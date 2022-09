HESTEGUTT: Stein Erik Lauvås er oppvokst med hest, har tatt kusklisens – og er hestesportens store helt etter at totaliseringsavgiften ble avskaffet.

Stortingspolitiker «helt sentral» i millionsparing for hestesporten – har fått styreverv

BJERKE TRAVBANE (VG) Ap-representant Stein Erik Lauvås får æren for avskaffelsen av avgiften som kostet Norsk Rikstoto 120 millioner kroner i året. Nå skal han «bidra med kontaktnett mot regjering og storting».

– Jeg har hele Trav-Norge bak meg når jeg nå vil uttrykke en stor takk til Stein Erik Lauvås, sa Knut Weum til Smaalenenes Avis i april 2020.

Weum var styreleder i hestesportforbundet Det Norske Travselskap, som i 1982 etablerte Norsk Rikstoto sammen med Norsk Jockeyklubb.

Norsk Rikstoto har monopol på pengespill innenfor hestesport i Norge, altså hesteveddeløp i trav og galopp.

Det stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) ble takket for, var at den såkalte «totalisatoravgiften» ble fjernet. I 2020 skulle stiftelsen betale 3,3 prosent av totalomsetning til staten gjennom denne avgiften.

Ingen vinning

– Det var ingen personlig vinning i å fjerne totalisatoravgiften for min del. Jeg synes det er fint at spørsmålet stilles, og jeg forsøkte å vurdere om det var problematiske sider ved dette eller noe som ikke tålte dagens lys. Det kom jeg frem til at det ikke var, sier Lauvås til VG.

Det var Solberg-regjeringen som fjernet avgiften. Men ifølge Weum var Lauvås «helt sentral i å få fjernet totalisatoravgiften» og hadde «stått som en klippe i dette langsiktige arbeidet».

Avgiftskuttet gjorde at Norsk Rikstoto slapp å betale avgiften – som var budsjettert til 120 millioner kroner i 2020.

HESTEVENN: Lauvås foreslår at VG skriver «hesten til høyre». For ordens skyld er hesten til venstre på dette bildet.

– Lauvås er en kjernekar og en du kan stole på i alle sammenhenger. Mine medlemmer kommer ikke til å glemme den innsatsen han har gjort for oss, sa Weum i 2020.

Nå har Lauvås blitt nestleder i Norsk Rikstoto – et verv han får 150.000 kroner i året for. Trav365 har tidligere omtalt styrevervet og honorarsummen.

– Jeg har forsøkt å gjøre dette åpent, ærlig og ryddig på alle måter og etter beste evne. Jeg står for alt jeg har gjort, sier Lauvås når VG møter ham på Bjerke travbane i Oslo.

– Jeg vil ikke sette verken meg selv, Stortinget, mitt eget parti, Norsk Rikstoto eller Det Norske Travselskap i et dårlig lys. Meningen var å gjøre noe bra og sørge for at en kulturtradisjon og en næring som genererer omtrent 16.000 årsverk har gode rammevilkår.

TRAVSPORTENS HVITE RIDDER: Lauvås beskrives som «helt sentral» i arbeidet med å avskaffe avgiften.

Alle stortingsrepresentanter må oppgi sine verv og interesser i et register. Ap-politikeren tiltrådte 1. juni. Likevel er ikke nestledervervet registrert i siste versjon, fra 22. juni.

Lauvås sier at han forsøkte å registrere dette 9. juni i år, men ved en feil ikke fullførte registreringsprosessen – og at han oppdaget og fikk rettet opp i dette i august. Overfor VG bekrefter Stortinget at Lauvås sendte inn nye opplysninger 21. august.

– Ikke noen sammenheng

Lauvås bekrefter at han engasjerte seg i arbeidet med å avskaffe totaliseringsavgiften, men understreker at han har engasjert seg i vilkårene til flere næringer.

– Du har fått æren for å spare hestesporten over 100 millioner. Kort tid etterpå får du et verv som gir deg 150.000 kroner i årlig godtgjørelse. Er det noen sammenheng?

– Nei, absolutt ikke. Det var Solberg-regjeringen som la frem forslaget om å fjerne avgiften, sier Lauvås.

– Hvordan synes du det ser ut?

– Det var ikke noen sammenheng. Forespørselen om jeg ville stille meg som kandidat til Norsk Rikstoto kom ganske lenge etter vedtaket om å fjerne totalisatoravgiften, så det har ingen sammenheng.

Info Fakta: Norsk Rikstoto har enerett på totalisatorspill på hest i Norge.

