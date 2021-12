APOTEK-VAKSINE: På Apotek 1 i Brandbu har de satt coronavaksiner i ett sett siden torsdag.

Her settes vaksinen på apoteket: − Kan nå ut til flere innbyggere

BRANDBU (VG) Landets apoteker er i full gang med vaksinering. På apoteket i Brandbu har flere fått sin første vaksinedose.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kommunene har blitt bedt om å få opp farten i vaksineringen. Nå arbeider FHI og Apotekforeningen med avtalemal for å gjøre det enklere for kommunene å organisere apotek-vaksinasjon.

Apoteket i Brandbu i Gran kommune er allerede i gang med å vaksinere innbyggerne. Torsdag, apotekets første vaksinasjonsdag, ble det satt hele 152 doser. Rundt en tredjedel av disse var kunder på drop-in.

– Jeg er veldig fornøyd med tiltaket. Slik kan vi nå ut til flere innbyggere i tettstedet. Flere har fått sin første dose i dag, sier farmasøyt og daglig leder ved Apotek 1 i Brandbu, Sissel Ludvigsen, til VG.

Vaksinasjon ved apotek lar kommunen dele ut tredjedosen smidigere – og apoteket opplever å nå ut til flere som ennå ikke har fått satt første dose.

– Det er en fordel å kunne utvide vaksinasjonstilbudet også til Brandbu. Tidligere vaksinasjon foregått i Gran sentrum, som ligger om lag 10 kilometer unna, forteller apoteklederen.

Daglig leder ved Apotek 1 i Brandbu, Sissel Ludvigsen.

– Veldig greit

Tormod Risnes (62) er blant dem som har satt pris på kunne vaksinere seg ved apoteket. Fredag tok han sin tredje vaksinedose.

– Det er veldig greit å kunne vaksinere seg her på apoteket. Med tre doser vil jeg ikke få problemer i romjula, og kan invitere inntil ti gjester samtidig. Det er viktig for fellesskapet at alle vaksinerer seg, slik at samfunnet blir beskyttet, forteller Risnes.

Han sier han ikke har vært engstelig for å vaksinere seg.

– Jeg har fulgt med på det som har blitt skrevet om vaksinene i nyhetene, og tenkt at vaksinasjon er innafor.

I VAKSINESTOLEN: Med tredje vaksinedose i armen, håper Tormod Risnes på en tryggere jul.

Sykepleier Astrid Berget (32) som jobber ved korttidsavdeling i kommunen, fikk også sin tredje dose Pfizer-vaksine ved apoteket fredag.

– Jeg jobber med de svakeste i kommunene, så jeg ser det som min plikt å være beskyttet overfor dem. Det er det beste for alle, sier hun.

BIDRAG: Astrid Berget sier hun ved å vaksinere seg vil yte sitt bidrag til samfunnet.

Kortere avstand

Apotekleder Ludvigsen sier avstanden til Gran har bidratt til høyere vaksinasjonsterskel for flere.

– Ikke alle i Brandbu har bil eller råd til taxi, slik at de har vært hindret fra vaksinering. Andre har følt seg usikre på om de ville finne frem. Vi har satt første, andre og tredje dose på folk i alle aldre, fra 16 til over 80 år. Gjennom apoteket kan vi nå ut til personer vi ikke har truffet tidligere.

Blant dem er både personer som har vært i tvil, og tidligere vaksinemotstandere. Ved apoteket er det tilbud om samtale med farmasøyt om vaksinasjon.

– Mange ønsker å snakke med farmasøyter før de tar sine valg. Disse samtalene har ført til at flere i tvil velger å vaksinere seg. Noen er usikre og redde for bivirkninger, mens andre har ikke tatt vaksinasjon på alvor før statsminister Jonas Gahr Støre holdt sin appell til befolkningen under pressekonferansen tidligere i uken. Flere ønsker å bidra i dugnaden, eller føler nå på vaksinasjonspress.

NÅR FLERE: Ludvigsen opplever at vaksinetvilere har lavere terskel for å møte opp på apoteket enn i vaksinasjonslokalene.

Økt fleksibilitet

Ludvigsen trekker også frem økt fleksibilitet som en fordel.

– Vi kan være mer fleksible og vaksinere på tidspunkt som er mer gunstige for dem som er på jobb. Mandag vaksinerte vi til klokka 19 på kvelden. Vi er også tilgjengelige via mobilnummer på kommunens hjemmeside, forteller hun.

Arbeider med avtalemal

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen sier til VG at de nå er i dialog med myndighetene om hvordan apotek over hele landet kan tas i bruk på en måte som tilsvarer det apoteket i Brandbu allerede gjør.

– Det vil straks avtalemal på plass, som sier hvordan kommuner kan inngå avtaler med apotekene. Da vil det fremdeles være slik at kommunene vurderer om de har behov for hjelp, sier hun.

Andresen sier Brandbu er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres, og at de i vår hadde god erfaring med vaksinering ved apotek i Oslo, da det var behov for å sette mange doser per dag – også i nærmiljøene.

– Det er folk som foretrekker å få satt vaksinen på apotek, som kanskje ikke føler at de vil benytte det tilbudet som er på massevaksinasjonssentrene. Vi har klart å rekruttere en god del som ikke har fått satt vaksine på, og har tro på at apotek kan gjøre det videre, sier hun.

– Faller utenfor av ulike grunner

Apotekene er dessuten et lavterskeltilbud, og det kan for mange være enklere å komme til apoteket enn å bestille en time ved fastlegekontoret.

Fagdirektør Andresen påpeker også at mange av de som ikke ennå har vaksinert seg, ikke nødvendigvis er blant dem som har tatt et prinsipielt standpunkt mot vaksiner:

– Ikke alle uvaksinerte har en bevissthet rundt det valget de har gjort. Noen ha en avstand til vaksinasjonssentrene. Det er noen som faller utenfor som kanskje bor langt unna eller har ulike grunner til at de ikke kommer seg dit.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Ber om høyt vaksinasjonstilbud

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier til VG at det nå er lagt opp til at alle som kan bidra til å vaksinere, skal gjøre det.

FHI går derfor i dialog med kommunene, og ber dem om et høyt vaksinasjonstilbud med mest mulig drop-in – også på apotekene.

– Nøyaktig hvor mange doser og hvordan dette blir organisert, kjenner jeg ikke detaljene til. Det er noe som FHI jobber tett med kommunene om å få på plass, sier Nakstad.