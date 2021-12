– Vi vet det er akutt behov for disse pengene, sier Tuva Todnem Lund i NSO.

Studenter: − Akutt behov for disse pengene

Studentene ber politikerne gjøre forslaget om strømstipend til en fast ordning – så lenge prisene er så høye som de er nå.

I går ble det kjent at Venstre, Høyre og KrF foreslår ekstra penger til elever og studenter.

Ideen er at de som mottar støtte fra Lånekassen skal få 1000 kroner ekstra i stipend for å kompensere for de høye strømprisene.

Nå ber studenter om at ordningen blir vedtatt så raskt som mulig, og at den gjøres permanent.

– Riktig retning

– Vi synes dette er et stort steg i riktig retning. Vi vet det er akutt behov for disse pengene, og vi mener at dette bør bli en permanent løsning så lenge strømprisene er ekstra høye, sier Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Nordnorsk Studenthjem i Oslo vurderer å stenge på grunn av høye strømpriser.

I går ble det kjent at Nordnorsk Studenthjem i Oslo varsler at de må stenge, dersom ikke studentene dusjer mindre.

– Dusjer på treningssenter

Utdanningspolitisk talsperson i SV Freddy Andre Øvstegård ber om krisepakke:

– Nå må regjeringen komme på banen. Studenter blir tvunget til å dusje på treningssentrene for å spare penger. Det er uverdig.

– Vi trenger en kriseordning for studentene. Vi kan se til coronakriseordningen. Lånekassen kan få beholde midlene som er til overs fra den kriseordningen, og gi det ut som stipend til studenter som betaler egen strøm.

DYR STRØM: Mange gruer seg til strømregningene i vinter. Prisene har gått rett til himmels.

Venstres Abid Raja er også klar på at noe må skje:

– Dette er ikke studentenes regjering, studentene er overlatt til seg selv, og statsråd for studentene Borten Moe synes å ikke engang bry seg om studentene. Nå må han på banen.

Følger situasjonen nøye

Studenter sliter med høye strømregninger.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), svarer for regjeringen:

– Regjeringen ser på ulike tiltak for å få ned strømprisene for alle. Vi følger også situasjonen for studentene nøye, sier Hoel.

– Gir regjeringen beskjed

Ap, Sp og SV på Stortinget gir regjeringen marsjordre til å finne tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger.

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som samtidig hindrer flertall for en rekke andre forslag som torsdag legges fram i Stortinget om ulike støtteordninger for folk med høye strømregninger.