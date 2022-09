1 / 3 OSLO: Demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag ettermiddag. OSLO: Demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag ettermiddag. OSLO: Demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag ettermiddag. forrige neste fullskjerm OSLO: Demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag ettermiddag.

Iran-demonstrasjoner verden over – samles ved Stortinget mandag kveld

Det har vært store demonstrasjoner verden over mot det iranske regimet. Flere samlet seg foran Stortinget mandag ettermiddag og kveld.

Ti kvelder på rad har tusenvis av iranere demonstrert over hele Iran etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i varetekt hos iransk politi, 16. september.

Den kurdiske kvinnen ble erklært død tre dager etter at hun ble arrestert i Teheran for å ha båret hijaben på «feil måte».

Dødsfallet har vekt sterke reaksjoner og gatekamper i Iran.

I helgen ble videoer av en 20 år gamle Hadis Najafi uten hijab delt på Twitter. Hun ble truffet med flere skudd i ansiktet etter å ha deltatt i demonstrasjonene, ifølge Reuters.

På video av Najafi mens hun deltok i protester i Karaj, 30 kilometer nordvest for Teheran, kan man se henne sette det blekede håret opp i en hestehale, uten hijab.

Nå skal også hun være blant de som er drept i voldsomme protestene.

KLIPPET HÅRET: En kvinne klipper håret sitt under en demonstrasjon mandag, i den kurdiskkontrollerte byen Qamishli, nordøst i Syria. BRENNER HODEPLAGG: Flere kvinner brant hodeplagg under en demonstrasjon, i den kurdiskkontrollerte byen Qamishli, nordøst i Syria mandag 26. september.

De siste dagene har det vært demonstrasjoner flere steder i verden.

Hundrevis av kvinner demonstrerte mandag kveld i det kurdiskkontrollerte Nord-Syria mandag, i protest mot Aminis død.

– Hun ble utsatt for en brutal behandling av de iranske tyrannene. Vi aksepterer ikke denne fornærmelsen mot noen kvinne i samfunnet, sa Sawsan Hussein (52) under protesten i Syria, til Reuters.

Mange mennesker hadde også samlet seg på Golden Gate-broen i San Francisco, i solidaritet for protestene i Iran:

Nøyaktig hvor mange som er drept er foreløpig uklart. NTB melder mandag at minst 41 personer hittil skal være drept. Ifølge Iran Human Rights skal minst 54 demonstranter skal være drept og hundrevis skadet.

Fordi iranske myndigheter har stengt ned landets internett, kan antall dødsfall være underrapportert, melder Iran Human Rights.

Tesla-grunnlegger Elon Musk har tilbudt å aktivere sin satellitt-bredbåndstjeneste Starlink i Iran, slik at landet kan få usensurert internettilgang i landet, skriver Financial Times.

En spesiell terminal er imidlertid nødvendig for å kunne motta et signal fra Starlinks konstellasjon av satellitter som befinner seg 500 km over jorden.

– Det er klart at den iranske regjeringen ikke kommer til å godkjenne det, sa Musk om Starlink-tjenesten.

– Det vil kreve at noen faktisk kjøper en terminal og smugler den inn i Iran, som innebærer en risiko ettersom regjeringen ikke vil være fornøyd med det.

FRANKRIKE: Demonstranter utenfor den iranske ambassaden i Paris 25. september. FRANKRIKE: Demonstranter ved eifeltårnet i Paris 25. september. ENGLAND: Sammenstøt under en demonstrasjon i London 25. september. ENGLAND: Fasaden av den iranske ambassaden i London 26. september. Australia: En kvinne barberer av seg håret i protest ved Rådhuset i Sydney 25. september. TYRKIA: En kvinne holder opp deler av sitt eget hår i en dmonstrasjon utenfor det Iranske konsulatet i Istanbul 26. september.

I Paris bekreftet politiet at de brukte tåregass mot demonstrantene og sa at demonstranter ved flere anledninger forsøkte å bryte gjennom veisperringer som var satt opp nær ambassaden.

I London var det sammenstøt da demonstranter forsøkte å ta seg til den iranske ambassaden der. Politiet opplyser at tolv personer er pågrepet og at fem betjenter har fått skader, skriver NTB.