Gunnhild døde etter vaksine: Nå kjemper enkemannen for å beholde hjemmet

Gunhild Engen døde etter AstraZeneca-vaksinen. Nå frykter den MS-syke enkemannen han må selge hjemmet han og barna bor i. – Erstatningssaken har vært tung, sier Trond Engen.

Av Karin Muri

Publisert: Nå nettopp

21. mars i fjor mistet Trond Engen og de tre tenåringsbarna det aller kjæreste de hadde; en ektefelle og en mamma.

Gunhild Engen (42) var familiens hovedforsørger, fordi mannen ble uføretrygdet med MS to år før hun døde.

Familiens gjeld var 4,5 millioner da Gunhild døde. Nå sitter Trond Engen (52) igjen med utgifter som ikke lar seg dekke inn av en uføretrygd alene.

Norsk pasientskadeerstatning har tilkjent familien én million kroner. Advokaten ba om det femdobbelte.

– Erstatningssaken har vært tung, og alt er fortsatt usikkert. Den har gjort både meg og ungene urolige. Det er en belastning for oss alle i forhold til hvordan det skal gå med oss fremover, sier Trond Engen (52).

Vedtaket i Norsk pasientskadeerstatning ble rett før jul anket til Pasientskadenemnda. Det betyr at det kan gå flere år før familien får den endelige erstatningen.

Norsk pasientskadeerstatning erkjente allerede i fjor sommer ansvar for Gunhild Engens dødsfall, som følge av vaksinasjon med AstraZeneca mot covid-19

– Kjempebelastning

Den krevende erstatningssaken er blitt til en høy bunke med dokumenter hjemme i stuen til enkemannen.

På veggen henger fremdeles mammas hustavle:

«I dette huset har vi masse moro, vi klemmer mye, vi er høylytte og vi er en familie med masse kjærlighet.»

Den minner om et liv som var godt, trygt og lyst – inntil bunnløs sorg endret familielivet for alltid en marsdag i fjor.

Papirmøllen Trond er blitt virvlet inn i siden, og kravet om å blottstille og dokumentere hver flik av egen økonomi, er arbeidsintensiv midt i sorgen.

– Det er en kjempebelastning, sier Trond Engens advokat.

Therese Lohne Boehlke er advokat hos Ness Lundin, firmaet som i mer enn 30 år har spesialisert seg på erstatningsrett. Hun representerer flere etterlatte og overlevende som ble rammet av VITT – Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni, etter AztraZeneca-vaksinen i fjor.

En av dem var Gunhild Engen.

– I og med at Gunhild ble vaksinert på jobb, er det to alternative erstatningsmåter. Den ene er Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som er ansvarlig for alle som får bivirkninger og skader ved vaksiner. Den andre er yrkesskadeerstatning, eller yrkessykdom, fordi hun fikk vaksinen i arbeid.

Advokaten venter på et svar fra NAV, som kan godkjenne om Gunhild fikk vaksine i forbindelse med jobb, og om hun døde som følge av denne.

– Følelseskald erstatningsrett

Yrkesskadeerstatningen utbetales på bakgrunn av standardiserte utmålingsregler.

Trond og de tre barna vil ha krav på ca. 2,2 millioner kroner i forsørgertapserstatning som følge av yrkessykdom.

Men det som kanskje ikke alle tenker på, er at utbetalingen familien fikk fra Gunhilds kollektive forsikring på arbeidsplassen, den kollektive dekningen på rundt én million kroner, kommer til fratrekk. Det samme gjør erstatningen familien fikk fra Norsk pasientskadeerstatning sist høst, på rundt en million kroner.

Slik sett vil det maksimale beløpet barna og enkemannen får, være cirka to millioner kroner. Rundt 40 prosent går til de tre barna. Erstatningen skal også dekke utgiftene til begravelsen.

Advokat Lohne Boehlke fremmet sist høst et krav på 5,2 millioner kroner i erstatning for Engen-familien overfor Norsk pasientskadeerstatning.

Bakgrunnen er at Trond Engen ikke har samme mulighet som andre til å omstille seg, ved å skaffe seg høyere inntekt eller selge unna leiligheten med livsløpsstandard, fordi han er rammet av MS og er uføretrygdet.

– Den måten man ser på dette forsørgertapet strider veldig med det grunnleggende prinsippet om å få dekket opp for tapet sitt, når det er noen som har påført denne familien skade, sier Lohne Boehlke.

Hun legger til:

– Erstatningsretten er i utgangspunktet ganske følelseskald. Men man må jo se på den økonomiske realiteten. Jeg kan ikke se at Trond Engen får mulighet til å sitte med leiligheten sin om noen år.

Trond Engen ble av NPE tilkjent erstatning frem til alle barna er fylt 19 år, og da regnes som selvforsørget. Tiden han har på å omstille seg er kort.

