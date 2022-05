Storbrannen i Lærdal er slukket

Lørdag brøt det ut kraftig brann i en låve og flere andre bygninger ved Tønjum i Lærdal. Like over klokken 17 melder brannvesenet om at brannen er «så godt som slukket».

– Det er en storbrann. Det er en kraftig brann i en låvebygning, sa vaktkommandør Morten Frantzen i 110-sentralen til VG klokken 14.15.

Litt etter klokken 15 meldte brannvesenet at de har kontroll. Klokken 17.04 opplyser 110-sentralen om at brannen er slukket:

– Brannen meldes så godt som slukket i Lærdal. Det røyker fortsatt en del fra ruinene og det vil pågå etterslukking i mange timer fremover på branntomten, lyder Twitter-meldingen.

Klokken 15.12 skrev også 110-sentralen at E-16 var stengt på grunn av usikkerhet rundt eksplosjonsfaren fra noen gassflasker. Ifølge Statens vegvesens nettsider er veien nå åpen igjen som normalt.

Ett stort bygg, ikke tre

Han opplyser videre om at det er snakk om ett stort, sammenhengende bygg som brenner.

– Tidligere var det snakk om tre bygg, men det viser seg å være ett stort bygg som er tredelt. Det er en ganske stor låve, sier Frantzen til VG.

Brannvesenet fra Lærdal, Aurland og Årdal er kalt ut til brannen.

Vanntilgangen på stedet skapte utfordringer, opplyser brannvesenet til VG. Jyllevognene fra lokale bønder var foreløpig ikke tatt i bruk litt før klokken 15.

– De står på vent i tilfelle vi trenger dem, sa Morten Frantzen til VG.

Eksplosjon og store flammer

Det skal ifølge Bergens Tidende være store flammer og mye vind i området.

Vest politidistrikt fikk melding om brannen klokken 13.35 lørdag.

– Det brenner godt der inne. Det er full fyr i et hus og brenner også i to andre bygg i et såkalt klyngetun med ti hus, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til VG.

– Vi har store ressurser på stedet. Det ble oppbevart oksygen og asytelen i det ene bygget og der har noe eksplodert og gått i luften.

– Var det en stor eksplosjon?

– Ja, det var et forholdsvis stort smell.

Politiet evakuerer nå beboere og skaper en sikkerhetssone på 100 meter. E16 blir derfor stengt i begge retninger. Dette er en av hovedveiene mellom Bergen og Oslo.

– Ingen er meldt skadet, men noen har fått i seg litt røyk. Vi har en del bønder som deltar i slukningsarbeidet, sier Dahl-Michelsen.

RØYKFYLT: Ingen dyr eller mennesker skal så langt være skadet i brannen.

Melder om «mer kontroll»

Brannstedet ligger noen kilometer unna den verneverdige trehusbebyggelsen som brant i 2014 på Lærdalsøyri.

I en oppdatering klokken 14.31 skriver politiet at situasjonen nå er under «mer kontroll».

– Vinden har roet seg og slukkearbeidet pågår for fullt, tvitrer de.

Vegtrafikksentralen er varslet og jobber med omkjøring og dirigering av trafikken.