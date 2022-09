TAR BESLAG: Tjenestemenn forlater huset med papirposer og esker.

Her tar politiet beslag fra terrorsiktets hus

Mandag kveld bærer politiet ut poser og esker fra huset til den terrorsiktede mannen i 30-årene.

I 19.50-tiden mandag kveld ser man flere politibetjenter forlate huset med en rekke beslaglagte gjenstander.

Gjennom dagen har det vært mellom seks og ti personer inne i huset, som ifølge VGs fotograf har saumfart store deler av huset.

De har også plombert utgangsdøren.

Bakgrunnen for politiets beslag er at politiet tidligere på mandag gikk ut og sa at politiet søndag pågrep og siktet ytterligere to menn for skytingen i Oslo i juni.

Personene ble pågrepet i Oslo og er siktet for medvirkning til terror.

FERDIG FOR KVELDEN: Tjenestemenn legger flere beslag i bagasjerommet på bilen.

Den siktede mannen som har bodd i dette huset, er nå varetektsfengslet i fire uker. Han skal undergis fullstendig isolasjon, og forbud mot aviser og kringkasting i to uker. I tillegg har han brev- og besøksforbud i fire uker, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Den andre siktede, som er i 40-årene, har somalisk statsborgerskap, og er ennå ikke fremstilt for fengsling ennå. Både ham, og mannen i 30-årene er kjent for politiet fra tidligere.

Ingen av dem erkjenner at de har medvirket til masseskytingen i juni, der to personer ble drept og 21 personer ble skadet da Zaniar Matapour avfyrte skudd utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni.

SØK: Poltitjenestepersoner med to hunder gjennomsøkte mandag boligen.

Zaniar Matapour ble pågrepet like etter skytingen. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

På fredag siktet politiet også Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst. Han oppholder seg for tiden i Pakistan. Bhatti har benektet å ha noe som helst å gjøre med skytingen.

Politiet har ikke vært i kontakt med Bhatti, men har kontakt med hans forsvarer Svein Holden.

– Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet.

Politiet opplyser at det er en relasjon mellom Bhatti, Matapour og de to andre som er siktet.