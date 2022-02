RETT SIDE AV MUREN: Andreas Sjalg Unneland (SV) spaserer langs muren utenfor Oslo fengsel. Han vil ha en gjennomgang av rettighetene til norske innsatte.

SV slår ned på ulovlig telefonavlytting: − En skandale

OSLO FENGSEL (VG) Norske innsatte kan bli utsatt for telefonavlytting – helt uten grunn. Det strider mot både grunnloven og menneskerettighetene, mener sivilombudet.

– Vi har hatt skandale på skandale i norsk kriminalomsorg.

Det sier SVs justispolitiske talsperson på Stortinget, Andreas Sjalg Unneland.

Han er sjokkert over lovbruddene Sivilombudet har avdekket etter deres gjennomgang av Kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler til og fra innsatte i norske fengsel.

Sivilombudet konkluderer med at dagens lovverk og praksis ikke er i samsvar med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Norges grunnlov.

– Dette er en rettssikkerhetsskandale for norsk kriminalomsorg. Selv om du soner skal du ha rett til privatliv. Den retten har staten ikke respektert. Dette er en knusende rapport og nå ligger ballen hos regjeringen som må rydde opp, sier Unneland.

Info Sivilombudets konklusjon: Sivilombudet oppsummerer hva de mener er brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med dagens avlyttingspraksis i norske fengsel: «På bakgrunn av menneskerettighetsdomstolens avgjørelser i saker om kommunikasjonskontroll, mener Sivilombudet at dagens kontrollordning bryter med innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Straffegjennomføringsloven pålegger kriminalomsorgen å rutinemessig kontrollere telefonsamtaler til og fra de aller fleste innsatte. Dette fører til at flere samtaler enn det er adgang til, blir avlyttet. En slik ordning oppfyller hverken kravet til hjemmel eller forholdsmessighetsvurderinger etter EMK.» Vis mer

Han reagerer på at fengsler driver såkalt spontanavlytting – det vil si at samtalene ikke nødvendigvis blir avlyttet, men de kan bli avlyttet. Også selv om det ikke foreligger grunn eller mistanke om noe kriminelt.

STILLER KRAV: Andreas Sjalg Unneland mener det ikke holder å rydde opp i den lovstridige praksisen – men etterlyser en omfattende gjennomgang av rettighetene til innsatte i Norge.

Han fortsetter:

– Denne saken føyer seg inn i en lang rekke saker hvor innsatte i norske fengslers rettigheter tråkkes på. Det er ikke lenge siden det ble avdekket at nakenvisitering var altfor utbredt og at isolasjonspraksisen bryter med deres rettigheter.

– Handler om rehabilitering

I uttalelsen fra Sivilombudet heter det blant annet:

«Dagens regelverk gir grunnlag for en utstrakt avlyttingspraksis. Dette øker risikoen for urettmessige inngrep i vernede interesser, og dermed menneskerettighetsbrudd».

De har bedt om svar innen 18. februar fra Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

UNNELAND HAR TALT: Aners Sjalg Unneland (SV) forventer resultater fra regjeringen.

Unneland peker også på at innsatte selv må betale i dyre dommer for telefonsamtalene – og at innsatte da i praksis betaler for sin egen avlytting.

– Kriminalomsorg handler om rehabilitering. Vi vet hvor mye menneskelig kontakt har å si for de innsatte. Da er telefonsamtaler livslinjen ut. Det skal ikke være en del av straffen at du risikere å bli avlyttet om du snakker med kjæresten din eller familien, uten at det er noen grunn til det.

Ber om gjennomgang

SV-politikeren forteller at han nå forventer at justisministeren rydder opp i både avlyttingspraksisen og det norske lovverket.

– Samtidig så er ikke det nok. Vi trenger en gjennomgang av rettighetene til de som er i norsk kriminalomsorg. Straffen deres er frihetsberøvelse, ikke å bli frarøvet elementære menneskerettigheter.

Han håper å få klarhet i om det er flere av rettighetene til norske innsatte som brytes, før nye lovstridige praksiser blir avdekket.

– Dette er en gruppe uten store, pengesterke interesseorganisasjoner som taler deres sak. Derfor hviler det et ekstra ansvar på oss folkevalgte til å ivareta deres rettigheter.

Justisdep:

VG har bedt om svar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om kritikken fra Sivilombudet og SV.

Hun har ikke svart, men kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i justisdepartementets skriver i en e-post et svar som tillegges den ubestemmelige enheten «departementet»:

«Justis- og beredskapsdepartementet vil gjennomgå loven og forskriften om straffegjennomføring for å sikre at disse er i samsvar med de krav som følger av EMK og Grunnloven. Det vil kunne ta noe tid før dette revisjonsarbeidet er fullført.

Departementet vil derfor, i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet, gi midlertidige føringer for kriminalomsorgens praktisering av kontroll med blant annet telefonsamtaler.»