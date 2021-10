PST om Kongsberg-siktede: Har hatt kjennskap til ham

Politiets sikkerhetstjeneste undersøker om andre kan bli inspirert av handlingene til Espen Andersen Bråthen (37), som onsdag drepte fem personer i Kongsberg.

– Det er ingen tvil om at selve handlingen fremstår som om det kan være terror, men det er viktig nå at etterforskningen går sin gang og at vi får avklart motivene, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under en pressekonferanse torsdag.

Det har snart gått ett døgn siden Espen Andersen Bråthen (37) drepte fire kvinner og én mann i Kongsberg. To personer er fortsatt innlagt med skader etter angrepet.







Bråthen er siktet for drap, men en av hypotesene til politiet er altså at det kan ha vært en terrorhandling. Han har erkjent de faktiske forhold og forklarer seg i detalj om hendelsen, ifølge sin forsvarer.

Sjøvold opplyser at PST bistår sør-øst politidistrikt med alt de kan av informasjon.

– Vi jobber selvfølgelig også med å finne ut om dette kan inspirere andre til å gjennomføre terror. Det er noe vi har et stort fokus på nå. Men per nå kan vi ikke si at vi registrerer noe slik, legger PST-sjefen til.

Bråthen er kjent for PST fra tidligere, men Sjøvold ønsker ikke å gi detaljert informasjon om når de først ble varslet om ham.

PST-sjefen mener imidlertid at det tidligere er gjort «gode og riktige» vurderinger om den siktede.

Ikke endret trusselbilde

PST har etter hendelsen i Kongsberg ikke gjort endringer i det gjeldende trusselbildet, sier Are Christian Haugstøyl, sjef for kontraterror i PST.

– Trusselbildet vurderes fortsatt som moderat. Det er fremdeles mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge, sier han.

Det mest sannsynlige scenariet ved et islamistisk angrep er ifølge PST at:

Det utføres av en eller to gjerningspersoner

Det rettes mot få, tilfeldige personer

Det skjer på offentlige steder uten sikringstiltak

Heller ikke Haugstøyl vil svare på når PST først fikk en bekymringsmelding om mannen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på når eller hva PST har visst om vedkommende. Det vi kan si er at vi har hatt kjennskap til vedkommende.

Ifølge Haugstøyl har Bråthen i en periode «gått inn og ut av helsevesenet».

PST-sjefen: Ganske typisk modus

VG har fra før omtalt at en barndomsvenn varslet politiet om Bråthen i 2017, og refererte til ham som «en tikkende bombe».

Bakgrunnen var at Bråthen samme år la ut en video der han erklærte seg som konvertitt.

Haugstøyl i PST sier at han ikke har sett videoen, og derfor ikke bekrefte at mannen på videoen er Bråthen.

– Mest sannsynlig, ja, men vi kan ikke bekrefte det.

PST-sjef Sjøvold påpeker at det er vanskelig å si hvor høyt prioritert Bråthen har vært hos PST i forkant av angrepet:

– Det er vanskelig, det kan jeg ikke svare på. Det jeg kan si er at det moduset som vi kan se her, gitt at det skulle være terror, er ganske typisk for denne type personer. Og i slike tilfeller går det svært kort tid fra man bestemmer seg til det skjer et eller annet.

