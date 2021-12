Råbillig strøm: I denne kommunen betaler innbyggerne aldri mer enn 21 øre kWh

BILLIGST? Modalen er Norges nest minste kommune - kanskje også den billigste på strøm.

I denne kommunen er det fastpris på strøm. Innbyggerne betaler aldri mer enn 21 øre kilowattimen for strømmen - uansett vær.

Av Elise Rønnevig Andersen

De høye strømprisene skaper store bekymringer blant norske forbrukere, og lørdag kalte regjeringen inn til pressekonferanse for å legge frem nye tiltak.

– Mange føler på bekymring og uro på grunn av den ekstremt høye strømprisen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han annonserte lørdag at staten vil dekke halvparten av prisen på strøm over 70 øre kilowattimen, opp til 5.000 kilowatt i måneden.

Det betyr mye lite for vestlandskommunen Modalen. Der nyter innbyggerne nemlig en strømpris få kan skilte med.

BILLIGST? Modalen er Norges nest minste kommune.

I Modalen gjør kommunens avtale med kraftlaget at innbyggerne kun betaler 16 øre kilowattimen før moms og avgifter, forteller ordfører i Modalen kommune, Kjetil Eikefet.

Og dette er fastpris - uansett vær.

Også innbyggerne i Tokke kommune slipper unna med en lav strømpris - på kun 37 øre per kWh. Det er de trolig helt alene om i landet, skrev NRK nylig om Tokke.

– Vi reagerte litt på den saken, sier ordfører i Modalen kommune, Kjetil Eikefet til VG nå.

Også VG har tidligere skrevet om Tokkes billige strømpriser. Men Tokke er slettes ikke billigst i landet:

Med moms og avgifter blir strømprisen i Modalen kommune på 21,44 øre per kWh. Til sammenligning har Tokke, flere ganger omtalt som billigste strømkommune, en pris på 50 øre per kWh når moms og avgifter er medregnet.

ORDFØRER: Kjetil Eikefet (Samlingslista) kan bruke strøm med god økonomisk samvittighet.

Innbyggerne eier kraftselskapet selv

– Du skal ikke se bort fra at vi er billigst i landet på strøm, kommenterer Modalen-ordfører Kjetil Eikefet.

Han forteller at det spesielle ved Modalen kommune er at det er innbyggerne selv, strømabonnentene, som er eiere av kraftselskapet Modalen kraftlag.

Det betyr at i stedet for å selge strøm ut av kommunen, kan de i stedet selge den til seg selv med en ekstra gunstig pris, forteller Eikefet. Denne kraften kan ikke selges ut av kommunen.

– Når du flytter til kommunen, får du tilbud om å kjøpe en aksje i Modalen kraftlag. Selv betalte jeg vel rundt 500 kroner for en aksje i min tid, sier ordføreren og legger til at også Modalen kommune eier en aksje.

Han vedgår at Modalen kommune på den måten har avstått fra inntekter til kommunekassa på 4 millioner kroner hittil i år. Dette har vært en villet politikk i mange tiår, føyer han til.

For bedrifter i Modalen er fastprisen 35 øre kWh.

Eier hus to steder

Bjarte Nygard er en av dem som kjenner strømprisene ekstra på kroppen - på både godt og vondt. 46-åringen eier og bor i to hus: Ett i Modalen kommune og ett i Bergen kommune.

– For å si det sånn, det er store forskjeller på fakturaen jeg mottar for huset i Bergen og fakturaen jeg mottar fra huset i Modalen. Jeg merker på strømmen hvor det er billigst, sier Nygard.

Han har tidligere jobbet i Modalen Kraftlag og er godt kjent med de gunstige strømavtalene kommunens innbyggere får ta del i. Men nå jobber Nygard i Bergen og har derfor bolig begge steder.

– Hvis det er såpass høye strømpriser som det har vært nå, så kan det skille opp mot 30.000 kroner årlig på strømregningen på de to husene, mener 46-åringen.

Han synes det er raust av Modalen at kommunen velger å selge billig strøm til innbyggerne - og påpeker at de i stedet kunne valgt å selge strøm til spotpris på det åpne markedet og dermed tjent mer.

Bjarte Nygard (46).

Strømprisene på vei opp

Lørdag går prisen litt opp over hele landet, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, ifølge E24.

Men innbyggerne i Modalen kan bruke strøm med god økonomisk samvittighet.

– Andre kommuner selger strøm på det åpne markedet. Vi og andre kraftkommuner får slengt etter oss at vi ikke vil dele med noen, sier Eikefet.

Men å være innbygger i Modalen er litt som å ha valgt boliglån med fastrente.

– Om man har valgt en god avtale avhenger jo av om strømprisene er høye eller lave her til lands. I fjor var det ingen god avtale for innbyggerne å ha den avtalen vår, for å si det sånn, smiler ordføreren.

Prisen på 16,4 øre står i hele 2021. Denne prisen står til kontrakten mellom Modalen kommune og Modalen Kraftlag går ut 31.12.2024, eller til en av partene sier den opp, sier Eikefet.

Info Konsesjonskraft og konsesjonskraftpris Eiere av vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver - kalt konsesjonskraftpris. Konsesjonskraftprisen for 2021 er 11,40 øre/kWh. Den er lik for alle kommuner. Kilde: NVE Vis mer

Modalen er en av få kommuner som velger ikke å selge strømmen ut av kommunegrensene.

Kommunen Bykle i Setesdal tjener godt på å selge konsesjonskraften i markedet. De høye strømprisene gir Bykle fem millioner kroner mer enn ventet i kommunekassen.

Selv om vannkraft er største inntektskilden for Setesdal-kommunen lengst nord i Agder, betaler de 960 innbyggerne like mye for strømmen som andre.

Lenger vest i Agder, i Sirdal, vil kommunen gi 3.000 kroner til hver innbygger når strømprisen er ekstremt høy.

Ordningen, som er ekstraordinær, vil være valgfri.

Også i nord har det vært lukrativt å bo under dyre strømperioder. Innbyggere i fylkene Nordland, Troms og Finnmark har siden 1969 sluppet å betale moms på strømmen.