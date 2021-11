Karantene for alle som kommer til Norge fra syv land i Afrika

Spredning av den nye coronavarianten gjør at Norge innfører karantenekrav for de som ankommer landet fra enkelte afrikanske land.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Statsminister Jonas Gahr Støre opplyser fredag at alle som kommer fra enkelte land i Afrika må i karantene.

– Alle som kommer fra disse landene til Norge må i karantene. Det er besluttet nå i ettermiddag, sier Jonas Gahr Støre til NRK. Ifølge statskanalen er det snakk om Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini og Malawi.

Dette betyr at man må på karantenehotell, men at man kan teste seg ut.

VG skrev tidligere fredag at regjeringen ifølge VGs opplysninger snart ville presentere nye innstramminger for innreise. Bakgrunnen er den nye virusvarianten som det nå senest er bekreftet et smittetilfelle av i Belgia, og som først ble oppdaget i seks afrikanske land.

– Tror den kommer til Norge

FHIs vaksinesjef Geir Bukholm sa tidligere fredag til VG at det blir vanskelig å hindre den nye virusvarianten fra å komme til landet:

– Jeg tror den kommer til Norge. Tiltakene vi kan gjøre nå, er for å bremse importtiden det tar til den kommer til landet.

Varianten vekker uro fordi den er veldig mange endringer i overflateproteinet (taggene som stikker ut fra coronaviruset), som har betydning for smittsomhet og vaksineeffekt.

RETUR: Folk står i kø på flyplassen O.R. Tambo i Johannesburg, Sør-Afrika tidligere i dag. Det er uvisst om Sør-Afrika er et av landene som får karantenehotell for innreisende til Norge.

VG skrev tidligere fredag at regjeringen snart vil presentere nye innstramminger for innreise, ifølge VGs opplysninger.

Bakgrunnen er den nye virusvarianten som er oppdaget i seks afrikanske land og som det nå senest er bekreftet et smittetilfelle av i Belgia.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har bekreftet at regjeringen vurderer nye tiltak for å håndtere virusvarianten.

– Ser dere på tiltak som å stramme inn på karantenereglene?

– Ja, det ser vi på. Jeg tror vi får en avklaring i løpet av kort tid, sa Kjerkol til VG da.

VG kjenner til at regjeringen på nåværende tidspunkt ikke diskuterer en omfattende nasjonal nedstenging.

Ble raskt dominerende i Sør-Afrika

Innskjerpingen i innreiseregler – både i Norge og flere andre steder – kommer etter omfattende spredning av den nye varianten i Sør-Afrika.

Varianten ble først oppdaget etter en sterk økning i coronatilfeller i byprovinsen Gauteng, som omfatter både Sør-Afrikas største by Johannesburg, og den administrative hovedstaden Pretoria.

I løpet av få uker har varianten rukket å bli den dominerende varianten i Gauteng-området, hvor den skal stå får 90 prosent av smittetilfellene.

EU-kommisjonen foreslo fredag morgen å nødstanse alle flyginger fra sørlige Afrika etter at det ble kjent at en ny og smittsom variant er oppdaget i flere land der.

– Vi har ingen direkteflyginger derfra, så det hjelper også Norge. Dette følges tett fra Justisdepartementet, som har ansvaret for denne delen av håndteringen, sa helseminister Ingvild Kjerkol til VG tidligere fredag.

Hun opplyste da at regjeringen vurderer testing, karantene og munnbind.

Torsdag innførte Storbritannia innreisenekt for reisende fra seks land sør i Afrika. Fredag innførte Italia og Tyskland flystans for reisende fra sju afrikanske land. Også Danmark har strammet inn.