VANSKELIG Å SE: Forholdene på E18 er uforutsigbare og forandrer seg fort.

Glatte veier har ført til trafikkaos flere steder i landet

Snøvær og glatte veier har ført til trafikkuhell og stengte veier flere steder tirsdag. - Senk skuldrene og kjør forsiktig, oppfordrer brannvesenet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har tirsdag ettermiddag vært flere ulykker på E18 ved Holmestrand, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter.

Klokken 16.17 rykket mannskaper ut etter melding om en bil som hadde kjørt ut av veien ved Botnetunnelen.







– Da vi rykket ut var det skikkelig glatt fra Holmestrand og nordover. Bilen hadde kjørt av og gått rundt, men endte på alle fire hjulene. De involverte fremsto som uskadet, vi sikret skadestedet, sier brannmester Henrik Oseberg.

– Mens vi var på vei til denne ulykken fikk så vi en annen ulykke ved avkjøringen E18 sørgående ved Bentsrudkrysset. Vi fikk omfordelt noen ressurser og hjulpet begge, sier Oseberg til VG.

Brannvesenet kommer med en oppfordring til alle bilister på strekningen:

– Kjør forsiktig, sukkersnø gjør E18 svært glatt og er vanskelig å oppdage. Folk bør tenke på at forholdene forandrer seg veldig raskt og selv om det er greit å kjøre der du er nå, kan det være annerledes lenger frem. Senk skuldrene, kjør forsiktig. Det viktigste nå er at alle kommer trygt frem til jul, sier Oseberg til VG.

Sør-Øst politidistrikt meldte om en trafikkulykke på E18 ved Paulertunnelen utenfor Larvik klokken 16.12.

– Skal være snakk om en påkjørsel bakfra. En person kjøres til sykehus for sjekk. Begge involverte kjøretøy må berges, skriver de.

Vegtrafikksentralen er i gang med salting av veien. Klokken 17.15 skriver politiet på Twitter at det er åpnet et felt forbi ulykkesstedet, så trafikken går redusert forbi.

Stengte veier i Trøndelag

I Trøndelag er det store trafikale problemer på E39 i Orkland.

Søvasskjølvegen er helt stengt i begge retninger på grunn av at et vogntog sperrer veien, melder politiet på Twitter. Tidligere rykket også nødetatene ut etter at to biler kjørte i hverandre på samme strekning.

Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via 714 Kyrksæterøra.

– Bilberger er bestilt, men varighet er ukjent per nå, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Klokken 18.40 melder politiet at nødetatene rykker ut etter at en bil har trillet rundt og ligger på siden på Fannrem i Orkland. Det er to personer i bilen.

– Det er veldig glatte veier, skriver de.

Vegtrafikksentralen har også merket at kjøreforholdene har endret seg,

– Det begynner å komme et lett dryss av snø i Vestfold, Telemark, Oslo og Viken og det begynner å bli glatt i Gudbrandsdalen, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralem, Tomas Eriksen, til VG tirsdag ettermiddag.

Eriksen forklarer at denne type føre fort kan bli farlig.

– Denne lette snøen blir fort som et poleringsmiddel på veiene. Likevel har vi ikke hatt noen annet enn småulykker registrert hos oss. Det er mindre trafikk enn normalt nå når mange er på hjemmekontor, sier han.

