SER MOT HØSTEN: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror nordmenn kan oppleve økt smittespredning etter sommerferien.

Ekspertene om corona-høsten: − Må forberede oss på nye bølger

Potensielle smittebølger, et synkende behov for intensivbehandling, en fjerde dose, fersk vaksineforskning og 50 millioner hurtigtester. Dette sier ekspertene om corona-høsten.

Sommerbølgen har passert toppen, ifølge den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Samtidig synker smittespredningen i befolkningen, mens antall sykehusinnleggelser går ned.

Likevel er situasjonen fortsatt uforutsigbar: Smittespredningen kan øke når nordmenn vender tilbake til hverdagen etter sommerferien, tror FHI.

Akkurat nå er omtrent to til tre prosent av befolkningen smittet av coronavirus.

Info Dette er blant funnene i den siste ukesrapporten: Sommerbølgen har passert toppen og smittespredningen avtar.

Antall sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak synker også.

Kommunene må tilby en oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 75 år eller eldre, mener FHI. I tillegg må kommunene forberede seg på å vaksinere flere grupper snart.

Samfunnet kan fortsette en normal hverdag uten smitteverntiltak gjennom sommeren.

Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og situasjonsbildet kan endres til høsten når folk er tilbake til en normal hverdag. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, smitteutbrudd og sykefravær.

Siden midten av juni har omikronvarianten BA. 5 dominert i Norge. Varianten utgjør nå omtrent 90 prosent av alle smittetilfeller.

Det er rapportert om 252 nye coronarelaterte sykehusinnleggelser i uke 28 – etter 319 i uke 27 og 261 i uke 26.

19 nye pasienter er innlagt på intensivavdeling med covid-19 i uke 28 – etter 20 i uke 27 og 17 i uke 26.

Det er meldt om 83 registrerte coronarelaterte dødsfall i uke 28 etter 84 i uke 27. I uke 28 døde 58 prosent på en annen helseinstitusjon enn sykehus – primært sykehjem.

Per 17. juli er 73 prosent av hele befolkningen vaksinert med to doser coronavaksine. 54 prosent har fått en tredje dose, mens 13 prosent av personer over 75 år har fått en fjerde dose. Kilde: FHIs ukesrapport for uke 27 og 28 Vis mer

Nakstad: Smittespredningen vil trolig øke

VG har spurt ekspertene: Hva kan vi vente oss til høsten?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at nordmenn må forberede seg en annen smittesituasjon fremover:

– Selv om pandemien har vart i to og et halvt år må vi forberede oss på nye smittebølger i Norge allerede til høsten og til vinteren, skriver Nakstad i en e-post til VG.

Situasjonen kan forbli slik inntil man ser en global befolkningsimmunitet, som vil hindre viruset i å spre seg og samtidig redusere mutasjonshyppigheten.

– Når hverdagen er tilbake og vi møter flere mennesker igjen, vil smittespredningen ganske sikkert øke, skriver Nakstad.

Han peker på at Norge opplevde en tydelig smitteøkning da skoler og arbeidsplasser var tilbake i normal drift i fjor – og at man dermed kan forvente det samme i år.

– Om vi ser et halvt år fram i tid, tyder mye på at nye og mer smittsomme varianter fortsatt vil kunne bidra til å opprettholde pandemien, og at vi enda ikke vil ha kommet i en likevekt mellom viruset og befolkningsimmuniteten i verden.

– Derfor tror jeg dessverre ikke coronaviruset vil bli et typisk «vinter-virus» helt enda, slik forkjølelse- og influensavirus jo er, skriver Nakstad.

Nakstad forteller også at myndighetene har skaffet rundt 50 millioner hurtigtester som er gratis tilgjengelige for nordmenn.

Han skriver også det vil få alvorlige konsekvenser hvis vi får nye varianter som vaksinene ikke lenger beskytter mot.

– Derfor testes det ut vaksiner nå som er basert på omikron-varianten og ikke den opprinnelige «Wuhan-varianten» som dagens vaksiner er basert på, forklarer Nakstad.

FHI: Det kan bli sensommerbølge

Preben Aavitsland er overlege ved FHI. Han påpeker at det fremdeles er mye smitte i samfunnet selv om sommerbølgen har passert toppen.

– Vi regner med at to til tre prosent av befolkningen er smittet akkurat nå. Alle de som er blitt smittet i sommer, får påfyll av immunitet, skriver han i en e-post til VG.

Også Aavitsland er usikker på hva som kan skje mot slutten av sommeren:

– Vi tror at epidemien vil bli stadig mindre i ukene fremover, men så er vi usikre på hva som skjer når samfunnet vender tilbake i normal gjenge i slutten av august. Det er mulig vi da får en liten sensommerbølge. Ellers er det vanskelig å spå hva som vil skje utover høsten og vinteren.

«VANSKELIG Å SPÅ»: Overlege Preben Aavitsland ved FHI sier at det er usikkerhet knyttet til hvordan smittesituasjonen til høsten blir seende ut.

Aavitsland sier at vaksinasjon fremdeles er det viktigste tiltaket mot alvorlig sykdom.

Personer på 75 år og eldre får nå tilbud om fjerde dose. Det får sannsynligvis også dem mellom 65 og 74 år snart, ifølge Aavitsland.

– Vi regner med at sykdommen vil fremstå stadig mildere etter hvert som vi er vaksinert eller smittet både tre, fire-fem og seks ganger, sier han.

Befolkningen er generelt godt beskyttet mot alvorlig sykdom, påpeker overlegen. Han viser til at få innlagte under sommerbølgen har hatt behov for intensivbehandling.

I uke 28 er 19 nye pasienter innlagt på intensivavdeling med covid-19, ifølge FHIs ukesrapport. Tilsvarende ble 20 pasienter innlagt i uke 27 og 17 i uke 26.

– På lengre sikt avgjøres utviklingen av balansen mellom viruset og immunitet i befolkningen. Immuniteten øker etter hvert som flere blir smittet og vaksinert, men immuniteten synker ganske raskt over tid, skriver Aavitsland.

– Etter hvert vil viruset få overtaket igjen og kunne skape en ny bølge. Det kan skje raskere hvis det dukker opp en ny variant.

VG har også kontaktet helseminister Ingvild Kjerkol for kommentar. Hun hadde ikke anledning til å svare grunnet ferieavvikling. Helsedepartementet viser derimot til FHI samt regjeringens strategi og beredskapsplan, og opplyser om at regjeringen følger situasjonen tett.

Heller ikke FHI-direktør Camilla Stoltenberg hadde anledning til å kommentere saken grunnet ferieavvikling. Hun viser til uttalelsene fra FHI.