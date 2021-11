Person knivstukket ved skole i Oslo

En person er kjørt til sykehus etter slagsmål ved Kuben videregående skole i Oslo.

Politiet i Oslo opplyser på Twitter at en person skal være knivstukket og kjørt til sykehus i forbindelse med et slagsmål i Kabelgaten. Den fornærmede skal være bevisst.

– Vi rykket ut på slagsmål, og så kom det meldinger om knivstikking. Det var sju personer som vi registrerte involvert innledningsvis, men det var mange som løp fra stedet da vi kom, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Tor Grøttum til VG.

Like etter klokken 13 opplyste politiet at de hadde kontroll på i alt fem personer som de sjekker ut.

Hendelsen har skjedd ved Kuben videregående skole på Økern i Oslo.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke vet om de aktuelle personene er elever ved skolen, men at personene de har kontroll på er i tenårene.

– Så det er ikke usannsynlig at det er elever, sier han.

– Masseslagsmål

Politiets innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, sier at de involverte er unge mennesker, og at de fleste også er mindreårige.

– Det fremstår som om det har vært et masseslagsmål hvor flere har vært involvert. En er skadet. Så må vi finne ut hva som er bakgrunnen og hvor mange som har vært involvert, sier han.

Flere vitner VG har snakket med forteller at det er massivt oppbud av bevæpnet politi på stedet.

Et vitne VG har snakket med forteller at hun så slåsskampen gjennom et vindu fra skolen.

– Det var flere mot en, sier vitnet til VG.

Ifølge VGs reporter på stedet er det flere patruljer i området, blant annet ved t-banestasjonen på Risløkka, som ligger et steinkast unna skolen.

Der skal en person ha blitt ført inn i en politibil, mens politiet står og prater med en annen person like ved.

