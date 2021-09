Vedum stopper fallet – Rødt og MDG ned mot sperregrensen

OSLO/STAVANGER (VG) Senterpartiet er ikke lenger i fritt fall på VGs ferske partibarometer. Men både Rødt og MDG nærmer seg den skjebnesvangre sperregrensen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan puste lettet ut. Men han har ingen grunn til å juble. Partiet hans ser ut til å ha stabilisert seg etter kollapsen i midten av august, og får en liten oppgang fra forrige VG-måling.

Selv om Sp også går opp fra 2017-valget, er Vedum hele 7,9 prosentpoeng og 17 mandater unna toppnivået i desember 2020.

Da hadde Sp, Arbeiderpartiet og SV flertall alene, mens de her må ha med enten Rødt eller MDG for å danne en styringsdyktig regjering.

– Vi ser positive tall både på denne målingen og på flere lokale målinger. Men potensialet er enda større for Sp enn på VGs måling i dag, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Du har fremstått noe alvorlig i partilederdebatter. Fått råd om å smile og le mer?

– Dette er spill som dere i media er mest opptatt av. Jeg er – og har vært den samme hele tiden. En får værra som er, om en itte vart som en sku, som Ole Ivars synger i sangen, sier Sp-lederen.

Usikre Ap-velgere

Målingen er også en skuffelse for Ap, som forrige uke nærmet seg valgresultatet fra 2017. Nå faller de ned til 23,2 prosent.

– Det er større usikkerhet blant Ap-velgerne nå enn forrige uke, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Aps nestleder Hadia Tajik er ikke fornøyd med oppslutningen.

– Vi har høyere ambisjoner enn dette, og skal jobbe beinhardt for å vise at en Ap-ledet regjering vil prioritere arbeid til alle, og en velferdsstat som ikke er avhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboka di.

– Dere er avhengige av Rødt eller MDG for å få flertall. Hvem velger du?

– Ap har som mål å sitte i regjering med SV og Sp, det er ambisjonen vår å få flertall med dem, sier Tajik.

IKKE I FORM: Arbeiderpartiet faller på VGs måling. Her er partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik.

Sperregrense-frykten

Både Rødt og MDG er faretruende nær sperregrensen på fire prosent. Partiene som kommer over, får gjerne en stortingsgruppe på syv-åtte representanter, mens de som faller under kan ende opp med noen få ensomme mandater.

– De må hele tiden se på sperregrensen. Og de må klare å mobilisere velgerne på valgdagen, noe de ikke har vært så flinke til tidligere, sier Olaussen i Respons Analyse.

De minste og mest radikale partiene har i tidligere valg gått tilbake på valgdagen.

– De var høyt oppe i 2017, men falt begge to under. Denne gangen har de et bedre utgangspunkt, men de må være obs på dette. Det er ikke gitt at de nødvendigvis går over fire prosent, og det er det ikke for KrF eller Venstre heller.

KAMPHANER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Frykter velgerfrafall

Det er Rødt-leder Bjørnar Moxnes enig i.

– Jeg er bekymret for at de som sier at de skal stemme på oss, ikke gjør det når de faktisk stemmer, sier Moxnes til VG.

– Har du begynt å få sperregrense-angst?

– Nei, ikke i det hele tatt, flirer Moxnes.

– Uansett ligger vi an til å gjøre et historisk godt valg. Rødt over sperregrensen kan bli avgjørende for å få et nytt flertall og en ny politikk, sier Moxnes.

Olaussen i Respons Analyse peker på at Rødt ikke lenger henter flere velgere fra SV enn de mister.

– For Rødt er det ganske tydelig at det er færre overganger fra SV. Nå er det cirka like mange som går begge veier, sier han.

LYKKELIG: MDG-leder Une Aina Bastholm holder humøret oppe – så lenge partiet kommer over sperregrensen.

– Jeg kommer til å juble

MDGs Une Aina Bastholm har i likhet med Bjørnar Moxnes ingen tegn til angst for å havne under sperregrensen – tross en måling på 4-tallet i VG i dag.

– Dette betrakter jeg fortsatt som en sterk måling for oss. Jeg kommer til å juble uansett for resultat over sperregrensen, sier MDG-toppen til VG.

Hun frykter ikke at nedgangen på VGs siste målinger er en trend som fortsetter til 13. september. I stedet synes hun det er svært spennende at Ap, SV og Sp ifølge målingen blir avhengig av MDG eller Rødt for et rødgrønt flertall.

– Det er virkelig spennende og bekrefter en trend, sier Bastholm.

KAN JUBLE: SV-leder Audun Lysbakken fikk VGs gode SV-tall servert mens han var på bedriftsbesøk på Rosenberg i Stavanger torsdag morgen.

