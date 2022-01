ÅSTEDET: Politiet sperret av dette området i Tolga etter den dramatiske hendelsen, hvor en 20 år gammel mann ble beskutt og deretter bortført fra hans foreldres private adresse.

Forsvarer om Tolga-siktet: Redd isolasjon kan påvirke etterforskningen

Forsvarerne i saken reagerer på isolasjon av de tre siktede. Bistandsadvokaten til den bortførte 20-åringen og hans foreldre sier at familien fremdeles er preget av situasjonen.

Av Malene Birkeland

Tre menn i 20-årene er varetektsfengslet for bortføringen av en annen mann på Tolga natt til 2. januar.

Helge Hartz er bistandsadvokaten til den fornærmede 20-åringen og hans foreldre som også ble utsatt for vold på den private adresse i Tolga – før den dramatiske bortføringen.







– Føler han seg tryggere nå som tre stykker er tatt?

– Ja, slik situasjonen er nå føler de sikkerheten er godt ivaretatt i samråd med politiet, sier Hartz, og understreker at han snakker for den fornærmede 20-åringen og hans foreldre.

Han sier at klientene fremdeles er veldig preget av situasjonen.

– Det har vært en traumatisk opplevelse for alle involverte.

Det er ikke gjennomført flere avhør, opplyser han.

– Min klient har av hensyn til slik situasjonen har vært ikke ønsket å forklare nærmere til politiet om dem som har utført dette, sier Hartz.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz.

Kan være flere involverte

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sa under en pressekonferanse fredag at etterforskningen vil fortsette med full styrke.

– Det er fremdeles informasjon i saken som tyder på at det kan være flere involverte, la hun til.

Kripos bistår Innlandet politidistrikt med den taktiske etterforskningen.

De tre mennene er alle siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, og er tilknyttet samme by på Østlandet. Etter det VG kjenner til er ingen av dem dømt for lignende kriminalitet tidligere.

Politiadvokaten har ikke villet si noe om hvilke roller de mistenker de tre har hatt i bortføringssaken. Det har ikke lyktes VG i å få en kommentar om siste status fra politiet i saken lørdag kveld.

POLITIADVOKAT: Vibeke Stolp Ekeland.

Forsvarer: Mener klienten ikke trenger isolasjon

Harald Grape er forsvarer til den første mannen som ble pågrepet og siktet i saken. Hans klient, en mann i 20-årene, erkjenner straffskyld.

Grape opplyser om at mannen i 20-årene nå sitter på isolasjon.

– Han fikk ikke isolasjon av tingretten, så anket påtalemyndigheten og jeg sendte tilsvar. Det er ikke avgjort i lagmannsretten. Jeg mener denne saken er såpass spesiell for ham at han ikke trenger isolasjon.

Forsvareren legger til:

– Han er yngre, uerfaren og uten kriminell bakgrunn. Utgangspunktet er at han ønsker å forklare seg videre. Isolasjon svekker hukommelsen og jeg er redd det kan påvirke etterforskningen.

Tidligere har Grape sagt til VG at klienten selv ønsket å gå til politiet. Han sa også at klienten var lei seg for det han hadde gjort.

Grape er tydelig på at klienten ønsker å gjøre opp for seg.

– Han har virkelig medfølelse for offeret. Han synes det er helt forferdelig det han har gjort.

BESLAG: Politiet var onsdag formiddag på siktedes adresse i Oslo.

Nekter straffskyld

Marius Ihlebæk er forsvarer til den andre siktede mannen i saken. Også han er i 20-årene. Mannen er ifølge VGs opplysninger tidligere straffedømt.

Ihlebæks klient nekter straffskyld i bortføringssaken.

– Han opplever situasjonen som vanskelig, sier forsvareren og legger til:

– Det er en alvorlig siktelse som henger over ham, og han er klar på at han ikke har noe med bortføringen på Tolga å gjøre og da opplever han det tøft å sitte i varetekt.

– Har han vært involvert i noe annet som har med saken å gjøre?

– Hva han har forklart om annet i saken har jeg ikke behov for å gå inn på nå.

Han opplyser at klienten er varetektsfengslet i fire uker. De har enda ikke tatt stilling til om de skal anke.

– Det skal vi bruke helgen å tenke på, sier Ihlebæk.

Lørdag meldte Dagbladet at de anket rettens beslutning om at han skal sitte to uker i isolasjon.

Vil ikke at klientens frihet innskrenkes

Den tredje mannen i 20-årene som er siktet for bortføringen ble pågrepet torsdag. Han er tidligere straffedømt og ble fredag varetektsfengslet.

Politiet gikk tidligere ut med at han var siktet og etterlyst.

– Han meldte seg til politiet med sin forsvarer. Han har ikke latt seg avhøre enda, sa Stolpe Ekeland til VG fredag.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Forsvareren til den tredje siktede i saken, Lars Mathias Undheim, skriver på sms til VG lørdag kveld at han ikke ønsker å kommentere sakens omstendigheter på nåværende tidspunkt «siden medieoppmerksomheten så langt har forårsaket inngripende medieforbud for de siktede».

– Jeg vil ikke bidra til at min klients frihet, som allerede er berøvet og underlagt svært inngripende restriksjoner som brev- og besøksforbud og isolasjon, innskrenkes i ytterligere grad ved at han fratas muligheten til å se på TV, lese aviser og høre på radio.