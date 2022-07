GRUNNEIERE: Klingøya i Snåsavatnet faller snart i hendene på Erik Sørkilflå og familien. Her med Sebastian (11) og Lucas (8).

Kjøpte egen øy – til prisen av en hybel i Oslo

SNÅSA (VG) Lei av folk? Da kan du vurdere å gjøre som Erik Sørkilflå. Flere øyer er til salgs i Norge.

Sørkilflå slår av tenningen på daycruiseren og legger ned kalesjen. Båten vugger nesten umerkelig på Snåsavatnet nord i Trøndelag.

Han snur seg og kikker over på Klingøya, der noen mennesker vakler over steinene ved vannkanten. De vinker når de ser båten.

– Det er veldig fint her, sier Sørkilflå.

Han vokste opp i området. Fra barndommen huskes sommerdager med bading og vannski i Snåsavannet.

OPPUSSINGSOBJEKT: Erik Sørkilflå planlegger å pusse opp hytta og utvide den med tilbygg.

– Det var litt impuls, og så må han megleren ha vært århundrets selger. Da ble det forholdsvis kort prosess, sier Sørkilflå, som fra 20. august hersker over 13 mål i Snåsavatnet.

Ferieparadis

Øya kostet oppunder tre millioner kroner. Det oppfatter Sørkilflå som en hyggelig pris for stor tomt med hytte. Flere av eiendommene langs vannet har gått for langt mer, sier han. Og til sammenligning gikk nylig en 14 kvadratmeters hybel på Majorstuen for 3,2 millioner kroner.

– Det er kjempebillig, men den hytta er jo et oppussingsobjekt. Det må ikke gjøres tvert, men det er ikke gjort mye der de siste tretti årene.

– Hva gjorde at du kjøpte øya?

– Plassen. Det er veldig idyllisk der ute.

MANN FRA SNÅSA: Erik Sørkilflå flyttet for åtte år siden hjem igjen etter mange år i Trondheim.

Med årene har det vokst høyt gress og stedvis tett villskog.

– Det vi skulle hatt der ute først som sist er noen dyr. Geiter og sau som kan beite litt.

I tillegg håper de å få utvidet hytten og få på plass en brygge om loven tillater.

– Dere må komme igjen om fem år. Da skal vi ha ordnet et ferieparadis utpå her.

ØYRIKE: Det er flere små øyer i Snåsavatnet.

Her kan du få egen øy

Det er tre søsken som selger Klingøya, en gammel familieeiendom de har arvet sammen, skriver Steinkjer24.

I skrivende stund ligger åtte øyer til salgs i Norge. Prisantydningene varierer fra halvannen million til 25 millioner.

– En øy er unikt. Det er første gang i min ti år lange tid som megler at jeg selger en hel øy, sier Runar Wehn fra Heimdal Eiendomsmegling. Han selger en annen øy, i innsjøen Ånøya i Melhus.

Prisantydningen på øya, som kalles Monte Carlo, ligger på fire millioner. Det er vanskelig å sette prislapp på et så sjeldent salgsobjekt, medgir han.

– Det er ikke mye å sammenlikne med. Du må bare prøve å lufte markedet og sjekke responsen.

– Hvorfor vil folk ha sin egen øy?

– Jeg tror det er en spesiell frihet. Man er helt alene og uten naboer. Denne øya har en form for klatrevegg og badestrand på siden av øya. Man får ikke mange sånne sjanser.

1 / 2 SKJÆRGÅRD: Vasskjær utenfor Kristiansand ligger ute med en prisantydning på 16,9 millioner kroner. MONTE CARLO: Øya deler navn med Monaco-bydelen – kjent for kasinoer, strender og glamour. Denne øya har i alle fall strand. forrige neste fullskjerm SKJÆRGÅRD: Vasskjær utenfor Kristiansand ligger ute med en prisantydning på 16,9 millioner kroner.

Per 24. juli 2022 ligger følgende øyer til salgs i Norge (prisantydning i parentes):

Spjutøya på Helgelandskysten (2.000.000 kr)

Brokholmen på Helgelandskysten (1.500.000 kr)

Halvøya i Selbu kommune (2.900.000 kr)

Vasskjær utenfor Kristiansand (16.900.000 kr)

Bjørnøy fyr (1.500.000 kr)

Monte Carlo på Ånøya (4.000.000 kr)

Sandvær på Helgelandskysten (2.800.000 kr)

Lille Røsholmen i Kragerøs skjærgård (25.000.000 kr)

På den dyre hyllen i kategorien «norske øyer», ligger Vasskjær i skjærgården rett utenfor Kristiansand.

– Jeg trodde det skulle være større interesse, for å være ærlig. Det er en helt unik, autentisk eiendom der du er helt for deg selv. Samtidig er det bare å krysse byfjorden før du har bylivet, sier megler Lasse Marcussen fra Boligmegleren.

Håper på Åge

De konkrete planene er få, men visjonene store, for Sørkilflå og barna.

Sebastian og Lucas ønsker seg svinghuske og sklie ut i vannet. Pappaen peker inn mot fastlandet og en hytte som ligger helt nede med vannet. Sånn vil han også ha det.

– Det er sånn sommeridyll med flaggstang og grønt gress. Det er mange fine hytter rundt vannet her.

Han peker på en annen øy, helt borte i horisonten. Der har det vært en del større konserter tidligere.

NÆROMRÅDET: Det er bare en kort båttur fra brygga til Klingøya.

Få blir overrasket når Sørkilflå forteller at de har kjøpt øy. For det har de kjøpt altfor mange rare ting, forteller han.

– Men folk sier vi må ha festival! Det hadde vært artig.

