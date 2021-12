OVERGREPSTILTALT: Den overgrepstiltalte mannen eier to barnevernsfirma. Her er han utenfor en av barnevernsinstitusjonene det ene selskapet driver.

Barnevernet brukte firmaet til overgrepstiltalt: «Mer av nød enn av lyst»

Barnevernet hadde ikke noe ønske om å bruke firmaet til den overgrepstiltalte mannen. Likevel plasserte de barn gjennom hans selskaper.

Det kommer frem i interne e-poster fra barnevernet som VG har fått innsyn i.

I en e-post skriver en avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) at det for tiden er to barn plassert i det ene barnevernsselskapet den overgrepstiltalte mannen eier.

«Ved begge plasseringene er [navnet på firmaet] benyttet i mangel av andre kvalifiserte tilbydere av akutt-tiltak», skriver avdelingsdirektøren først.

Da mailen sendes i juli 2021, vet barnevernet at mannen tidligere har vært tiltalt for seksuelle overgrep – men ikke at han nå er tiltalt på nytt. Mannen nekter straffskyld.

Videre skriver avdelingsdirektøren:

«Når nå situasjonen har vært slik at vi har måttet benytte [firmaet], (og altså mer av nød enn lyst) gjør vi det vi kan for å redusere risiko».

BARNEVERNSLEDER: Ingrid Pelin Berg er regiondirektør i Barne-, ungdoms og familieetatens region øst.

Tilsvar barnevernet

VG har stilt flere spørsmål til Bufetats region øst om innholdet i e-postene.

– Hvordan er situasjonen i barnevernet hvis dere må plassere barn i institusjoner dere ikke ønsker å bruke?

– I noen saker får vi ingen tilbud overhodet eller vi mottar tilbud som ikke er optimale for det spesifikke barnets behov, men som vi likevel må benytte fordi alternativet er at barna ikke får en institusjonsplass (derav formuleringen «mer av nød enn av lyst»), skriver regiondirektør Ingrid Pelin Berg i en e-post til VG.

– Slike situasjoner oppstår i barnevernet fra tid til annen, skriver regiondirektøren videre.

Hun fortsetter med å understreke at det er endringer på gang i barnevernet, der Bufetats plan er at barna med de største utfordringene først og fremst skal ha tilbud i det offentliges egne institusjoner, ikke i private.

– Vi er ikke der ennå, men vi er på vei dit.

FIKK INGEN RETTSSAK: Amir døde tre måneder før han skulle møte den tidligere fosterfaren i retten.

Store deler av barnevernet har ikke kjent til tiltalen

E-postene der barnevernet skriver at de ikke ønsker å bruke firmaet ble sendt i kjølvannet av at den tidligere fostergutten Amir anklaget den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep.

Da det kommunale barnevernet i Oslo fikk vite om påstandene, anmeldte de fosterfaren. Litt over ett år senere ble fosterfaren tiltalt.

Det fikk imidlertid store deler av barnevernet aldri vite. Bufetat fikk vite om tiltalen fra en journalist ett år etter at den ble tatt ut.

Mens i Oslo var det én bydel som brukte millioner på fosterfarens ene firma frem til de leste i VG at han var tiltalt for seksuelle overgrep – på tross av at det var en annen Oslo-bydel som hadde anmeldt mannen. I etterkant har millionavtalen med firmaet blitt sagt opp.

Den overgrepstiltalte mannen nekter straffskyld. I en mail til VG har hans advokat Thomas Randby tidligere skrevet:

– Politiets etterforskning har pågått i (snart) fire år, og den er en stor belastning for alle involverte.

– Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han er blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.