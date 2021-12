TOPPSTILLING: Rebekka Borsch (bildet) ble statssekretær i Kunnskapsdepartementet da Venstre gikk inn i regjering i januar 2018.

Venstre-topp bodde under 40 kilometer fra Oslo – fikk pendlerbolig likevel

– Jeg søkte aldri om pendlerbolig, men fikk bare nøkkelen i hånda uten nærmere forklaring, skriver tidligere statssekretær Rebekka Borsch (V) til VG.

Publisert: Nå nettopp

Det skjedde da Borsch tiltrådte som statssekretær i Kunnskapsdepartementet den 17. januar 2018, forteller hun.

Da var hun bosatt og folkeregistrert på Nærsnes i dagens Asker kommune, drøyt 35 kilometer i kjøreavstand fra den nye arbeidsplassen sin – og hadde dermed ikke krav på pendlerbolig på skattebetalernes regning.

Den grensen går nemlig på 40 kilometer.

Likevel fikk hun en treroms leilighet på skattebetalernes regning, til en verdi av 18.000 kroner i måneden.

To uker senere fylte hun ut den formelle søknaden om pendlerbolig, som VG har fått innsyn i.

I den står det: «Jeg søker herved om tildeling av pendlerleilighet i Oslo og bekrefter samtidig at jeg bor minimum 40 kilometer fra arbeidsstedet».

Borsch har signert dokumentet.

Dette er søknaden om pendlerbolig som er signert med Borsch’ navn.

– Du må nesten høre med Statsministerens kontor

Etter å ha hatt leiligheten i ti måneder, sa hun den fra seg i slutten av oktober 2018. Da var det to måneder siden hun hadde folkeregistrert seg på kjærestens adresse i Oslo sentrum.

Totalt har hun fått en skattefri tilgang på leilighet til en leieverdi på 173.000 kroner, viser dokumenter fra Statsministerens kontor (SMK) som VG har fått innsyn i.

Borsch sier altså at hun fikk pendlerboligen uten å søke om den da hun tiltrådte.

– Så du må nesten høre med SMK eller Kunnskapsdepartementet om hva som lå til grunn for at jeg ble tildelt leiligheten, skriver hun i en SMS.

TO ÅR: Rebekka Borsch var statssekretær i kunnskapsdepartementet fra januar 2018 til januar 2020. Hun hadde pendlerbolig i ti måneder.

I en annen SMS skriver hun:

– Jeg fikk pendlerboligen uten å ha spurt om det. På grunnlag av dette trodde jeg at Statsministerens kontor hadde foretatt en vurdering på forhånd når jeg signerer dokumentet du viser til.

– Men du signerer på et dokument der det eksplisitt står at du «bekrefter samtidig at du bor mer enn 40 km fra arbeidsstedet»?

– Jeg kan gjerne gjenta meg: Jeg stolte på at SMK hadde sjekket dette siden noen der på forhånd hadde landet på at jeg skulle få pendlerbolig.

Borsch var statssekretær i Kunnskapsdepartementet frem til januar 2020. Nå er hun avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Statsministerens kontor: – Har lagt til grunn at opplysningene hun oppga stemte

VG har spurt Statsministerens kontor om hvorfor Borsch fikk pendlerbolig da hun bodde mindre enn 40 kilometer fra arbeidsplassen din.

– I søknadsskjemaet for pendlerbolig skal man bekrefte at man bor minimum 40 km fra arbeidsstedet. Man signerer samtidig på at man har satt seg inn i reglene for boligordningen i Håndbok for politisk ledelse, hvor kravet om skattemessig bosted minst 40 km fra arbeidsstedet også er nevnt, skriver fagdirektør Tor Borgersen ved Statsministerens kontor i en e-post til VG.

– Er det i tråd med regelverket at Borsch fikk pendlerbolig?

– Kravet for å disponere pendlerbolig fra SMK er at man er skattemessig bosatt minst 40 km fra arbeidsstedet. Hvis dette ikke var tilfelle for Borsch, i strid med de opplysningene hun selv har gitt, var tildelingen ikke i tråd med vårt regelverk, skriver Borgersen.

Lurer du på hvor vanskelig regelverket for pendlerboliger er? VGTVs journalist bestemte seg for å teste selv:

Borgersen har blitt konfrontert med at tidligere statssekretær Borsch regnet med at Statsministerens kontor hadde vurdert situasjonen hennes, siden hun ikke hadde søkt om pendlerbolig da hun fikk den – søknaden fylte hun altså ut først to uker senere.

Borgersen svarer at Borsch samme dag som hun fikk nøkkelen fikk oversendt Håndbok for politisk ledelse, hvor kravene til boavstand for rett til pendlerbolig er gjengitt.

I tillegg understreker fagdirektøren ved Statsministerens kontor én gang til at Borsch selv skriftlig bekreftet at hun oppfylte kravet da hun signerte søknaden.

– Vi har ikke registrert at hun har korrigert opplysningene siden, skriver Borgersen.