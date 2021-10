JOBBE FULLT: – Mine tanker og dypeste medfølelse går nå til de berørte, deres familier, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som nå jobber for fullt for å skaffe oversikt og bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier påtroppende Statsminister Jonas Gahr Støre onsdag kveld.

Støre og Lysbakken om drapene: − Vitner om en grusom handling

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er rystet over at flere uskyldige mennesker er drept. Audun Lysbakken (Sv) er i stor sorg.

Fem personer er drept opplyser politiet etter den tragiske hendelsen i Kongsberg der en mann skjøt rundt seg med pil og bue.

Det som har skjedd vitner om en grusom og brutal handling, sier Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre:







– Vi vet fortsatt lite om hva som er skjedd, og hva som ligger bak, men vi vet at flere uskyldige mennesker er drept, og at flere skadet.

Støre har blitt orientert av justisminister Monica Mæland om hendelsen. Det bekreftet Mæland under en pressekonferanse sent onsdag.

GRUSOMT: SV-leder Audun Lysbakken kjenner en stor sorg over at en slik «grusom voldsdåd kan ramme folk i en fredelig norsk by».

– Grusom voldsdåd

Audun Lysbakken (SV) følger med på nyhetene med dyp uro, skriver han på sosiale medier.

– Vi vet at det er både drepte og skadde, selv om vi alle nå venter på å få vite mer. Jeg kjenner stor sorg over at en slik grusom voldsdåd kan ramme folk i en fredelig norsk by. Tankene mine er hos dem som er rammet, og hos alle i Kongsberg, skriver Lysbakken på Facebook.