenfor vannkraft, vindkraft på land, havvind og sol.

Vann- og vindkraft

– Regjeringen ønsker å legge til rette for både opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk og ny vannkraft. Vi har en ambisiøs satsing på vindkraft til havs og ser også muligheter for nye vindkraftprosjekter på land, og etter hvert også solkraft, skriver Aasland.

Han er også opptatt av å kommunisere at regjeringen er avhengig av god dialog med vertskommunene - og en vektlegging av at kommunene skal få en rettmessig andel av verdiskapingen.

MEST I VINDEN: Mer vindkraft som disse vindmøllene på Bjerkreim i Rogaland - er mer politisk opportunt i årene fremover enn kjernekraft, fastslår olje- og energiministeren.

Kjernekraft er en utslippsfri energikilde, men det kan ikke bygges ut i raskt nok i Norge til å få ned klimagassutslipp fram mot 2030, sa kjernefysiker og kjernekraftforkjemper Sunniva Rose nylig.

Nå er den profilerte forskeren blant tre ansatte i det nye selskapet.

De ønsker å bygge det som kalles små modulære reaktorer. Det er små kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane, som kan masseproduseres på fabrikk i utlandet.

Ifølge Hesthammer har de vært i kontakt med aktøren GE Hitachi, et samarbeid mellom japanske Hitachi og amerikanske General Electric.

Hovedaksjonæren bak det nystartede selskapet er milliardæren Trond Mohn, gjennom hans selskaper Meteva og M Invest.

Daglig leder i det nye selskapet, Jonny Hesthammer, er daglig leder i ett av Mohns selskaper, M Vest Energy.

– Trond Mohn er en del av eiergrupperingen bak dette, sier Hesthammer.