Eksminister ekskludert fra Frp

Kjell-Børge Freiberg er blitt ekskludert fra Frp. Årsaken er påstander om lekkasjer av et internt dokument, får VG opplyst.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På et fylkesstyremøte i Nordland Frp 5. november ble tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ekskludert fra partiet.

Det bekrefter Freiberg selv i et innlegg på en lukket Facebook-side for tillitsvalgte i Frp i Nordland med over 160 medlemmer.

«Fylkesstyret i Nordland Frp har ekskludert meg til evig tid. Angivelig skal jeg ha lekket et internt dokument til Dagens Næringsliv».

Ifølge VGs opplysninger, dreier det seg om et dokument om at organisasjonsutvalget i partiet hadde opprettet en sak mot fylkeslederen, Dagfinn Olsen. Bakgrunnen var påstander om oppførsel som var i strid med Frps etiske retningslinjer.

Denne saken ble lagt bort, og er tidligere omtalt av NRK i tillegg til en rekke lokale medier.

Stiller seg uforstående til vedtaket

Kjell-Børge Freiberg ønsker ikke å stille til intervju i saken, men skriver i en e-post til VG:

– Jeg kan bekrefte at jeg er ekskludert og har ingen kommentarer utover jeg stiller meg uforstående til vedtaket om eksklusjon og begrunnelsen for dette.

Han skriver videre:

– Jeg fikk oversendt vedtaket fra Nordland FrP 07.11 fra fylkesleder Dagfinn Olsen. Jeg kommer ikke til å anke vedtaket.

HAN KOM TIL SINE EGNE: Men de kjente han ikke igjen. I hvert fall vedtok fylkesstyret i Nordland Frp å ekskludere sin tidligere fylkesleder, statsråd og stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg.

I sitt innlegg på Facebook skriver han at han stiller seg undrende til begrunnelsen som er gitt.

«Jeg kunne sagt mye om forholdene i Nordland Frp, men nøyer meg med å si at jeg stiller meg undrende til vedtaket om eksklusjon og begrunnelsen for dette. Det finnes i realiteten ikke noe annet parti for meg, men jeg tar til etterretning at jeg ikke er ønsket fra fylkesstyret i Nordland. Jeg går videre, det gjør partiet også, og selv om jeg ikke så at det skulle ende slik føler jeg sterkt for å si takk til lokallagene og alle medlemmene for den reisen jeg har fått ta del i».

Innlegget ble slettet kort tid etter publisering, og administratoren bak Nordland Frp skriver i Facebook-gruppen at Freiberg ved en feiltagelse ikke var fjernet fra siden.

VG har vært i kontakt med leder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen. Han ønsker ikke å kommentere saken, og skriver i en tekstmelding:

«Interne saker i partiet kan jeg ikke kommentere ovenfor avisen».

Lang politisk fartstid

Freiberg ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidligere i år.

Mens han satt på Stortinget var Freiberg også innom posten som olje- og energiminister: Han ble tildelt ministerposten i august 2018, og satt som minister frem til desember 2019.

Da gjorde den daværende Solberg-regjeringen en av sine mange rokeringer i statsrådsposter, og Freiberg ble byttet ut med Sylvi Listhaug.

I perioden 2015 til 2017 var han også statssekretær under to Frp-statsråder i Olje- og energidepartementet: Tord Lien og Terje Søviknes.

Freiberg har lang fartstid fra lokalpolitikken, og var ordfører i Hadsel kommune i perioden 2007 til 2015.

Freiberg har også i to omganger vært leder av Nordland Frp – det samme organet som nå har ekskludert han.