STRØM: Prøv VGs strømkalkulator for å se hva strømmen koster.

VGs strømkalkulator: Sjekk hvor mye du får i strømstøtte

Gjennom vinteren og høsten har strømprisene variert mye. Med VGs strømkalkulator kan du forberede deg på neste strømregning.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Her kan du sjekke både hvor mye du må betale i strøm og hvor mye støtte du får.

Fyll inn hva strømmen koster (uten mva.) der du bor og hvor mye strøm du bruker.

Strømprisene har skutt i været den siste tiden. En kald vinter og lite vind og nedbør er noen av grunnene til dette.

Hvorfor er strømmen så dyr? Her er en kjapp innføring i hvorfor det er så dyrt – og hva som påvirker prisen.

Øker strømstøtten

For å hjelpe nordmenn med strømregningen skal regjeringen betale en del av den.

Først skulle regjeringen ta 55 prosent av kostnadene når strømmen koster over 70 øre per kilowattime.

Men nå økes denne støtten til 80 prosent.

Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG lørdag.

I en proposisjon de vil fremme for Stortinget til uken, står det:

«Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere 80 prosent av prisen over dette nivået».

KrF krever mer

Selv om regjeringen øker strømstøtten ytterligere, mener KrF at de ikke gjør nok. Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener strømstøtten burde få tilbakevirkende kraft.

– Det er skuffende at regjeringen heller ikke nå ser ut til å ha fortsatt forstått alvoret. At november og desember fortsatt ikke blir inkludert i denne ordningen er sterkt kritikkverdig, sier Ropstad.

Også Fremskrittspartiets Frank Sve mener det ikke er godt nok.

Samtidig er Guri Melby i Venstre og SV-leder Audun Lysbakken fornøyd. Også Høyre-nestleder Tina Bru gir tommel opp, men varsler at Høyre vil foreslå flere, egne tiltak.