Rekordmåling for SV

Den store vinneren på venstresiden er SV, som får sin beste VG-måling på minst 13 år. Audun Lysbakkens parti puster Vedum i nakken, og får kun to færre mandater enn Sp.

– Det er fantastiske tall. Dette valget er i ferd med å bli et protestvalg der mange krever handling mot Forskjells-Norge og klimakrisen, sier SV-lederen.

Han legger til at det «hadde vært gøy» om SV ble større enn Frp, men at det viktigste for ham er at SV får et kraftfullt mandat fra velgerne.

At Sp ser ut til å ha stoppet fallet, kommenterer han slik:

– Jeg håper Sp også gjør et godt valg, det vil bidra til at vi får et nytt flertall. Men jo sterkere SV blir, jo sterkere vil en ny regjering være bundet til venstresiden, sier Lysbakken.

Forhåndsstemme-spenning

Johannes Bergh, valgforsker og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning på Universitetet i Oslo, understreker at spenningen er langt ifra over.

– Dette er en svært interessant måling som viser at det fortsatt er stor bevegelse blant velgerne. Valget er absolutt ikke avgjort, selv om det rødgrønne forspranget er så solid at borgerlig flertall fremstår som mindre sannsynlig, sier han til VG.

Over 760.000 velgere har forhåndsstemt allerede.

– Vi anslår at om lag hver femte velger som har til hensikt å delta i valget, har nå avgitt sin stemme. Det kan gi en fordel til de partiene som gjorde det bra tidlig i valgkampen, legger Bergh til.

FORNØYD: Omtrent så glad blir Guri Melby av VGs ferskeste partibarometer. Her på åpningen av Venstre valgkampbod i Oslo.

– Lyst til å rope hurra!

Venstre-leder Guri Melby er strålende fornøyd med en oppslutning på 5,5 prosent.

– Jeg får lyst til å rope hurra! Vi har kjent medvind hele valgkampen, og merker at velgerne er opptatt av våre saker, som er klima, næringsutvikling og rusreform, sier Melby til VG.

Hun har ikke gitt opp håpet om at det kan bli borgerlig valgseier, men sier at en stemme til Venstre uansett ikke vil være bortkastet:

– Vi skal uansett løfte rusreformen i det nye storting, og skal slåss for våre saker, som vi kan få flertall for, sier Melby.

Valgforsker Johannes Bergh sier at Venstre nå vokser sterkt, ikke minst i Oslo.

– Jeg tror at Venstre har økt sin attraktivitet blant unge urbane velgere, de som er på borgerlig side, gjennom valgkampen. Det kan skyldes klima, men også partiets markering av ruspolitikken, sier han.

INGEN LEK: Her koser KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad seg på en lekeplass. Men dette valget er alvor for partiet, sier han til VG.

Eneste under sperregrensen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at dette er en skuffende måling for partiet.

– Dette er alvor. KrF ligger rett rundt sperregrensen på flere målinger nå. Denne målingen bekrefter bildet av at det kommer til å stå om noen svært få stemmer, sier han til VG.

– Samtidig er det en del som sier til oss at de kommer til å stemme KrF i år blant annet på grunn av den helt spesielle situasjonen med sperregrensen, og de ønsker ikke å sitte igjen etter valget med at KrF er ute av norsk politikk.

Derfor kommer han med en bønn til disse velgerne.

– Det er absolutt mulig for oss å komme over hvis disse gir KrF sin stemme, og det tror jeg mange kommer til å gjøre.

BORGERLIG GJENG: Regjeringspartiene pluss Frp har ikke hatt flertall på målingene på over tre år.

Ny Høyre-skuffelse

Statsminister Erna Solbergs parti får enda en måling rundt 20-tallet. Men hun vil ikke gi opp helt ennå.

– Jeg tror det blir en jevn innspurt på valgkampen. På vei ut av pandemien ser vi at norsk økonomi går bra og at flere kommer i jobb. Høyre skal bruke hver dag på å fortelle hvordan vi skal skape en bedre skole for barna våre og hvordan vi skal redusere sykehuskøene som har oppstått på grunn av coronaen, sier Solberg til VG.

Fremskrittspartiet vokser etter krisemåling forrige uke, men ligger fortsatt nede på 11-tallet.

– Det er gledelig at pilene peker oppover. Men det spriker mye i målingene nå, så vi må stå på hele veien inn. At Høyre forslår endringer som SV og flere andre som vil legge ned oljenæringen jubler for er ikke til å tro. Norge trenger et sterkt Frp for at Høyre skal drive høyrepolitikk, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.