KLART: Lesesalene på norske universiteter tar snart imot ferske studenter.

Ledige plasser på 2 av 3 studietilbud

Like mange studiesteder som tidligere har ledige studieplasser ved grunnskolelærerutdanningene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For grunnskolelærerutdanningene (1. – 7. trinn) gikk søkertallene opp med 6,5 prosent, til tross for nedgang generelt. Likevel viser de første tallene fra årets studieopptak at like mange studiesteder som tidligere har ledige studieplasser ved grunnskolelærerutdanningene. Det melder Khrono.

For første gang på flere år gikk søkertallene til høyere utdanning ned i år.

I år har 134.954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak. Det er rundt 19.000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, som var et rekordår.

Denne uken får søkerne svar på hvilke studier de har kommet inn på.

Ledige studieplasser

Torsdag ettermiddag er det ledige studieplasser ved 356 ulike studietilbud. Listen ble presentert onsdag.

– Det er førstemann (kvinne)-til-møllen prinsippet, så her går de mest ettertraktede studiene først, sa Tina Rønning Lund, seniorrådgiver i Samordna Opptak til VG onsdag.

Les også: Alt du trenger å vite om studieopptaket

FASIT: Etter måneder med venting, får nå kommende studenter svaret på hvilke studier de kom – eller ikke kom – inn på.

På studier innenfor alt fra lysdesign til barnehagelærer er det nå ledige plasser. Dersom du ikke kom inn på noen av dine ønsker, kan du sjekke hele listen over ledige studieplasser her.