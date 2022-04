KRITISK: Tidligere statsminister Erna Solberg (H) er enig i mye av kritikken, men også kritisk til Koronakommisjonen på flere punkter. Her fra en tidligere anledning.

Erna Solberg uenig i kritikk fra Koronakommisjonen på flere punkter

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere helseminister Bent Høie (H) svarer på kritikken fra Koronakommisjonen, som har evaluert myndighetenes håndtering av pandemien fram til Solberg-regjeringen gikk av.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Solberg sier hun er enig i mye, men at det også er enkelte konklusjoner hun ikke er enig i.

– Jeg er mest kritisk til kommisjonens synspunkt om at flere beslutninger burde vært overlatt til embetsverket, skriver Solberg i en Facebook-melding.

Koronakommisjonens rapport ble lagt fram tirsdag. Norge er blant landene i Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet, ifølge kommisjonen. Men de var også kritiske på flere punkter, blant annet intensivkapasitet, skjevfordeling av vaksiner og skjerming av barn og unge.

Der skriver de også at Solbergs regjering ble opphengt i detaljstyring.

Solberg: - Enkle saker tar ikke mye tid

– Kommisjonen har vanskelig for å forstå at en helhetlig håndtering nasjonalt er betinget av at også de små og avgrensede sakene blir behandlet av regjeringen. Tvert imot har de mange sakene som ble løftet til regjeringens bord, ført til at regjeringen ble opphengt i detaljstyring og løpende krisehåndtering, skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

Og dette er altså det punktet Solberg selv er mest kritisk til:

– Basert på erfaring fra mange års arbeid i regjering er det ingen grunn til å tro at det ville vært mer effektivt å la departementene forsøke å bli enige på egen hånd fremfor å løfte sakene opp til regjeringsbehandling.

– Enkle saker tar uansett ikke mye tid i regjering. Det var pandemiens uforutsigbare utvikling, ikke tidsnød for langsiktig planlegging, som skapte utfordringer under pandemiens gang. Regjeringen brukte mye tid på å forberede seg på ulike utfall og hadde øvelser med dette som tema, skriver Solberg.

Hun trekker også frem kommisjonens påstand om at vaksiner skulle vært skjevfordelt til områder med mye smitte tidligere - og mer.

– De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, skriver Solberg.

Høie: Kunne vært tøffere

Tidligere helseminister Bent Høie (H) er også uenig i at de var for detaljstyrte og sier at han ikke kjenner seg igjen i det.

– Vi brukte egentlig ikke mye tid på detaljer. Hvis regjeringen ikke hadde tatt den rollen, ville det vært en tidstyv, sier han.

Bent Høie var en av pandemiens mest framtredende personer som helseminister fram til høsten 2021. Nå er han statsforvalter i Rogaland.

Han sier det ville tatt mye tid i embetsverket og mener at kommisjonen ikke treffer helt med sin kritikk på dette punktet.

På spørsmål om det var noe han ville gjort annerledes, svarer Høie:

– Vi kunne fra departementet vært tøffere med helseregionene om utdanning av intensivsykepleiere. Vi ga dem oppdrag og oppfølgingen var ikke god nok.

– I den situasjonen kunne vi grepet inn, erkjenner han.

Han trekker frem at rapporten understreker at bedre intensivkapasitet ikke ville hatt betydning for smitteverntiltak.