TRAUME: Teamet tar mot en syk mann inne på et traumerom på akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus. Vaktleder Eivind Andreas Johannesen står i forgrunnen.

Her går alarmen på akuttmottaket

BERGEN (VG) Med en sykepleier i manko forbereder traumeteamet seg til å ta imot en kritisk syk mann. Like før har avdelingen gått til oransje nivå fordi de har så mange dårlige pasienter.

Av Jenny-Linn Lohne og David Engmo (foto)

Rutinerte hender forbereder blodprøveglass, klikker seg inn i journalen og tar oppstilling på traumerommet. En lege i spesialisering, en annen mer erfaren LIS-lege som er teamleder, og en overlege som har oversyn. Med i teamet er også to sykepleiere.

Egentlig skulle de vært tre sykepleiere i akuttrommet på akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus i Bergen denne vakten, men det er det ikke nok folk til.

Når ambulansen kommer frem, blir mannen trillet inn – kritisk syk. Ambulansemedarbeiderne tar akutt-teamet gjennom mannens sykdomsbilde, så går de i gang med å undersøke.

Rekorder hver uke

Arbeidsoppgavene til tre sykepleiere må fordeles på de som er på vakt. Dette er den nye hverdagen på akuttmottaket, som har satt rekorder i antall pasienter som kommer inn hver uke denne sommeren og høsten. Et resultat av et gjenåpnet samfunn med mye mer syke pasienter – både coronasmittede og andre tilstander.

– Dette skjer nesten daglig, sier vaktleder i mottaket Egil Andreas Johannesen.

BLODPRØVER: Det må tas en rekke blodprøver for å fastslå hva som feiler den akutt syke mannen.

Siden mai i år har antall pasienter inn til akuttmottaket gått over alle prognoser. Det har ført til at de ansatte blir stadig mer presset – en situasjon de har varslet om i flere måneder.

Forrige uke ble det satt smitterekord i Bergen – tall som fikk kommunen til å komme med et munnbindpåbud og et råd om å begrense antall nærkontakter.

Som følge av smitteøkning og mange RS-syke barn gikk Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus tirsdag over i gult beredskapsnivå.

Det hardt pressede fagmiljøet på akuttmottaket opplever nå et stadig økende sykefravær. I høst har det nærmet seg 13 prosent og ledelsen klarer ikke hente inn nok folk til å kompensere.

På tross av nyansettelser og at elleve sykepleiere har fått økt sin stillingsbrøk, er de manko på folk. Det fører til at de som allerede er på jobb må jobbe overtid. Enkelte ganger i høst har avdelingen måttet beordre noen ansatte på jobb – det siste grepet lederen har i sin verktøykasse for å sikre forsvarlig drift.

– Jeg skulle ønske vi var blitt gitt bedre rammer, slik at vi kunne levere den forsvarligheten vi skal, sier vaktlederen.

Oransje nivå

– Vi balanserer på en knivsegg. Det går som regel bra fordi vi som er her tar på oss flere arbeidsoppgaver, fortsetter han.

Bare minutter før traumeteamet tar imot mannen – klokken 15.04 på ettermiddagen, har vaktleder Johannessen sett at det er så stor pågang at han må slå alarm – og sende ut varsel om oransje nivå. Ved at mottaket går opp til oransje nivå, varsles andre deler av sykehuset om at de må rydde plass til nye pasienter i løpet av en halv time.

FØLGER MED: Når vaktleder Egil Johannessen ikke sitter foran PC-en som viser innkommende og ankomne pasienter, kjører han rundt på sparkesykkel for å holde oversikt i mottaket – og dermed vite når han skal iverksette tiltak og slå alarm.

Da er alle pasientrommene i mottaket fulle og de ansatte girer opp for å gi dem behandling og få dem videre i sykehuset.

Men på sengepostene som mange av pasientene skal ende opp på, er det også ofte fullt.

Og i venterommet på akuttmottaket er de denne ettermiddagen tre pasienter som ikke har blitt triagert – fått tildelt hastegrad grønn til rød.

