Rogaland: Frp puster Ap og Høyre i nakken på ny VG-måling

LEDERDUO: Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen er fornøyd med resultatet på målingen fra Respons. Her er han avbildet tidligere i år med Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp puster Høyre og Ap i nakken i VGs meningsmåling for Rogaland. Olje- og energiminister Tina Bru tror oljeskatt-forslag kan ha spilt inn på Høyres fall på målingen.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mindre enn to uker før valget faller Høyre på VGs Rogaland-måling og får en oppslutning på under 21 prosent. Det er langt unna valgresultatet fra 2017, da partiet kapret nesten 29 prosent av stemmene i fylket.

Målingen er gjennomført av Respons for VG og Stavanger Aftenblad.

– Dette er opplagt ikke gode nok tall for oss, skriver Tina Bru, olje- og energiminister og førstekandidat for Høyre i Rogaland til VG.

– Vi skal stå på frem til valglokalene stenger for bedre resultater, skriver hun videre.

Mens både Høyre og Ap får under 21 prosent oppslutning, gjør Frp på sin side et lite byks fra Rogaland-målingen Respons gjennomførte for Stavanger Aftenblad i juni, og får nesten 18 prosent.

– Det er veldig motiverende, og det reflekterer følelsen vi får når vi er ute blant folk, sier Frps nestleder og rogalending Ketil Solvik-Olsen.

Her kan du se målingen for Rogaland:

Blir valgresultatet som målingen, får Frp tre mandater på Stortinget – det samme som Ap og Høyre.

– Blir du fornøyd hvis dere får rundt 18 prosent i Rogaland?

– Jeg vil jo at vi skal bli størst mulig, men når vi ser hvordan målingene har vært, hadde jeg sovet godt om natten med den oppslutningen, sier Solvik-Olsen.

Frp-nestlederen mener klimadebatten, som han omtaler som mer «aktivistisk» enn tidligere, kan være noe av grunnen til at partiet nå gjør det bedre i Rogaland.

Tror oljeskatten kan ha en effekt

Tidligere denne uken la Høyre frem et forslag om å gjøre store endringer i oljeskatten fra neste år. Endringene går ut på å stramme inn skattevilkårene for oljesektoren – noe som skapte sterke reaksjoner fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

I en NRK-måling for Rogaland fra midten av august fikk Høyre 25 prosent. På VG-målingen, som ble gjennomført denne uken, får partiet en oppslutning like under 21 prosent.

– Målingen er tatt opp i dagene rundt oljeskattenyheten, og det kan se ut til at mange av våre velgere har blitt usikre rundt dette, skriver Tina Bru.

– Men etter hvert som forslaget har blitt bedre kjent og godt mottatt, har jeg tro på at velgerne vil komme tilbake. Skatteforslaget vårt legger til rette for lønnsomme investeringer på sokkelen og videreutvikling av næringen i et langsiktig perspektiv.

IKKE FORNØYD: Tina Bru, olje- og energiminister og førstekandidat for Høyre i Rogaland, mener høyre fortsatt har en vei å gå og er ikke fornøyd med tallene. Her er hun avbildet med Erna Solberg i sommer.

Ketil Solvik-Olsen er usikker på om det er selve oljeskatt-forslaget som har gitt Frp en oppgang.

– Det kan ha noe å si, men samtidig møter mange velgere som sier de vil ha tilbake en Høyre- og Frp-regjering. De er lei av at Høyre skal ha med Venstre og Krf, og har ikke lyst på en ny runde med Bondevik-konstellasjonen med Høyre, KrF og Venstre, sier Solvik-Olsen.

Høyre-kandidat Tina Bru mener partiet har en vei å gå til valgdagen, for å sikre bedre oppslutning i fylket.

– På vei ut av pandemien må vi få folk tilbake i jobb, helsekøene må ned, kunnskapshull i skolen må tettes og utslippene må kuttes. Vi mener vi har den beste politikken for å få til dette, og vil fortsette å snakke om våre løsninger frem til valgdagen.

SV får direktemandat

De fire siste årene har SV i Rogaland vært representert med én kandidat på Stortinget, men dette har vært en utjevningsmandat, som dermed kom i tillegg til de 13 direkte valgte mandatene fra fylket.

På VG-målingen får derimot partiet et direkte mandat, og ender partiet opp med en oppslutning på 6,7 prosent som i målingen, er SVs førstekandidat Ingrid Fiskaa sikret en plass på Stortinget. Partiet fikk mindre enn 4 prosent oppslutning i fylket i 2017, og gjør det dermed langt bedre på målingen.

Senterpartiet får også et ekstra direktemandat, og ender opp med en oppslutning på i underkant av 11 prosent i målingen.

En liten oppgang får også Rødt, som går fra 1,2 prosent ved stortingsvalget i 2017 til å få 2,7 prosent oppslutning i målingen. Også KrF og Venstre gjør det litt bedre enn ved forrige stortingsvalg, og Krf ender opp med 9 prosent og ett mandat.

MDG får derimot en oppslutning 2,5 prosent, som er lavere enn ved valget i 2017.