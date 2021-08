SKUTT: Søndag kveld ble to yngre menn ble skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Ble slått med jernstang av T-bane-siktet: − Et menneske som ikke burde vært på gaten

Mannen opplevde i 2009 å bli angrepet av siktede i T-bane-skytingen med et jernrør mot hodet. Han kan ikke forstå at mannen siden har fått gå fri.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg stiller spørsmål ved at en mann med forvaringsdom sitter og venter på soningskø. Han er farlig, og det har han alltid vært. Jeg forstår ikke hvorfor han har kommet ut, sier den tidligere fornærmede mannen til VG.

Det var søndag kveld to yngre menn ble skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon utenfor Oslo sentrum. Saken etterforskes som drapsforsøk.

Den pågrepne etter skytingen er tidligere dømt for drapsforsøk, og var i soningskø for tidligere lovbrudd. Etter det VG kjenner til var han kalt inn til soning om ti dager – den 26. august.

Tidligere dommer mot mannen beskriver en rekke grove voldsepisoder. I 2011 ble han dømt til forvaringsstraff etter å ha slått en person i hodet og ansiktet med et jernrør. Etter å ha blitt løslatt fra forvaring i 2018, ble han dømt for ny vold i januar i år.

Den fornærmede mannen i saken fra 2011, som ikke ønsker å stå frem med navn, sier det er helt uforståelig at den nå siktede mannen i det hele tatt slapp ut.

– Det som skjedde med meg var helt meningsløst. Det er rett og slett et menneske som ikke burde vært på gaten.

Den siktede mannes forsvarer, Daniel Storrvik, ønsker ikke å kommentere saken.

Her pågripes mannen i 30-årene etter skytingen ved Skøyenåsen:

Skal ha våknet av slag mot hodet

Ifølge dommen fra 2011 har mannen forklart at han sov over på sofaen hos en bekjent etter å ha vært på en pub i Oslo sentrum i 2009.

Mannen sier videre at han våknet av slag mot hodet og ansiktet, og ikke fikk forsvart seg. Mishandlingen skal ha pågått lenge, og han ble bedt om å tømme lommene.

I dommen står det at retten er overbevist om at den nå siktede mannen gikk inn i stuen og begynte å slå fornærmede i ansiktet og hodet med et metallrør da han lå på sofaen. Det var også andre til stede i stuen, ifølge dommen.

les også Full panikk på T-banen etter skytingen: – Jeg skrek «løp, løp, løp!»

Slagene medførte et åpent brudd i skallen inntil hjernen, og et kutt i pannen inn mot hjernen. I legeerklæringen står det at hendelsen kunne fått en dødelig utgang. Fornærmede døde ikke av skadene fordi han fikk umiddelbar helsehjelp, står det i dommen.

Mannen VG har snakket med forteller at han ikke har kunnet jobbe siden hendelsen. Ifølge en legeerklæring fikk han posttraumatiske symptomer i ettertid.

– Jeg har ikke vært i stand til å jobbe. Mitt arbeidsliv og sosiale liv er ødelagt av den hendelsen. Det er det ingen tvil om, dessverre.

– Bør holdes atskilt fra samfunnet

Allerede i 2003, som 16-åring, ble den siktede mannen dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter. Etter en tyveridom i 2004, ble han i 2008 dømt for grove trusler og grov vold, igjen under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Jeg er ikke for strenge straffer, men de som bør holdes atskilt fra samfunnet, de bør holdes atskilt fra samfunnet, sier den tidligere fornærmede mannen.

I januar i år ble mannen i 30-årene dømt til et års fengsel i Oslo tingrett for blant annet vold. Ifølge dommen sparket og slo han en annen mann i ansiktet slik at den fornærmede mannen ble påført nerveskader i ansiktet. Voldsepisoden fant sted i Birkelunden i Oslo i juni 2019.

I den samme straffesaken ble han også dømt for syv andre voldsepisoder, to tilfeller av vold mot politiet, forulemping av offentlig tjenestemann, ulovlig oppbevaring av hasj, trusler og hærverk.

«Retten oppfatter at tiltalte under hovedforhandlingen var oppriktig flau og lei seg for handlingene han har begått», står det i dommen.