SKAPTE USIKKERHET: Den russiske serverparken i Alvdal.

Derfor fryktet de spionasje i Alvdal

Stor russisk etterretningsvirksomhet rundt Nato-øvelsen i 2018 førte til spionasjefrykt i Alvdal. Ikke unaturlig, mener forsvarseksperter.

Publisert: Nå nettopp

VG har flere ganger skrevet om den russiskeide serverparken i Alvdal som ble etablert rett før Trident Juncture 2018, den største Nato-øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen.

Seniorforsker og Russlandekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) synes ikke det er rart om Russland var interessert i Trident Juncture.

– Øvelsen hadde som hovedmål å sjekke om NATO er i stand til å yte hjelp til sine medlemsland i tilfelle en spent situasjon. Det er noe russerne er svært opptatt av, sier Godzimirski.

TUNGT TIL STEDE: Nato-øvelsen preget Alvdal høsten 2018.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok flere varsler om den russiske etableringen i Alvdal, og har bekreftet at de blant annet hadde møte med næringslivsselskapet Nordavind, som introduserte de russiske investorene for Alvdal kommune.

Ifølge PST var det lite aktivitet i serverparken på det aktuelle tidspunktet.

Spionasjemistankene og varslene til PST ble omtalt i en rekke medier i 2018.

Prosjektleder Denis Slabakov i New Mining Company sa i juli 2018 til Østlendingen at han ikke engang hadde vært klar over Nato-øvelsen før han leste om den i avisene.

Det er ingen kjente holdepunkter i dag som tilsier en kobling mellom de to hendelsene.

BESØKTE NORD-ØSTERDAL: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg under Nato-øvelsen.

– EN TRUSSEL

Det var imidlertid nok av andre rapporter som dokumenterte russisk aktivitet rundt Trident Juncture høsten 2018:

* Det var stor russisk militær aktivitet langs norskekysten.

* Russiske bombefly fløy så langt sør som vest av Florø.

* Russiske ubåter opererte i farvannet utenfor Finnmarkskysten.

* Et russisk rekognoseringsfly fløy rett over selve kommandoskipet for Natoøvelsen, det superavanserte amerikanske krigsskipet Mount Whitney.

* Den russiske marinen varslet skarpskytingsøvelser i Norskehavet utenfor Trøndelagskysten.

* Et russisk jammesystem lammet flytrafikken og ambulansetjenesten i Finnmark i flere perioder.

DOKUMENTERT: Russisk aktivitet under Trident Juncture.

* Den finske regjeringen klagde til Moskva etter at passasjerfly i Finland mistet GPS-signalene. President Putins talsmann avviste at Russland sto bak.

* Daværende etterretningssjef Morten Haga Lunde sa i 2019 at den russiske elektroniske jammingen under Natoøvelsen var omfattende. Forstyrrelsene opphørte samme dag som øvelsen ble avsluttet.

– Den representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid, sa etterretningssjefen.

SÅRBART NORGE

NUPI-forsker og Russlandekspert Jakub M. Godzimirski sier til VG at Norge er sårbart på grunn av klimaet og geografien vår.

– Den enkleste måten å lamme Norge, er ved å ramme kritisk infrastruktur. Kan fienden kutte strøm og elektronisk kommunikasjon, er samfunnet mer eller mindre lammet.

IKKE OVERRASKET: Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski.

Godzimirski mener imidlertid at man heller ikke skal overvurdere slike hendelser som i Alvdal.

– I dag er man ikke lenger avhengig av fysisk nærvær for å følge med på hva som skjer i et område. Man kan infiltrere datasystemer og hente informasjon. I gamle dager måtte man sende folk som kunne fotografere installasjoner og anlegg, sier Godzimirski.

STUSSET

Tidligere HV-sjef Jon Roger Neslund i Alvdal var en av dem som stusset over etableringen av den russiske serverparken.

– Dette skjedde midt i kjernen av en gedigen Nato-øvelse. Det syntes jeg var rart. Som kjøreskolelærer la jeg merke til mange utenlandske biler, noen med ambassadeskilter, som plutselig dukket opp i distriktet i tiden før og under øvelsen.

VARSLET: Jon Roger Neslund, tidligere HV-sjef.

Under den sentrale delen av øvelsen satt Neslund selv som liaisonoffiser for Forsvaret i distriktsstaben på Elverum.

– Det norske samfunnet er veldig åpent. Vi har teknologi som kan både brukes og misbrukes. Det ble daglig rapportert observasjoner av mistenkelig natur, sier Neslund.

Pensjonert HV-sjef Torbjørn Løkken er fremdeles skeptisk til den russiske serverparken i hjembygda, og mener det har vært en viss lokal naivitet.

– Det ville jo ikke vært rart om russerne hadde observatører når det var en så stor øvelse, sier Løkken.

PST: – EN UTFORDRING

NUPI-forsker Godzimirski minner om en tilsvarende bekymring i Finland for noen år siden.

– Russiske bedrifter og investorer hadde kjøpt opp masse eiendom nær finske forsvarsanlegg, og det ble en nasjonal debatt om man skulle la russerne etablere seg så nært.

Den finske sikkerhetskomiteen, som rådgir regjeringen, fastslo i 2016 at russisk-eiet eiendom i nærheten av militæranlegg og kritisk infrastruktur, utgjør en potensiell trussel mot nasjonal sikkerhet.

Dette er også en utfordring i Norge, melder Politiets sikkerhetstjeneste.

– Gjennom oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan fremmede stater få tilgang til informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de får, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST i dag.

LEDET HEMMELIGE OPERASJONER: Ola Kaldager.

Ola Kaldager, tidligere leder av den hemmelige norske etterretningsgruppen E14, forklarer nytteverdien ved slik posisjonering:

– Utenlandske etableringer i slike sammenhenger handler ofte om å skaffe seg aksess til et område. Får man etablert en virksomhet, har man naturlig tilgang til området. Da kan man reise dit uten at det vekker den store interessen, sier Kaldager.

BETYDELIG TRUSSEL

Dagens norske etterretningssjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sier til VG at utenlandsk etterretnings- og påvirkningsaktivitet er en betydelig trussel mot Norge og norske interesser.

– De tradisjonelle sikkerhetsutfordringene er endret, samtidig som nye kommer til. Kombinasjonen av ulike virkemidler, sivile og militære, åpne og fordekte både i det fysiske og digitale rom, gjør trusselbildet utfordrende og sammensatt. Både Kina og Russland har interesser og har økt sitt nærvær i nordområdene, sier Stensønes.

ADVARER: Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

Etterretningssjefen minner om at den teknologiske utviklingen endrer premissene raskt og har gjort det mulig å utvikle våpen med skreddersydde egenskaper.

Ikke minst i det digitale rom.

– En stadig større del av informasjonen vi er avhengig av, er på digitale plattformer. Derfor må vi regne med økt etterretningstrykk med den hensikt å kartlegge sårbarheter, hente etterretninger og eventuelt forberede sabotasje av sentrale digitale strukturer. Dette gjør det kritisk nødvendig at etterretnings- og sikkerhetstjenestene i Norge sammen beskriver et best mulig situasjonsbilde og følger utviklingen nøye, sier Stensønes.