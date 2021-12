SISTE DAG: Pia Lande (43) henter datteren fra barnehagen for siste gang før jul. Nå skal de to være hjemme for å unngå karantene i høytiden.

Holder barna hjemme av frykt for corona: − Nå er det jul, for pokker!

Flere foreldre tar barna ut av skole og barnehage for å hindre at de havner i coronakarantene eller isolasjon i julen.

Onsdag ettermiddag ruslet de ned bakken fra barnehagen for siste gang før jul, mamma Pia Lande og datteren på fire år.

Fra og med torsdag morgen skal ikke barnet i barnehagen på Torshov i Oslo, av frykt for at høytiden ryker.

– Risikoen man tar er jo at barn må være isolert og alene på julaften. Nå er det jul, for pokker! Det er tiden våre barn har gledet seg mest til hele året, sier Pia Lande (43) til VG.

JULEGLEDE: Pia Kristin Lande og datteren ser frem til å tilbringe julen med mormor på Karmøy.

– For å redde jula

Valget om å holde datteren hjemme ble tatt da Pia Lande vurderte konsekvensene for hva smitte i barnehagen nå kunne bety for fireåringen.

– Tenk om det fredag hadde tikket inn en melding om smitte i barnehagen, og vi ikke kunne reist som planlagt til moren min på Karmøy. Da måtte datteren min sittet alene her i leiligheten med meg på julaften. Det gjør så vondt å tenke på. Jeg gjør dette for å redde jula til dattera mi, sier Pia til VG.

Flere gjør som Pia. Over hele landet er det mødre og fedre som synes at det å holde barna borte fra barnehage og skole er det beste de kan gjøre for å minimere sjansen for en jul i karantene eller isolasjon.

HJEMME: Ingrid Nybakk Henne med sønnen Albert som ikke skal ha førjulsdager i barnehagen.

Stenger Osloskolen

Onsdag ettermiddag ble det kjent at byrådet stenger alle skoler i Oslo på grunn av den rekordhøye koronasmitten, og det innføres digital hjemmeundervisning fra fredag. Men både barnehager og aktivitetsskolen (AKS) holdes åpne, opplyser byrådet.

Samme dag oppdaterte regjeringen pressemeldingen som ble sendt ut mandag, med en rekke unntak fra smittekarantene.

– Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag sju, slik som voksne, skriver regjeringen.

– Dette er totalt uakseptabelt, sier nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund til NTB.

Han mener det bør være minst like strenge karanteneregler i skoler og barnehager som i resten av samfunnet på grunn av at smitten er størst i denne aldersgruppen.

Pia Lande i Oslo vil ikke ta sjansen på at dattera blir smittet.

– Min datter er jo ikke vaksinert. Hva om hun er av de få som faktisk blir skikkelig syke?, sier moren til VG.

Oppfordrer til å sende barna

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun forstår foreldres bekymring for smitte, men kommer likevel med en oppfordring om å sende barna på skolen.

– Min oppfordring er alltid å sende barn og unge på skole og i barnehage, det er veldig bra for ungene. Så forstår jeg likevel bekymringen man har for smitte, og jeg kan forstå den helsemessige bekymringen man har for at barna skal bli syke, men da er det viktig å minne om at jo yngre de er, jo mindre syke blir de, sier hun til VG.

– Ingen kontroll på smitten

I Bergen har Ingrid Nybakk Henne og mannen valgt å ta sønnen Albert på fire år ut av barnehagen, for å være sikker på at han ikke får en julaften med bismak.

– Vi voksne har god kontroll på våre nærkontakter, med far som kan begrense kontakt med andre på jobb og mor som sitter på hjemmekontor. Den største risikoen vi har hatt i hele pandemien har vært barnehagen, for der har vi jo ingen kontroll på smitten, sier Henne til VG.

Ingrid Nybakk Henne mener at regjeringen burde stengt skoler og barnehager nå, og at det også ville ført til mer forståelse fra arbeidsgiver for situasjonen.

– Jeg regner med at vi ikke er de eneste som henter ut barn denne uken, sier Bergenskvinnen til VG.

Bekymret barnehageansatt

I Nes har Lill Blomquist nok en hektisk dag i barnehagen hun jobber i. Hun tenker på jul, og er redd for smitte. Blomquist skulle ønske enda flere gjorde som Ingrid Nybakk Henne og Pia Kristin Lande.

– Jeg liker å jobbe med barn, men må si jeg er skeptisk om dagen, fordi jeg vet jo ikke hvem som kan være smittet. Vi som jobber i barnehage må jo så klart ta vare på ungene, og de trenger nærhet og trøst. Men det barnet som sitter på mitt fang nå og hoster, kan det ha corona? , spør hun VG.

Selv håper hun å få tilbringe julen med sine tre barn og eldre familiemedlemmer, men frykter at det ryker. Hun er svært forsiktig med hva hun gjør og hvem hun møter utenom jobben, men inne i barnehagen er det vanskelig å holde avstand.

– Alle vi som jobber sammen er enige om at barnehager og skoler skulle vært stengt. Utenom jobb er jeg svært forsiktig, og sitter stort sett hjemme.Vi er redde for å bli syke nå, spesielt en uke før jul, sier Blomquist.

BEKYMRET: Barnehageansatt Lill Blomquist ( 35) frykter at hun ikke får feire jul med egne barn etter å ha tatt vare på andres.

Håpet om neste jul

På Torshov i Oslo vet datteren til Pia Lande at det er en «ny corona». Hun skjønner at barnehagen er på gult nivå igjen, sier moren, og at de derfor må være forsiktige nå.

Lande mener tiltakene fra regjeringen denne gangen var for slappe, og for trege.

- Jeg er spesialisert i menneskerettigheter, så jeg skjønner verdien av frihet. Men hva slags samfunn er det vi vil ha fremover? Vi må holde på smittevern nå nettopp for å kunne holde samfunnet åpent senere. Neste jul, skal vi gå gjennom dette igjen? Det vil jeg ikke, sier moren til VG.