Hjernehinnebetennelse smittes gjennom kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager. Festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring.