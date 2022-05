STORBRANN: Det brenner i flere bygninger i et klyngetun i Lærdal.

Kraftig brann i Lærdal – tre bygninger i brann

En låve og flere andre bygninger brenner kraftig ved Tønjum i Lærdal. Brannvesenet har startet slukking.

– Det er en storbrann. Det er en kraftig brann i en låvebygning. Det er kraftig vind og brannen har spredd seg til to andre driftsbygninger. Det er fortsatt stor spredningsfare, sier Morten Frantzen i 110-sentralen til VG klokken 14.15.







Ifølge 110-sentralen fikk de beskjed om brannen ved Tønjum i Lærdal klokken 13.35.

Han sier at det er en klynge med flere bygg i nærheten. Hovedhuset skal ikke være rammet av brannen enda, ifølge 110-sentralen.

Det skal ikke være dyr i låven.

– Vi har store mannskaper i sving og det er flere på vei. Brannfolk fra Lærdal, Aurdal og Årdal er kalt ut, sier han til VG.

Eksplosjon og store flammer

Det skal ifølge Bergens Tidende være store flammer og mye vind i området.

Vest politidistrikt fikk melding om brannen klokken 13.35 lørdag.

– Det brenner godt der inne. Det er full fyr i et hus og brenner også i to andre bygg i et såkalt klyngetun med ti hus, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til VG.

– Vi har store ressurser på stedet. Det ble oppbevart oksygen og asytelen i det ene bygget og der har noe eksplodert og gått i luften.

– Var det en stor eksplosjon?

– Ja, det var et forholdsvis stort smell.

Politiet evakuerer nå og skaper en sikkerhetssone på 100 meter. E16 blir derfor stengt i begge retninger. Dette er en av hovedveiene mellom Bergen og Oslo.

– Ingen er meldt skadet, men noen har fått i seg litt røyk. Vi har en del bønder som deltar i slukningsarbeidet, sier Dahl-Michelsen.

Låven som brenner skal ikke være bebodd av dyr.