OFRENE: Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept 13. januar i for.

Aktor: Nattevakten slo av overvåkningskameraene før Jan-Øystein (42) og Silje (29) ble drept

HORDALAND TINGRETT (VG) Nattevakten bisto politiet da de trengte videomateriale fra hospitset der Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble drept. Aktor mener den nå drapstiltalte mannen selv skrudde av kameraene før drapene ble begått.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dagene etter dobbeltdrapet 13. januar i fjor ble totalt seks menn pågrepet og siktet i saken.

En av dem var en nå 34 år gammel mann som jobbet som nattevakt på hospitset der Hilby hadde tilhold. Nattevakten ble etter drapet kontaktet av politiet fordi de trengte tilgang til videoovervåkningen i bygget.

les også Mener drapet på Silje (29) og Jan-Øystein (42) var planlagt

34-åringen hadde hatt vakt på hospitset hele helgen.

– På grunn av oppførsel og opplysninger fra andre fattet politiet etter hvert mistanke mot ham. Som nattevakt hadde han tilgang til videoovervåkingen, og det viste seg at det hadde vært slått av. Det kom også opplysninger i avhør som rettet mistanke mot ham, sier statsadvokat Benedicte Hordnes i sitt innledningsforedrag mandag.

ÅSTEDET: Påtalemyndigheten mener de to ble drept på rom 305 på dette hospitset i Mølledalsveien i Bergen.

Påtalemyndigheten mener at 38-åringen i forkant av drapet hadde hatt en samtale med de to andre drapstiltalte natt til søndag 12. januar, før han deretter slo av kameraene. Deretter hentet han flere kniver og en øks, før de banet seg vei inn på rommet hvor de to drapsofrene befant seg.

Nattevakten skal ifølge tiltalen ha hugget begge to i hodet med øks. 34-åringen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag morgen. Han har i avhør erkjent at han bidra i forkant av drapene, blant annet ved å skru av kameraene, men hevder at han ikke visste hva som skulle skje.

Tok selfie med den drepte

Politiet kom frem til at 34-åringen hadde slått av kameraene 02.58 natt til søndag, og ble ikke slått på før sent søndag kveld.

Etter at politiet ba om å få utlevert opptak fra den aktuelle natten, ble det gjort innbrudd i boden hvor videoovervåkingsutstyret befant seg.

– Det viste seg at hele harddisken var fjernet. Vi har ingen opptak fra tredje etasje fordi den er borte, men jeg minner om at kameraene var skrudd av, sier Hordnes.

Hordnes vil senere i rettssaken også vise frem en selfie-video som nattevakten har tatt av seg selv klokken 11.58 søndag formiddag. Videoen skal vise at nattevakten først filmer seg selv inne på rommet til drepte Hilby, før han retter kameraet mot avdøde.

GIKK TIL AKSJON: Politiet aksjonerte ved et hospits i Arna 14. januar i fjor.

Politiet fikk også tidlig tips om to navngitte personer som skal ha blitt sett utenfor hospitset med en hvit varebil. Samtidig ble de kontaktet av en mann som hadde reagert på at tre menn i en hvit varebil hadde kommet og dumpet noe på hans eiendom.

– Det er en blindvei, så han reagerte på at det kjørte en bil der. Han fulgte etter med traktor og krevde at de plukket opp det han trodde var «boss». Han kunne se at det var noe som var tungt, siden alle tre mennene måtte bære det som kom ut av bilen, sier Hordnes.

58-åring erkjenner drapene

Det var 13. januar i fjor at Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble funnet døde i et turområde i Arna i Bergen. Det skjedde etter at turgåere hadde varslet politiet om at de hadde funnet klær og en presenning tilgriset av blod.

Påtalemyndigheten mener at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien i Bergen dagen før de ble funnet, og at de deretter ble fraktet til turområdet. Der skal de tiltalte ha kvittet seg med begge likene og eiendelene.

Les også: Polititeori: Kjørte de drepte til funnstedet i bil

En tiltalt mann (58) erkjente i retten straffskyld for drapet på Jan-Øystein Ask Hilby (42). På spørsmål om han erkjenner straffskyld for drapet på Silje Helen Kvandal (29) svarte tiltalte:

– Ja, med forbehold.

Forsvarer Einar Råen opplyser at de vil komme tilbake til hva som ligger i dette forbeholdet.

To menn som også er tiltalt for drap eller medvirkning til drap – en 34-åring og en 24-åring – nekter straffskyld.

Tiltalt møtte ikke i retten

To andre menn er tiltalt for å ha fraktet de to drapsofrene til stedet de senere ble funnet. Begge to har erkjent straffskyld, men den ene av dem møtte ikke opp i retten mandag morgen.

– Jeg hadde kontakt med ham i helgen, men får ikke kontakt i dag. Han har trolig forsovet seg, sier hans forsvarer Kjetil Ottesen.

Statsadvokat Benedicte Hordnes mente at mannen skulle pågripes, og foreslo at politiet rykket ut til mannens adresse for å pågripe ham.

Klokken 11.19 melder hans forsvarer at klienten er på plass i rettssalen., og han blir da spurt om han erkjenner seg skyldig etter tiltalen.

– Ja, svarer han.