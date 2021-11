Tenåring knivstukket ved skole i Oslo – to pågrepet

En tenåring er innlagt på sykehus og to tenåringer er pågrepet etter slagsmålet ved Kuben videregående skole i Oslo.

I tillegg blir tre personer innbrakt til politistasjonen etter hendelsen, som fant sted mandag ettermiddag.

Alle de involverte er i 15–16-års alderen. Ifølge politiet tyder mye på at hendelsen bunner ut i en eksisterende ungdomskonflikt.

Hendelsen etterforskes bredt, og politiet utelukker ikke at det blir flere pågripelser.

– Det er veldig trist, og det kom veldig brått på. Vi vet at flere elever har vært involvert i hendelsen, i hvilket omgang vet vi ikke, sier rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, til VG.

Det var i storefriminuttet på skolen at det skal ha oppstått et masseslagsmål som endte med at en tenåring skal ha blitt knivstukket. Den fornærmede skal være bevisst og ble kjørt til sykehus etter hendelsen. Rektor Hauge sier at tenåringen er tilknyttet skolen.

Politiet rykket ut med store styrker til skolen på Økern i Oslo etter at de fikk meldingen klokken 12.10 mandag.

– Vi rykket ut på slagsmål, og så kom det meldinger om knivstikking. Det var sju personer som vi registrerte involvert innledningsvis, men det var mange som løp fra stedet da vi kom, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Grøttum til VG.

En liten time etter at første melding kom, opplyste politiet at de hadde kontroll på i alt fem personer som de sjekker ut i forbindelse med slagsmålet.

– Noen har vært litt for tett på

Rektor Hauge sier til VG at de etter hendelsen har forsøkt å gå tilbake til normal skoledag.

– Nå skal vi prøve å forholde oss så rolig som mulig, vi vet at dette ikke er enkelt for elevene. Noen elever har vært litt for tett på og sett hendelsen og oppstyret. For det var mye oppstyr, sier rektoren.

Han sier at det nå er viktig for skolen å være nær dem som har vært vitne til hendelsen, og åpne opp for at de kan få noen å snakke med så fort som mulig.

– Dette skjedde i forbindelse med det lange friminuttet, og det var mange elever som var ute. Hva de har sett og ikke sett, det vet jeg ikke, sier han.

– Masseslagsmål

Politiets innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, sier at de involverte er unge mennesker, og at de fleste også er mindreårige.

– Det fremstår som om det har vært et masseslagsmål hvor flere har vært involvert. En er skadet. Så må vi finne ut hva som er bakgrunnen og hvor mange som har vært involvert, sier han.

Flere vitner VG har snakket med forteller at det var massivt oppbud av bevæpnet politi på stedet.

Et vitne VG har snakket med forteller at hun så slåsskampen gjennom et vindu fra skolen.

– Det var flere mot en, sier vitnet til VG.

Ifølge VGs reporter på stedet er det flere patruljer i området, blant annet ved t-banestasjonen på Risløkka, som ligger et steinkast unna skolen.

Der skal en person ha blitt ført inn i en politibil, mens politiet står og prater med en annen person like ved. Denne personen ble ført inn i en politibil noe senere.

