NULL FRI: Nicolai Østeby (19) i Unge Høyre foreslår å helle ha undervisning under årets høstferie. Foto: Høyre

Foreslår å droppe høstferien for streike-elever

Unge Høyre mener høstferieuken bør brukes til å ta igjen for tapt læring fremfor ferie etter at lærerstreiken ble stanset.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det vil være totalt meningsløst å ta ferie etter kun tre dager på skolen. Tiden må heller brukes på å ta igjen tapt undervisning, sier Nicolai Østeby (19) i Unge Høyre til VG.

Østeby sitter i ungdomspartiets sentralstyre, og nå foreslår de at høstferien i de streikerammede kommunene og fylkene skal avlyses.

– Tiden bør brukes på å ta igjen tapt læring fremfor ferie i denne ekstreme situasjonen etter både pandemi og streik. Hvis ikke risikerer vi at tusenvis av elever får dårligere vurderingsgrunnlag og mer urettferdige karakterer sammenlignet med andre. For noen kan det bety at drømmestudiet og fremtiden de ønsker blir umulig å oppnå.

– Hvordan skal dette forslaget gå gjennom, høstferien er allerede om fire dager flere steder i landet?



– Regjeringen og lokalpolitikerne må rett og slett hive seg rundt. Klarer vi å stenge ned landet og skolene på én dags varsel, tror jeg faktisk det er mulig å sette inn tiltak for å avhjelpe elevenes situasjon ganske raskt.

Ulikt rammet

Tirsdag ble lærerstreiken stanset av regjeringen med tvungen lønnsnemnd, lærerne hadde da streiket siden før sommeren.

Streiken har påvirket elever ulikt. Noen steder i landet har det ikke vært noen undervisning, mens andre har hatt tilnærmet normal skoledag. Situasjonene er kanskje mest kritisk for avgangselever som skal søke seg til høyere utdanning med karakterene de får.

– Noen har vært mer rammet enn andre, men fellestrekket er at svært mange elever har gått glipp av undervisning de har rett på. Noen har mistet hele skoleåret så langt, sier Østeby.

– Flere tusen elever

Flere elever VG har snakket med fortalte at undervisningen i flere fag ikke ble startet etter sommeren. Den siste uken er det kommet flere historier om hvordan streiken rammer unge.

– Flere tusen elever har allerede mistet en tiendedel av skoleåret, og dette er en av veldig få muligheter vi har nå til å sette inn støyten for å ta igjen det tapte. Jeg er redd elevene som henger mest bakpå i skolen aldri vil klare å ta igjen etterslepet sitt.

Østeby tror mange har savnet å være på skolen.

– Hva tror du elevene synes om dette forslaget?

– Mange kjenner nok på en bekymring for å ha mistet mye undervisning. Mindre ferie er kanskje ikke verdens mest populære forslag, men mange fikk også litt ekstra sommerferie. Jeg tror ganske mange er mer bekymret for hvordan skolen går videre nå, enn det å miste en ferieuke.

I Nordland blir det foreslått ekstraskole på ettermiddagen for videregående elever som har mistet undervisning under streiken. Fylkeskommunen ser på ulike tiltak, melder NRK. En elev kanalen har snakket med. sier han ikke vil bruke mer tid på skole enn nødvendig.