Under 25? Syv ting du bør sjekke på skattemeldingen

I disse dager sendes skattemeldingen ut til rundt fem millioner nordmenn. Vi spurte økonom og Dine Penger-ekspert Hallgeir Kvadsheim hva unge bør tenke på når de får mailen fra Skatteetaten.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Frem mot 4. april mottar lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende skattemeldingen for 2021.

Når din skattemelding er klar får du en e-post fra Skatteetaten. Fristen for å levere er 30. april, men hvis du leverer før får du pengene du måtte ha til gode tidligere på konto.

Men før du leverer er det lurt å sjekke disse tingene, mener siviløkonom Hallgeir Kvadsheim:

1. Har du hatt flere arbeidsgivere?

Kvadsheim påpeker at ikke alle arbeidsgivere er like proffe, og at det første du må gjøre er å sjekke om alle arbeidsgivere du hadde i fjor har meldt inn riktig inntekt for deg.

– Her blir det gjort feil, og du kan i verste fall måtte betale for mye skatt hvis det ikke er rapport riktig.

Han legger til at det er ditt eget ansvar å kontrollere at arbeidsgiver har rapportert inn riktig.

2. Skal du egentlig betale skatt?

Det er ikke sikkert du har tjent så mye at du skal betale skatt hvis du er ung. I 2021 var grensen 60.000 kroner.

– Tjente du mindre enn det skal du ikke betale skatt, fordi da har du frikort, sier Kvadsheim.

3. Har du privat lån?

– Veldig mye av det som skal med i skattemeldingen rapporteres inn av andre, sier Kvadsheim.

Banken din rapporterer for eksempel inn hvor mye lån du har hos dem. Men hvis du har et privat lån må du rapportere det selv.

– Har du for eksempel lånt penger av foreldrene dine for å kjøpe bolig, og betaler renter av dette lånet, må du huske å føre det i skattemeldingen. Hvis ikke får du ikke fradrag for renteutgiftene, sier han.

4. Har du kjøpt eller solgt kryptovaluta?

– Det trenger ikke være snakk om store summer, men du bør være klar over at kjøp og salg av kryptovaluta ikke rapporteres inn automatisk, sier Kvadsheim.

Derfor må du gjøre dette selv. Har du kjøpt eller solgt, med gevinst eller tap, må dette meldes. Du får fradrag ved tap og må skatte av gevinst.

– Dette er skattemyndighetene blitt nøye med å kontrollere de siste årene.

5. Har du lang vei til jobb?

Da kan du ha rett til reisefradrag, ifølge Kvadsheim. Grensen er 34 kilometer hver vei.

– Dette går ikke automatisk. Hvis du for eksempel har begynt i ny jobb med lang reisevei må du føre dette selv. Det er ganske enkelt å gjøre, og i skattemeldingen ligger det en veiviser som guider deg gjennom hvordan du skal gjøre det, sier Kvadsheim, og legger til at veilederen er smart å bruke for alle.

6. Har du jobbet et annet sted enn du bor?

– Det er jo endel unge som har jobber hvor de i perioder bor andre steder enn hjemme, og da kan de få pendlerfradrag, sier Kvadsheim.

Det betyr at du kan trekke fra utgifter til reise, mat og husleie.

– Her er det noen krav som er litt komplisert å forklare, men dette får du også god hjelp til av veiviseren i skattemeldingen.

Kvadsheim legger til at studenter ikke er definert som pendlere.

7. Har du tjent penger på hobbyen din?

Det er ikke sikkert du skal skatte av denne inntektene. Men det er vanskelig å vurdere selv, ifølge Kvadsheim.

– Grovt sagt er det sånn at hvis du har høye inntekter er det ofte definert som skattbar inntekt, men det er ikke noen klar regel på dette.

Kvadsheim råder deg til å ikke føre dette i posten for skattbar inntekt, fordi du da sannsynligvis ender med å måtte skatte, selv om inntekten kanskje ikke var skattepliktig.

– Skattemeldingen behandles av maskiner, ikke mennesker, sier han, og legger til:

– Men du bør oppgi inntekten. Legg ved noen linjer hvor du forklarer at du er i tvil om den er skattepliktig og be om en vurdering av saken. Da har du informert skattekontoret, men ikke ført inntekten i posten.