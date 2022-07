1 / 4 FRITYROLJE: Katten Ninja (3) kom hjem natt til mandag. Da var hun full av frityrolje. HELSEFARLIG: Etter hendelsen måtte Ninja på dyrehospitalet. SARPSBORG: Eierne av katten er rystet etter hendelsen. SARPSBORG: Det enda uklart hvordan Ninja ble dynket i frityr. forrige neste fullskjerm FRITYROLJE: Katten Ninja (3) kom hjem natt til mandag. Da var hun full av frityrolje.

Katten Ninja dynket i frityrolje: − Hvem kan gjøre noe slikt?

Da katten Ninja (3) kom hjem begynte tårene å trille hos eieren Thea Marie Thon (23). I ettertid anmeldte hun forholdet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Thon, som bor i Sarpsborg, var våken for å mate datteren sin, da katten Ninja kom hjem klokken 03.30 natt til mandag.

– Jeg så katten gå inn på kjøkkenet, men jeg kjente henne ikke igjen fordi hun var så «tynn». Jeg gikk etter henne og så at hun var klissblaut. Jeg vekte samboeren min, og vi så at hun var dynket i frityrolje – det luktet skikkelig i hele leiligheten.

Thon forteller at hun begynte å gråte da hun skjønte hva som hadde skjedd.

– Jeg fikk skikkelig vondt i hjertet, men det gikk fort over til at jeg ble veldig sint – hvem kan gjøre noe slikt?

Nrk og Sarpsborg Arbeiderblad har også omtalt saken.

Mistenker at noen gjorde det med vilje

Videre tok Thon og samboeren Pål Eriksen (27) med seg katten inn i dusjen, men de lyktes ikke med å vaske av oljen.

– Vi ringe dyrehospitalet og dro ganske raskt. Der var hun på overvåkning over natten, for hun var iskald og klarte ikke å holde varmen. Hun ble barbert, for de klarte ikke å vaske av oljen.

TRIST: Thea Marie Thon (23) forteller at hun begynte å gråte da hun så hva som hadde skjedd med katten.

Katten var såpass full av olje at den hadde etterlat spor på asfalten. Etter å ha vært på dyrehospitalet fulgte Eriksen oljesporet, som ledet frem til en dunk fylt med frityrolje.

– Jeg mistenker at noen har puttet henne oppi, det er mest sannsynlig. Det var hvert fall 70 liter olje i dunken, så om hun ramlet oppi hadde hun ikke kommet seg ut på egen hånd, sier Thon.

OLJESØL: Ninja etterlot seg fotspor, som ledet til denne dunken fylt med frityrolje. STORE MENGDER: Thon mener at dunken var fylt med minst 70 liter olje.

Hun legger til at dersom noen hjalp Ninja ut av dunken, syns hun det er veldig rart at vedkommende ikke har ringt dyrebeskyttelsen eller andre for å melde fra.

Har samlet inn penger

Thon forteller at hun mandag morgen dro til politiet for å anmelde forholdet.

– De sa «det skal ikke være slik» og at jeg kom til å bli kontaktet. Men det er liten sjans for at noe blir gjort – det er få beviser.

Thon sier at veterinærregningen kom på 6000 kroner.

– Vi har ikke forsikring på katten. Som nybakte foreldre er det vanskelig å betale en så dyr veterinærregning. Heldigvis måtte vi ikke avlive katten.

Thon startet en Spleis-aksjon for å samle inn penger til å dekke regningen. På fire timer hadde de fått inn 10 000 kroner!

– Folk er enestående. Jeg begynte å gråte da også.

Hun forteller at de ikke har bestemt om de skal donere bort pengene som er til overs etter at regningen er dekket.

– Vi har kjøpt et klatrestativ til katten, for den må være inne nå, og den kjeder ræva av seg.

NRK var i kontakt med den daglige lederen av gatekjøkkenet, som forteller at han har vært i kontakt med Sarpsborg kommune og forklart hva slags rutiner de har for oppbevaring av matolje.

– Det kan hende det er noen som har gått forbi som har gjort det. Men ingen barn eller dyr klarer å åpne den. Da må noen voksne ha gjort det, sier den daglige lederen til NRK.

