– KRYSSER FINGRENE: Ellen Winther er avhengig av å få tilgang til oksygen døgnet rundt. – – Nå krysser jeg fingrene for at jeg kan få tilgang til pillene som kan redde meg, sier hun.

Varsler snarlig pilleavklaring: − Gir håp!

Beslutningsforum har levert pristilbud på omstridt medikament og helseminister Ingvild Kjerkol antyder rask avklaring.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Endelig! Det gir håp om at jeg kan få forlenget livet neste år, sier en strålende fornøyd Ellen Winther i Svelgen.

Hun har sykdommen cystisk fibrose (cf) og har bare 22 prosent lungekapasitet igjen.

Et amerikansk legemiddel har vist seg å ha svært god effekt for cf-syke, men foreløpig har det norske organet Beslutningsforum ment at prisen har vært for høy.

Møte i dag

Etter et møte i Beslutningsforum mandag skriver de at Beslutningsforum ber Sykehusinnkjøp om å formidle et pristilbud på Kaftrio, som de håper leverandøren av legemiddelet aksepterer.

Kaftrio er navnet på pillen, som i det åpne markedet koster 2,8 millioner kroner i året å kjøpe på apotek.

Det er forventet at prisen vil bli vesentlig lavere når forumet forhandler for flere hundre pasienter.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol signaliserer optimisme.

– 1–2 uker

I et skriftlig svar på et spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug, svarer hun:

– Jeg er orientert om at metodevurderingen for Kaftrio er i sluttfasen og forventes ferdigstilt i løpet av 1–2 uker, skriver Kjerkol.

Det kan bety at det kan komme en formell avklaring på neste møte i Beslutningsforum 17. januar.

– Det er viktig at Beslutningsforum og produsenten Vertex nå viser ansvar og ikke lenger holder oss på pinebenken, sier Winther.

Hun viser til at Nederland nå også har godkjent medikamentet.

Listhaug har vært en pådriver i kampen for at cf-rammede skal få tilgang til pillene på blå resept, slik blant annet danske pasienter får.

– Jeg forventer at Sykehusinnkjøp og pilleprodusenten Vertex kjapt blir enige om prisen for Kaftrio, slik at den endelig kan godkjennes i Norge også. Den julegaven fortjener de cystisk fibrosesyke har måttet vente så lenge på å få medisinen de trenger for å kunne puste, sier Listhaug.

– Heroisk

Hun sier at press hjelper.

– At de nå har fått opp dampen er jeg sikker på skyldes den heroiske innsatsen til Ellen, Christian og CF-foreningen som har lagt press på helsemyndighetene, sier Listhaug.

Ellen og Christian hun viser til er Ellen Winther og Christian Lawley.

Han sto frem i VG i helgen og fortalte at han vil flytte til Danmark for å redde livet.

– Det er uverdig at svært syke pasienter må bruke tid og ressurser for å få en medisin som gjør at de kan puste, og som 15 andre europeiske land har godkjent for bruk i helsevesenet, sier Listhaug.

PÅ BESØK: Sylvi Listhaug var nylig på besøk hos Ellen Winther i Svelgen, for å høre om hennes virkelighet som cf-pasient.

Hun sier utfordringene er større enn bare en gruppe.

– Dessverre er det også mange andre med sjeldne sykdommer som lider fordi Norge bruker altfor lang tid på å godkjenne medisiner.

– Pris vektlegges for høyt

Frp-lederen sier at hovedutfordringen med det norske godkjenningssystemet for medisiner er «at direktørene i helseforetakene både sitter på pengesekken og avgjør hvilke medisiner som skal godkjennes».

– I Norge vektlegges pris for høyt og helsegevinstene for pasientene undervurderes. Frp vil at pasienter og fagfolk skal inn og direktørene ut når det besluttes hvilke medisiner som helsevesenet skal betale for, sier Listhaug.

Hun viser til at i Danmark tas det sykehusleger, farmasøyter og pasientrepresentanter med i avgjørelsene om nye medisiner skal godkjennes.

– Vi vil at Beslutningsforum i Norge skal ha samme sammensetning, sier hun.

Kritisk KrF

KrF-leder Olaug Bollestad sier at de vil at Stortinget behandler fremtiden til Beslutningsforum.

– Når vi får inn slike krevende historier, som den dere har vist med forskjellen mellom Danmark og Norge når det gjelder pillene som kan hjelpe pasienter med cystisk fibrose, så viser det at Beslutningsforum ikke fungerer etter intensjonene.

KRF-KRAV: KrF-leder Olaug Bollestad sier de vil at Beslutningsforums fremtid bør vurderes av Stortinget.

– Derfor ville vi ha en evaluering av Beslutningsforum da vi satt i regjering. Det er nå gjort og jeg er opptatt av å få saken til Stortinget.

– Du har vært en del av et borgerlig flertall i åtte år, og partiet ditt var en del av regjeringen på slutten; hvorfor klarte dere ikke gjøre noe med det da?

– Vi har diskutert dette over lang tid og er ingen kritikk hverken mot den avgåtte eller nye regjeringen. Det viktige nå er at vi får saken til Stortinget. Vi har et problem i fanget og det må vi løse. Vi må ha et beslutningsforum som har legitimitet, tillit og som funker, sier KrF-lederen.

Kritisk Sp

Sps daværende helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, sa dette til VG i sommer.

Det er lederne i de fire helseforetakene som leder Beslutningsforum.

– Vi må i fremtiden ha et forum som er frikoblet fra disse direktørene, fordi de har så store økonomiske hensyn å ta, knyttet til utgiftene til egne foretak, sa hun.

– Folk dør mens de venter

Rødts talsperson, Aydar Seher, sier de er mot politisk behandling av enkeltsaker, men at det er en utfordring at Beslutningsforum har blitt kritisert for at de økonomiske sidene av sakene vektes for mye.

– Det er kanskje ikke så rart med tanke på at de fire som tar den endelige beslutningen er fire direktører som sitter med budsjettansvar for hvert sitt helseforetak.

– FOLK DØR: Rødts Aydar Seher ber Norge se til Danmark og utlandet.

Hun vil ha flere svar.

– Det er grunn til å gå gjennom ordningen når vi stadig ser at nabolandene våre har veldig mye kortere behandlingstid og vender tommelen opp for behandlinger som blir avvist her. Folk dør mens de venter, sier Seher.

– Vi ønsker å ta det i bruk

Administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, kommenterer vurderingen i en pressemelding.

- VIL GI TIL ALLE: Leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, sier de ønsker å tilby pillene til alle aktuelle pasienter i Norge.

– Legemiddelverket ferdigstilte metodevurderingen fredag 10. desember 2021. Lenke til metodevurdering her​. Vi har i dag besluttet å be Sykehusinnkjøp gi et pristilbud til firmaet. Dette er, slik Beslutningsforum tidligere har uttalt, et legemiddel vi ønsker å ta i bruk i Norge, fremholder hun,

Vil ha saken til beslutning på ny

Hun skriver at målet er å kunne tilby Kaftrio til alle aktuelle pasienter – og samtidig sørge for at en evt. indikasjonsutvidelse for pasienter fra seks og til og med elleve år også blir inkludert i en eventuell ny beslutning.