Før betalte stiftelsen totalisatoravgift til staten for denne eneretten. I pandemiåret 2020 slapp Norsk Rikstoto å betale totalisatoravgift.

Totalisatoravgiften har hittil ikke blitt gjeninnført. I statsbudsjettet for 2020 var avgiften budsjettert til 120 millioner kroner, mens tallet i 2019 og 2018 var 135 millioner.

Stein Erik Lauvås har vært valgt inn på Stortinget fra Østfold siden 2013.

Fra 2003 til 2013 var han ordfører i Marker kommune. Vis mer

«Vil bidra med kontaktnett»

Ap-politikeren er selv amatørkusk, har vært en sterk pådriver for hestesporten på Stortinget og tok initiativ til Hestesportens støtteforening, som har rundt 20–25 representanter som medlemmer.

I innstillingen til styret i Norsk Rikstoto blir det trukket frem at «Lauvås vil bidra med kontaktnett mot regjering og storting» – altså sine stortingskolleger og partikolleger i regjering.

– Det betyr at hestenæringen skal forholde seg til lovene og reglene storting og regjering setter. Og etter et langt liv i politikken så har jeg en viss forståelse for dette systemet. Det håper jeg å bidra med inn til Norsk Rikstoto, sier Lauvås.

IKKE PÅ SIN HØYE HEST: Kaptein Pilegrim er en ponni av rasen gotlandsruss, som blir 115–130 cm høye. Dermed ruver mennesket og stortingsrepresentanten Lauvås over sin lave hest.

– Jeg jobbet med det

Hestesportens rammevilkår blir bedre uten totalisatoravgiften, mener han.

– Jeg skal være så ærlig å si at ja, jeg jobbet med det, men det er ikke sikkert vi hadde fått gjennomslag om ikke næringen fikk en knekk på grunn av corona, sier han.

– Det var ingen personlig vinning i å fjerne totalisatoravgiften for min del. Jeg synes det er fint at spørsmålet stilles, og jeg forsøkte å vurdere om det var problematiske sider ved dette eller noe som ikke tålte dagens lys. Det kom jeg frem til at det ikke var.

HOLD YOUR HORSES: Som amatørkusk har Lauvås deltatt i flere travløp. Men hittil har det ikke blitt noen topplasseringer, medgir han.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som utpeker styremedlemmene i Norsk Rikstoto. Men ifølge stiftelsens nåværende vedtekter skal minst fire av styremedlemmene og varamedlemmene utpekes etter forslag fra Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb.

– Jeg ble kontaktet av styrelederen i Det Norske Travselskap, Erik Skjervagen, som spurte om jeg ville stille til intervju med innstillingsrådet, sier Lauvås.

Det var Det Norske Travselskap som i 2020 ga Ap-politikeren æren for avskaffelsen av totalisatoravgiften. Det er LMD som bestemmer størrelsen på styrehonorarene.

– Diskuterte du dette med noen andre i Arbeiderpartiet?

– Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg sjekket det med partisekretær Kjersti Stenseng og parlamentarisk leder Rigmor Aasrud, sier Ap-han.

Lauvås sendte de to partitoppene en e-post, der han fortalte om forespørselen fra innstillingsutvalget i Norsk Rikstoto og ba dem si ifra hvis det var et problem.

Til VG sier Aasrud at Lauvås lenge har ivret for sporten og for ansvarlig pengespill, og at han vil gjøre en god jobb i sitt verv.

– Det er ikke i strid med gjeldende regelverk å ha slike verv, og flere andre stortingspolitikere har tilsvarende roller, sier Aasrud.

I STALLEN: – Jeg har vært interessert i hest i alle år. Vi hadde hest hjemme da jeg var bare guttunge, og jeg synes hesten er et flott dyr, sier Lauvås.

Svensk skandale

I Sverige har riksdagsmedlemmet Saila Quicklund skapt overskrifter etter at hun mottok over 200.000 svenske kroner for styreverv i organisasjonen Svensk Travsport. Samtidig har hun snakket travsportens sak i Riksdagen. Quicklund har sagt fra seg vervene etter Sveriges radios avsløring.

– Hva er forskjellen på Quicklunds sak og din?

– Jeg kjenner kun Quicklunds sak i Sverige og hvordan Riksdagens regler er fra pressedekningen. Men forskjellen grovt sett er at hun representerte Svensk Travsport, som er det samme som Det Norske Travselskap, og ikke Aktiebolaget Trav och Galopp, som stort sett er det samme som Norsk Rikstoto. Hun var i interesseorganisasjonen, jeg sitter i spillselskapet Norsk Rikstoto, sier Lauvås.