– Nå er vi i ferd med å gå tom for sykepleiere, sier vaktlederen mens han holder oversikt over pasientene som kommer inn.

De siste månedene har de sendt ut et slikt varsel til mottaket og resten av sykehuset omtrent daglig.

– Det er kjempevondt for oss å sende dem videre før sengepostene er klar til å ta imot dem, sier assisterende klinikkdirektør Marianne Reimers.

Hun jobber delt stilling som assisterende klinikkdirektør og overlege i mottaket – og merker selv hvordan dette sliter på kroppen.

– Når de ansatte sier de er slitne, så vet jeg hva de mener.

TELEFON: Assisterende klinikkdirektør Marianne Reimers tar en telefon i akuttmottaket.

Fra krise til pandemi

Også Haukeland – i likhet med helseforetak som Ahus og Sykehus Østfold – opplever stor pågang av alvorlig syke pasienter, samtidig som de må ta unna alle pasientene med mistenkt og bekreftet smitte.

– I begynnelsen var mange av de ansatte her innstilt på dugnadsarbeid. Men nå tenker man at vi kan ikke stå i denne situasjonen over tid, sier overlege og tillitsvalgt Dagfinn Markussen.

Det høye sykefraværet merkes også på denne kveldsvakten. Utpå ettermiddagen kommer det inn et akutt sykefravær blant legene. Assisterende klinikkdirektør Reimers hopper opp av stolen når fraværet meldes og løper ut for å finne noen til å steppe inn noen timer.

– Det er helt umulig å få dekket den vakten opp i kveld, sier hun.

Akuttmottaket på Haukeland har allerede vært gjennom en krise da Daniel Nicolai Guldberg (43) døde av akutt hjertesvikt inne på pasientrom i 2018. Han hadde dratt i snoren, men fikk ikke tilsyn før etter en time. Fylkeslegen konkluderte i etterkant med at 43-åringen ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

OVERSIKT: Overlege og tillitsvalgt Dagfinn Markussen og sykepleier Anita Hatlevik står ved plassen som ser utover pasientene som skal få tildelt hastegrad. 1 av 2 Foto: David Engmo, VG

I kjølvannet av dødsfallet gjennomgikk avdelingen sine rutiner. De besluttet å gjøre store endringer og bemanne opp hvert skift. Men nå mener flere ansatte at denne oppbemanningen er spist opp av det stadig økende sykefraværet og coronatiltakene som krever flere hender.

– Bemanningen er ikke god nok. Vi er ikke langt fra der vi var i 2018, selv om det har skjedd endringer, sier sykepleier Anita Hatlevik mens hun holder oversikt med pasientene som skal få en innledende vurdering av sin hastegrad – opp til rødt nivå.

– Det fungerer fordi vi lar være å spise og gå på do. Vi flyter akkurat nå på rutine blant de ansatte, fortsetter hun.

– For liten margin

Selv om avdelingen allerede har ansatt flere folk og lyst ut nye stillinger, er det ikke nok. Det tar nemlig lang tid å bli en erfaren sykepleier i akuttmottaket – som kan ta på seg alle oppgavene i mottaket. For å bli vaktleder, må en ha jobbet i mottaket i fire år.

– Vi prøver virkelig å bemanne opp, men så blir det spist opp av sykefraværet, sier enhetsleder Robert Nekkøy.

PAUSE: Spesialsykepleier og verneombud Hans Fredrik Iversen (t.v.) og enhetsleder Robert Nekkøy tar seg en pust i bakken inne på pauserommet på akuttmottaket.

– Folk har stilt opp noe enormt. Jeg vil jo ikke inndra ferien til folk, fortsetter han.

Spesialsykepleier og verneombud Hans Fredrik Iversen viser frem hvordan avvikene knyttet bemanning, pasientsikkerhet og flyt i mottaket bare har økt og økt – og er allerede over godt over nivået for 2020.

– Vi er for ofte nede i en minimumsbemanning og den er i utgangspunktet for sårbar. Det drives med for liten margin og dette har vi stått i over tid, sier han oppgitt.

– Hvor lenge skal vi ha en sånn uholdbar situasjon, spør han.