SVs strømkriseløsning: Staten skal kjøpe strømmen for deg

SV foreslår å revolusjonere strømmarkedet ved at det opprettes en statlig gigant som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene på lange kontrakter – og som skal gi deg stabilt lav strømregning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, overfor VG.

– Mye tyder på at strømprisen kommer til å ligge på et høyt nivå over tid, fordi det vil bli så stor etterspørsel etter strøm. Da må staten stille opp slik at det ikke er folk flest som blir sittende igjen med en skyhøy regning, sier han og legger frem SVs plan.

– Det vi foreslår er å opprette et statlig strømselskap som kjøper inn kraft fra produsentene og selger videre til norske forbrukere og næringsliv, hvor de skal få dekket basisbehovet for strøm til en rimelig penge.

Han sier det vil være litt som industrikraftkontraktene som Hydro og Elkem har, hvor de kan inngå fastprisavtaler flere tiår frem i tid.

– Dermed får de en veldig lav strømpris via den fastprisen, sier Haltbrekken.

Lørdag fortalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hvordan de vil løse den kortsiktige strømkrisen.

– Sitter og skummer markedet

Haltbrekken sier at de vil se på alle deler av hvordan markedet fungerer og at et statlig strømselskap er et av dem. De konkrete forslagene skal utformes i løpet av vinteren og fremmes til våren.

– Dette er en plan for å sikre at vi ikke kommer opp i lignende situasjoner som i vinter, hvor markedet er kraftig ubalanse. Jeg tror folk vil ha et system i fremtiden som kan hindre slike kriser, sier Haltbrekken.

Han utdyper hva SV tenker at dette statlige storselskapet skal gjøre:

– Hvordan det nye selskapet skal organiseres skal vi se på fremover, men rammen er at du skal inngå en avtale med dette statlige selskapet, om å kjøp av strøm for din bolig for et, to, ti, tyve år frem i tid, alt etter ditt behov, til en avtalt fast pris.

– Det kan man gjøre med strømselskapene i dag; inngå avtale om fastpris og få lavere strømpris?

– Ja, men de sitter og skummer dette markedet og tar en betydelig profitt. Et statlige organ kan pålegges ikke å gjøre det.

– Hvordan skal en ordning organisert av et statlig selskap fungere?

– Vi vil legge til grunn et toprissystem hvor basisforbruket koster så mye og bruker du mer enn det, vil det koste mer.

Han sier dette er kjernen i modellen:

– Det statlige selskapet skal gå til kraftprodusentene og kjøpe så og så mange terrawattimer, for de neste tyve årene. Så selger staten denne innkjøpte strømmen til norske husholdninger og næringsliv til en rimelig penge. Inngår staten en så gigantisk avtale, så vil de få en meget lav pris.

– Har du banket på hos finansminister Vedum og statsminister Støre og lagt frem dette forslaget fra SV?

– Vi har snakket så vidt om det og så skal vi ha energimeldingen som skal behandles i løpet av våren, hvor regjeringen skal komme med en tilleggsmelding. Vi vil fremme forslaget i forbindelse med behandlingen av den meldingen.

Kritikerne vil muligens kalle det en meningsløs statlig SV-løsning. Haltbrekken bruker et annet ord:

– Det er genialt. Går du til et strømselskap og sier du har et forbruk på la oss si 15 000 kilowattimer, så har du ikke noe forhandlingsmakt. Men det vil staten ha på vegne av alle de norske forbrukerne. Det vil gi stabilt lave strømpriser i Norge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa til VG i romjulen at det er helt uaktuelt å gå for en løsning som vil gi økte strømpriser for industrien og folk på land.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i olje- og energidepartementet kommenterer Haltbrekkens forslag slik i en skriftlig kommentar:

– Regjeringen følger situasjonen i strømmarkedet tett og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak. Jeg vil ikke utelukke noe her og nå og er glad for innspill fra Haltbrekken.

Vond spagat

Haltbrekken og SV er ikke bare redd for strømprisen. Han ser at norske politikere står i en veldig vond spagat – mellom din lommebok og å nå klimamålene:

Stortinget har vedtatt at Norges klimautslipp skal være redusert med 50 til 55 prosent til 2030, sammenliknet med 1990-nivået.

Et av de viktige grepene for å få til det, er å redusere utslippene fra norske plattformer, ved at oljeproduksjonen må over fra utslippstunge kraftverk til strøm, såkalt elektrifisering. Men med dagens strømpriser er det politisk vanskelig å hente strøm fra land for å elektrifisere sokkelen.