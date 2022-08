RÅDHUSET: Raymond Johansen er tilbake på kontoret etter å ha møtt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i helgen. Mandag lanserte han coronabok.

Raymond Johansen om egen rolle: − Jeg burde vært enda tøffere

OSLO RÅDHUS (VG) Byrådslederen mener han burde stått hardere på kravene om å åpne opp samfunnet raskt – og advarer mot byråkratiets makt.

Er det en ting byrådslederen angrer på, er det at han ikke var enda tydeligere på alle konsekvensene nedstengninger får.

– Det var «lett» å stenge ned samfunnet men det viste seg å være ganske vanskelig å åpne opp igjen. Jeg burde vært enda tøffere på å se på forholdsmessighet, kreve at man åpnet opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

VG møter ham på kontoret i rådhuset, ganske nøyaktig seks måneder etter at landet åpnet opp for fullt.

Raymond Johansen føyer seg inn i rekken av helse- og politiske topper som har skrevet coronabøker: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere gitt sine syn på pandemien.

I boken «Gjennom Krisa» beskriver han tiden som byrådsleder under coronakrisen – og hva man burde lære av den.

Nedstenging på autopilot

Han mener regjeringen burde vært raskere på labben og reagert når Sør-Afrikas eksperter sa at omikron var langt mildere enn tidligere varianter.

– Jeg skjønner at de med en gang var veldig usikre, men vi ventet for lenge med å åpne. Som jeg skriver om i boken, kom det signaler fra Sør-Afrika om at det var mildere. Det mener jeg er opplagt.

– Du mener at den nedstengingen, og kanskje også tidligere, skjedde litt på autopilot?

– Det ble jo litt det. Da omikron kom var det veldig høy usikkerhet og det var riktig å stenge. Men det varte for lenge.

Konsekvensen av ikke å åpne opp er mye av det man ikke ser, mener han: Ensomhet, psykisk sykdom og klasseskiller.

Blindsoner

Mye av boken handler om tanker han har gjort seg etter at coronastøvet har lagt seg. Han mener det ikke holder med kommisjoner (som Gjørv-kommisjonen etter 22. juli og koronakommisjonen) etter store kriser, men at man må få ordentlige diskusjoner av hvordan man prioriterer i en krise.

– Stenger du ned alkoholservering, da tar du fra ganske mange den eneste sosiale forankringen de har. De betyr jo «ingenting» i den sammenhengen og det blir nærmest latterliggjort at det blir et tema. Men det er alle konsekvensene man ser av handlingene. Og så lenge det varer, mener jeg du må veie alle hensyn opp mot hverandre.

– Du har et vell av problemer i et samfunn og du får dermed blindsoner og skyggesider.

Fikk kjeft av egne

Vinteren 2022 var de fleste nordmenn vaksinert, og begrunnelsen for fortsatte tiltak var en presset intensivtjeneste. Sykehusene sa de var på randen, og ikke ville håndtere en større bølge.

6. januar gikk Johansen ut i VG og krevde svar på hvor presset sykehusene egentlig var.

I boken skriver han at han fikk en del kjeft for dette, både fra partifeller og helsepersonell:

«Fra Oslo universitetssykehus fikk jeg en invitasjon til å ta en dobbeltvakt på intensiven. Leger og sykepleiere ved sykehusene – særlig de som jobbet ved intensivavdelingene – kan ha trodd at jeg ikke tok deres situasjon på alvor. Men det var faktisk det motsatte jeg mente å gjøre her: Etter to år med pandemi burde helsemyndighetene ha bygget opp langt større sykehuskapasitet for behandling av coronapasienter. Hvor var den kraftige pengebruken? Kreativiteten? Den «krigslignende innsatsen», spør han retorisk i boken.

– Fikk du kjeft også fra egen regjering?

– Ja, det var det, også mine egne.

– Hva mente de var feil?

– At å gå ut og fokusere på det var litt drøyt. Jeg synes ikke jeg fikk noen veldig gode svar på det og da må jeg jo spørre, for det var hovedargumentet for nedstengingen. Den forrige regjeringen hadde ikke utvidet kapasiteten i det hele tatt, og det burde vi jo snakke om.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til VG at hun ikke har rukket å lese Raymonds bok:

– Og synes derfor at det er vanskelig å kommentere et lite utdrag gjort av VG uten at jeg kjenner hele konteksten.

– Vi ønsker ikke en ren embetsstat

Byrådslederen er tydelig på at beslutningene under corona er politiske, og burde være det.

– Fagmyndighetene ble mer vant til å utøve en makt som til tider var problematisk, skriver du. Mener du at byråkratiet, Helsedirektoratet f.eks., har fått for mye makt gjennom pandemien?

– Det er i så fall vi politikere som har gitt dem den innflytelsen og jeg mener veldig tydelig at det er vi som skal fatte beslutninger. Vi ønsker ikke en ren embetsstat. Og derfor finnes det ingen rent upolitisk håndtering av en krise, men hver eneste beslutning er politikk. Prioriterer du noe, blir noe annet nedprioritert.

– Denne hangen etter objektivitet, teknokrati er jeg veldig bekymret over. Vi er demokratisk valgt og skal stå til rette overfor byens befolkning basert på masse faglige innspill, sier han og sikter til også andre innspill enn de rent smittevernfaglige.

– Men mange andre kommuner ønsket at staten skulle komme inn og si det fordi de slet med avgjørelser om tiltak?

– Det har jeg full forståelse for og respekt for. Oslo skiller seg litt ut på grunn av størrelsen, vi bygde jo opp en av de største etatene under pandemien.

SVARER: Kommunal og statlig forvaltning jobbet nesten døgnet rundt i to år for å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for norske politikere, sier Nakstad til VG.

Helsedirektoratets Espen Nakstad har lest Johansens kommentarer og skriver i en e-post til VG at det var en stor fordel for befolkningen i Norge at politiske myndigheter sluttet opp om pandemihåndteringen og fattet vedtak uten at det gikk partipolitikk i det:

– I motsetning til i USA og enkelte andre land der politisk uenighet lammet mye av krisehåndteringen.

Kritiserer pressen

Byrådslederen retter også skyts mot mediedekningen, og sier han til tider var overrasket over mediene:

– At man hele tiden ble spurt av dere hvis man ikke til punkt og prikke fulgte rådene til helsedirektoratet, mens de kanskje ikke fikk like mange spørsmål om hva som var grunnlaget for rådene de fikk, det stusser jeg over. De sitter fjernere fra folk enn det vi i kommunen gjør, og har bare oversikt over en del av hensynene som må tas.