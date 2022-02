FORSVARER: Advokat Erik Lea forteller at kvinnen i 60-årene erkjenner knivstikkingen, men nekter for å ha forsøkt å drepe mannen i 70-årene.

Kvinne i 60-årene siktet for drapsforsøk: − Hun ville sette ham på plass

Kvinnen erkjenner å ha knivstukket en mann i 70-årene på Bømlo. I avhør skal hun ha forklart at det ble hissig stemning, og at hun «ville justere ham».

Av Bjørnar Tommelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Knivstikkingen skjedde i en bolig på Bremnes i Bømlo kommune lørdag kveld. Mannen i 70-årene skal ha blitt påført flere knivstikk, og ble fløyet med luftambulanse til Haukeland sykehus.

– Dette har vært et av og på-forhold med hat og elsk gjennom 13 år. Det har vært mye følelser, mye hat og mye alkohol. De to har møttes ved jevne mellomrom. På lørdag traff de hverandre igjen hjemme hos henne, og det ble igjen sterke følelser og mye alkohol, sier kvinnens forsvarer, advokat Erik Lea, til VG.







Klikk for å aktivere kartet

Nekter for drapsforsøk

Søndag satt kvinnen, som er siktet for drapsforsøk, i et fire timer langt avhør.

Der erkjente hun knivstikkingen, men hun nekter for å ha forsøkt å drepe mannen. Det var Bergens Tidende som først omtalte dette.

– Hun har ikke hatt til hensikt å drepe eller skade ham. Hun har forklart at det ble oppildnet og hissig stemning mellom de to, og mente det var på tide å roe ham ned. Hun har forklart at hun ville justere ham, eller sette ham på plass, sier Lea.

les også Kvinne i 60-årene siktet for drapsforsøk: – Erkjenner å ha knivstukket ham

Offeret er operert

Kvinnen skal ha forklart politiet at hun knivstakk mannen tre-fire ganger, blant annet i overkroppen. Hun skal ha brukt en kjøkkenkniv som var i boligen hennes. Politiet har tidligere bekreftet at de har tatt beslag i en kniv.

Det skal ikke ha vært vitner til selve knivstikkingen, ifølge forsvareren.

Etter å ha blitt påført stikkene, skal mannen ha oppsøkt en nabo for å få hjelp. Naboen tok deretter kontakt med nødetatene.

POLITIET: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt avbildet i forbindelse med en pressekonferanse i en annen kriminalsak.

– Fornærmede oppholdt seg hos naboen og det ble igangsatt førstehjelp på ham når ambulansen kom, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG på søndag.

Den fornærmede mannen ligger fortsatt på sykehuset, opplyser politiet søndag. Soma sier til VG at han ble operert lørdag. Politiet planlegger å avhøre ham i løpet av søndagen.

les også Kvinne siktet for drapsforsøk etter voldshendelse på Bømlo

– Fortvilet

– Hun er fortvilet og preget av det som har skjedd. Hun lurer på hvordan det går med fornærmede og hun lurer på hva som kommer til å skje med henne nå, sier forsvarer Lea.

Politiet skal tidligere ha rykket ut til den aktuelle adressen i forbindelse med husbråk, ifølge forsvareren, uten at han kjenner detaljene knyttet rundt dette.

Det er foreløpig ikke kjent om politiet vil fremstille kvinnen for varetektsfengsling.

– Viser det seg å være samsvar mellom hennes forklaring og bevisene i saken, så er det ikke noen fare for bevisforspillelse. Det er heller ikke fare for gjentagelse ettersom fornærmede ligger på sykehus. Og ikke har hun tenkt til å flykte landet. Jeg har så langt ikke fått beskjed om et eventuelt fengslingsmøte, og politiet kan ikke holde henne lenger enn til mandag, sier Lea.