Kravet på 5,2 millioner advokaten fremmet, beregnet forsørgertapserstatning frem til enkemannen har nedbetalt boliglånet i 2046.

En måned før julaften i fjor gjorde NPE et vedtak om litt over en million kroner, noe som gir erstatning frem til 2028.

– Når inntekten forsvinner, må først hytta gå, og så må jeg vurdere om jeg må selge leiligheten og flytte i trygdebolig, sier Trond Engen.

Det var ikke slik han så for seg at livet skulle bli.

– Familien har en veldig godt dokumenterbar sak. De bor i en nøktern bolig, ingenting er overdådig. De var en helt vanlig familie med helt vanlige inntekter, påpeker Lohne Boehlke.

Fordi Trond Engen er uføretrygdet finnes det små muligheter for omstilling fra et liv med kronisk sykdom med fare for betydelig forverring.

– Fra det tidspunktet bommen går ned, fra 2028, må han klare seg på egen hånd som selvforsørget, sier advokat Therese Lohne Boehlke.

På vei inn i den første vanskelige julehøytiden for familien Engen i fjor, ble vedtaket fra NPE klaget inn 10. desember, og derfra videresendt Pasientskadenemnda (PSN).

Klagesaker ventet i fem år

Fra Pasientskadenemnda kom nok en nedslående beskjed til familien Engen.

Saksbehandlingstiden på klagen ble varslet til å ta 20 måneder. Nesten to år.

– Det er et stort rettssikkerhetsproblem. Jeg har hatt klagesaker i Pasientskadenemnda som har ventet i fem år. Får man et avslag da, er man ikke så veldig moden for å gå videre i rettssystemet, mener advokat Therese Lohne Boehlke.

Vivian S. Erstad, avdelingsdirektør for pasientskadeerstatning i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, svarer slik på at den lange behandlingstiden utgjør et rettssikkerhetsproblem:

– Vi forstår godt at det er krevende å vente lenge på en avgjørelse. Mange har dessverre måttet vente lenge på et vedtak fra Pasientskadenemnda de siste årene. Saksbehandlingstiden ble sterkt påvirket da vi mistet mange saksbehandlere i forbindelse med flyttingen fra Oslo til Bergen, forklarer hun.

I fjor ble det gitt ekstrabevilgninger over statsbudsjettet, og mange nye saksbehandlere ble ansatt.

– Saksbehandlingstiden vår er på vei ned, og den forventes å ligge på 12 måneder ved utgangen av 2023, påpeker Erstad.

Setter fart på saken

Trond Engen har løst Pasientskadenemnda fra taushetsplikten, for at VG skal kunne stille spørsmål om hans sak.

– Kan dere si noe om hvordan en uføretrygdet person med et progressivt sykdomsbilde, og som mister hovedforsørger, forventes å kunne omstille seg?

– Vi synes det er trist at han har havnet i denne situasjonen, sier Vivian S. Erstad.

Så legger hun til:

– Kravet til omstilling og selvforsørgelse, kan blant annet innebære en forventning om at etterlatte deltar eller øker deltagelsen i arbeidslivet og reduserer kostnadene sine. Men dersom etterlatte har begrensede muligheter både til å øke inntekten og redusere kostnadene, kan det etter omstendighetene føre til at forsørgertapserstatning tilkjennes for en lengre periode. Men dette da etter en konkret vurdering, ifølge Erstad.

– Trond Engen og mange andre reagerer på den lange saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda. Kan du si noe om hvorfor man lar familier i svært belastende livssituasjoner vente så lenge på noe som er så avgjørende for å makte å komme seg videre i livet?

– Vi mottok hans klagesak fra NPE 21. desember 2021, og regner med at den vil være ferdigbehandlet før sommeren.

God nyhet gir håp

Nyheten om at Trond Engens sak skal ferdigbehandles på seks måneder, i stedet for 20, gjør enkemannen glad og noe mer optimistisk.

– Det har gitt meg et løft i en svært tung tid, sier han.

Beskjeden har virket så positivt at han har maktet å komme seg ut av sofaen og inn på treningssenter de siste dagene og ukene, selv om traumeangsten fortsatt sitter hardt i og gjør det tungt å fungere i hverdagen.

Engen tenker at hans egen sak har prinsipielt viktige sider, som bør belyses til hjelp for familier som senere vil havne i lignende vanskelige situasjoner som dem selv.

– Arbeidet med erstatningssaken har skapt mye usikkerhet og uro for oss og gått ut over den mentale helsen, sier Trond Engen.

Barna sliter med posttraumatisk stress etter tapet av mammaen sin. For dem er det viktig med stabilitet og det å måtte selge leiligheten der de bor vil virke svært negativt på dem, mener pappaen deres.

– Jeg synes at vi i ett av verdens rikeste land, der vi alle betaler skatt, bør kunne strekke oss litt lenger og ikke sette folks liv på vent over år, sier enkemannen.