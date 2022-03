PENSJONSTAP: Mímir Kristjánsson mener landets eldre har tapt så mye penger de siste ti årene, at de bør få samme lønnsutvikling som de som er i jobb.

Tall fra regjeringen: Pensjonistene har «tapt» 61 milliarder kroner

Norske pensjonister har gått glipp av hele 61 milliarder kroner som følge av underreguleringen av pensjonsreformen.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Det viser tall fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet som Rødt har spurt om og fått svar på:

Her er hovedtall:

Fra 2011 til 2021 tapte landets pensjonister 61 milliarder kroner som følge av underreguleringene som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen.

For en med gjennomsnittspensjon utgjør det 107 200 kroner eller vel 17 000 kroner i året.

Underreguleringen det er snakk om, er at pensjonene hvert år øker mindre enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet.

– Ekstremt

– Det er ekstremt mange penger. Nå er det på tide at pensjonistene får noe tilbake, sier Rødts arbeidspolitiske talsperson, Mímir Kristjánsson.

Regjeringen svarer med at dette er penger som skal komme våre unge til del.

Pensjonsreformen ble påbegynt av Stoltenberg 1- regjeringen i 2001 og iverksatt gradvis fra 2010.

Folk skulle stå lenger i jobb og det skulle lønne seg å jobbe fremfor å bli pensjonert.

Grepet var at ordningen ble lagt om slik at pensjonistene skulle få lønnsveksten til arbeidstakerne i Norge, minus 0,75 prosent.

I 2021 ble ordningen endres slik at pensjonen reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. Men altså fortsatt mindre enn lønnsveksten, de fleste år.

– Må prioriteres

Det er sakens kjerne:

SV og Rødt vil regulere minstepensjonen i takt med lønnsveksten, ikke som et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, slik regjeringen vil.

– Tallene vi har fått fra departementet synliggjør hvor mye pensjonistene tapte på underreguleringen, sier Kristjánsson.

– Utgangspunktet var jo at det skulle skje en underregulering fordi det skulle lønne seg å jobbe?

– Ja, men når denne ordningen har vært så urettferdig at pensjonistene nå må prioriteres.

– Hva må gjøres?

– Pensjonistene må få igjen noe av det tapte. Det mener vi kan gjøres ved at de får samme lønnsutvikling som de som er i arbeid.

– De fleste vil jobbe

– Det må fortsatt lønne seg å jobbe?

– Nei, jeg mener vi ikke kan ha et system hvor man straffer det å være pensjonist. Vi blir stadig friskere og de aller fleste vil jobbe.

Han sier de vil løfte minstepensjonistene mer.

– Vi forsøker å sørge for at minstepensjonene trappes opp, men Ap har valgt å samarbeide med Høyre i den saken, sier han og viser til en sak som arbeids- og sosialkomiteen innstilte på i forrige uke.

MEST TIL DE MED MINST: Mímir Kristjánsson sier det spesielt er minstepensjonistene som må få et løft.

Ved utgangen av 2021 var det vel en million alderspensjonister i Norge, hvorav 1465 500 minstepensjonister.

– Minstepensjonistene vil tape på den nye ordningen hvor pensjonen beregnes ut i fra gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, fordi minstepensjonen er så små. Derfor må de løftes, sier Rødts talsperson.

– Generasjonspakt

Statssekretær Stian Nyhus i arbeids- og inkluderingsdepartementet peker på de unge for å forsvare regjeringens linje.

– Det viktigste grepet i pensjonsreformen var innføringen av levealdersjusteringen, som innebærer at yngre generasjoner må stå lenger i arbeid for å få samme pensjon som dagens pensjonister.

Han sier at det at alderspensjon reguleres lavere enn lønnsveksten, «er bidraget fra dagens pensjonister til et bærekraftig pensjonssystem, som kommer dagens unge til gode».

– Vi har en generasjonspakt som sikrer pensjon for de unge og at de får en god pensjon de kan leve av når de blir pensjonister. Uten et slikt bidrag til et bærekraftig pensjonssystem fra dagens pensjonister, vil våre barn og barnebarn få lavere pensjon.

– Hensyn til barn og barnebarn

Han viser til at hovedformålet med pensjonsreformen var å styrke bærekraften i pensjonssystemet og sikre fordeling av byrder og goder mellom generasjoner.

– På bakgrunn av at man nå lever betydelig lengre enn da folketrygden ble innført i 1967, og at veksten i levealder forventes fortsatt å øke, har et bredt flertall på Stortinget vedtatt pensjonsreformen for å begrense veksten i utgifter til alderspensjon. Dette av hensyn til pensjonene til våre barn og barnebarn.

– IKKE TÆRE: Stian Nyhus sier de vil styrke fremtidens pensjoner og ikke tære på Statens Pensjonsfond.

– Er de satt av til de unge eller har pengene gått inn i de årlige budsjettene?

– De siste åtte årene er det Høyre og Frp som har prioritert. De må selv svare for hvorfor de har prioritert kutt i formuesskatt til de aller rikeste.

– Ikke tære på pensjonsfondet

Han sier dette om hva de vil gjøre:

– Vår regjering prioriterer de store pengene på de store oppgavene, felles velferdstjenester, kutte i klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi skal styrke fremtidens pensjoner, og ikke tære på Statens pensjonsfond.