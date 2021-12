OMFATTENDE ARBEID: Politiet måtte gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser i et stort nabolag i Kongsberg etter angrepet. Fem personer ble drept i samme gate.

Rettspsykiatrisk rapport: Kongsberg-siktede viste tegn på vrangforestillinger

Espen Andersen Bråthen (38) har i politiavhør forklart seg om drapene på Kongsberg og hvorfor han begikk dem. En tidlig rettspsykiatrisk rapport pekte på at han kan ha lidd av vrangforestillinger.

Bråthen er siktet for å ha drept fem personer med stikkvåpen, og totalt 24 personer har status som fornærmet etter massedrapet, som fant sted på Kongsberg 13. oktober i år.

Politiets sterkeste hypotese er at angrepet bunner ut i sykdom hos den siktede mannen, og at han har gjort seg opp noen tanker rundt angrepet i forkant.







Politiet og domstolen mener også det foreligger gjentagelsesfare dersom Bråthen blir løslatt nå, og i fengslingskjennelse fra Buskerud tingrett fremgår det at «handlingene kan være motivert i, eller i alle fall utløst av, vrangforestillinger.»

– En hovedteori er sykdom. Det ble foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede de to første døgnene, en såkalt prejudisiell observasjon. Den pekte på at det var tegn til at siktede hadde vrangforestillinger, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Per Thomas Omholt, til VG.

Politiet har imidlertid ikke konkludert rundt dette spørsmålet.

– Vi har bedt om en såkalt fullstendig judisiell observasjon. Vi venter nå på denne rapporten for å få eksakte svar. Siktedes psykiske helse er et viktig spørsmål i saken, sier Omholt.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er vrangforestillinger «ukorrigerbare, uriktige forestillinger om andre mennesker og verden rundt dem. Personen som har vrangforestillinger, er overbevist om at de uriktige slutningene er riktige.»

ETTERFORSKER: Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt leder etterforskningen av massedrapet.

Politiinspektøren forteller at Bråthen nå har vært i en tilstand som har tillatt avhør, og at han har samarbeidet godt så langt.

– Hva kan man si om hva Bråthen har forklart til politiet om motivet og bakgrunnen for hans handlinger?

– Han har en forklaring på hvorfor han har gjort som han har gjort. Men vi ønsker ikke å gå ut med informasjon om denne forklaringen, før vi har fått avklart hvorvidt han er og var tilregnelig eller ikke. Dette av hensyn til siktede og fordi vi ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, sier politiinspektøren.

Bråthen har erkjent de faktiske forhold, men han har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Man kan bare være straffskyldig dersom man er tilregnelig.

– Har han selv forklart at han mener han var utilregnelig?

– Av hensyn til siktede så har vi valgt å ikke gå ut med opplysninger om det, sier Omholt.

Det siste avhøret av Bråthen er planlagt gjennomført i neste uke.

– Planen for det avhøret er å stille konkrete spørsmål om de funnene vi har gjort under etterforskningen. Han har forklart seg fritt en rekke ganger, så nå er det påtalemyndigheten og politiet som skal stille spørsmål, forklarer Omholt.

SIKTET: 38 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for fem drap. Han har erkjent de faktiske forhold.

I kjennelsen fra tingretten fremkommer det at man har som mål å ha hovedforhandling i saken i mai/juni neste år.

– Håpet er at saken er ferdig etterforsket i februar, så er håpet at det blir hovedforhandling før sommeren, men ingenting er sikkert ennå, sier Omholt.

Etterforskningen har så langt avdekket 24 fornærmede. Av disse er fem drept, tre fysisk skadet og 16 er utsatt for andre hendelser som politiet fortsatt etterforsker.

– Foreløpig er det snakk om forsøk på kroppsskade, men det er en foreløpig siktelse, sier politiinspektøren til VG.

Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, ønsker ikke å gi noen kommentar til denne saken.

