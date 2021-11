BER OM AVLYSNING: Etter to år med coronaskole, mener årets avgangselever at de ikke er godt nok forberedt til å gjennomføre eksamen.

25.000 krever at eksamen avlyses

Over 25.000 har signert en underskriftskampanje som ber regjeringen avlyse eksamen for avgangselever på videregående i 2022.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Bak kampanjen står avgangselevene Karen Gamkinn, Hedda Sofie Holter Steinset og Oline Næss (alle 18) ved Hadeland videregående skole.

Til VG forteller Gamkinn at ideen om en kampanje oppsto rundt et bord i skolekantinen tirsdag formiddag. Ett drøyt døgn etter hadde altså mer enn 25.000 signert.

– Høyere terskel for å si fra

– Vi mener at eksamen bør avlyses fordi de to siste årene har vært så uforutsigbare. Vi har måttet tilpasse oss, og det har vært mye frem og tilbake på hjemmeskole. Alle elever har ulik situasjon hjemme, og det kan påvirke skolearbeidet og psyken, sier 18-åringen.

Hun og de to andre bak kampanjen mener situasjonen helt klart har ført til dårligere læringsforhold for mange elever.

– Som elever selv ser vi at mange har hatt vansker med å få med seg alt i timene og å ta til seg fagstoffet. Terskelen blir også høyere for å si fra når alt foregår digitalt.

Gamkinn peker på at eksamen er basert på fagstoff fra alle tre årene på videregående.

– Når to av disse har vært så preget av corona, er det vanskelig å få et rettferdig resultat på eksamen, sier hun, og legger til:

– Vi skal i tillegg konkurrere med de to kullene over oss om studieplasser, og de har ikke eksamenskarakterer. Det gjør det vanskeligere å komme inn på studiene vi ønsker.

Elevene som går i tredjeklasse på videregående nå, var førsteårselever da skolene stengte ned i mars 2020. Både i 2020 og 2021 ble alle eksamener i ungdomsskolen og videregående skole, med unntak av privatisteksamener, avlyst som følge av pandemien.

18-åringene på Hadeland håper at de kan være med på å skape forandring.

– Vi håper at dette er noe som går gjennom, og at politikerne vil ta opp dette. Det er mange som ønsker det samme som oss, sier Gamkinn.

Etterlyser mer kunnskap

Leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs sier at de ikke har landet på et standpunkt i debatten om eksamen våren 2022, men at de heller mot å være for avlysning.

– Både de som går i tiende og VG3 har hatt mesteparten av skolegangen sin under pandemien, og har dermed tapt masse læring – både faglig og sosialt, sier Udnæs, og legger til:

– Vi lytter til de over 20.000 elevene, som sender et tydelig signal om at de ikke føler seg forberedt.

Udnæs mener at det kan være en god idé å avlyse eksamen i år også, slik at det blir mer tid og ro til å sette standpunktkarakterer. Han etterlyser et godt kunnskapsgrunnlag før organisasjonen lander på en bastant standpunkt.

– Vi ber regjeringen om å ikke sitte på rumpa helt til det blir for kritisk, men heller være proaktive.

Anbefalt å utrede

Udnæs trekker frem det regjeringsoppnevnte Parr-utvalget som i sin rapport fra juni foreslår at det gjennomføres en utredning av dette skoleårets skriftlige eksamener. Utvalget skriver at en slik avgjørelse må tas så nær skolestart som mulig.

EO-lederen peker på at mange kommuner opplever økt smitte, og at det gjør at situasjonen for elevene noen steder kommer til å være uforutsigbar også fremover.

– Løpende vurdering

Statssekretær Kristina Torbergsen (Ap) sier til VG at planen per i dag er å gjennomføre eksamen som normalt.

– Vi har sett at smittesituasjonen kan endre seg raskt. Vi gjør løpende vurderinger i dialog med kommuner og fylkeskommuner og vi får erfaringer og innspill fra partene i skolesektoren.

På spørsmål om hvorfor de ikke følger rådet fra Parr-utvalget om å utrede konsekvensene av å gjennomføre eksamen, svarer hun at det inngår i de løpende vurderingene.

Torbergsen er trygg på at lærerne gjør en god jobb med å forberede elevene til eksamen, og oppfordrer elevene til å ta opp bekymringene om eksamen med lærerne.

– Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet, som gir elevene mulighet til å vise hva de kan til noen andre enn faglæreren sin og få en ekstern vurdering.