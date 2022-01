HØYE TALL: Folk står i kø for å teste seg. Her fra Oslo.

Rekord: 8385 nye smittetilfeller

For andre dag på rad ble det onsdag registrert rekordmange smittetilfeller i Norge.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Tirsdagens rekord ble ikke stående lenge – onsdag ble det plusset på 464 tilfeller og for første gang oversteg registrerte smittetilfeller 8000 på ett døgn.

Det er i tråd med FHIs ukesrapport som kom onsdag, hvor de skriver:

«Epidemien drives nå av omikronvarianten, og vi venter en betydelig økning av epidemien.»

Onsdagens tall er 4145 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 4240.

Rekorden er 3978 tilfeller flere enn onsdag i forrige uke, da tallet var 4407.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende – 133 kommuner har stigende trend.

Omikron dominerer

Den siste uken i 2021 var 68 prosent av analyserte prøver omikron i Norge, viser ukesrapporten til FHI.

– Vi har ventet at smitten vil øke nå, hovedsakelig på grunn av omikron. Nå er vi spente på utviklingen de neste ukene, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG etter tirsdagens smitterekord.

Han kunne ikke berolige coronatrøtte nordmenn:

– Det at vi går inn i tidenes smittebølge, er det ingen tvil om.

Ikke rekord i innlagte

Antallet som testet positivt gikk kraftig ned i årets to siste uker, etter to uker med rekordhøye tall. Det må ses i sammenheng med at vesentlig færre testet seg i høytiden:

Drøye 206.000 tester ble registrert i uke 52 mot nesten 300.000 tester i uke 50, viser FHIs ukesrapporter.

Men antallet innlagte på sykehus var også vesentlig lavere enn i uke 50, som FHI skriver om i rapporten:

«Nedgangen i antall meldte tilfeller sammenlignet med før juleferien, kan skyldes både redusert testing i julen, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og atferdsendringer i befolkningen. Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien.»

Onsdag var det 306 coronapasienter på norske sykehus. Av disse lå 87 på intensivavdeling, hvorav 65 på respirator.

Det er 77 færre enn under innleggelsestoppen 17. desember 2021, da det lå 383 coronapasienter på norske sykehus.

Lavere innleggelsestall i takt med høyere andel omikron samstemmer med assisterende helsedirektør Espen Nakstads prognoser:

– Basert på det vi vet nå, ser det ut som om risikoen for alvorlig sykdom ligger et sted mellom 50 og 80 prosent lavere for omikron enn delta-varianten.

– Men hvis det er mindre risiko for alvorlig sykdom, er det da så ille at smitten stiger?

– Ja, for hvis risikoen for innleggelse er en tredjedel med omikron, men smitten blir tredoblet, så er det fortsatt like mange innleggelser totalt, sa Nakstad etter tirsdagens smitterekord.

– Møkk lei

Til slutt tar vi med statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) vurdering av situasjonen:

– Hvordan leser du stemningen i befolkningen nå rundt disse tiltakene?

– Vi er alle møkk lei corona og det at vi går mot andre året med dette, fortsatt, med nye pressekonferanser med inngripende tiltak, sa statsministeren til VG onsdag.