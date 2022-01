LOVER LETTELSER: Helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseministeren lover lettelser neste uke

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at alle kan forvente lettelser neste uke.

– Alle kan forvente seg lettelser neste uker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Beskjeden kommer etter Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere onsdag publiserte en ny risikorapport om omikron. Der mener instituttet at de fleste tiltak kan trappes gradvis ned over kort tid.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde, skriver FHI.

Etter det NTB forstår, venter regjeringen nå på de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

Regjeringen skal vurdere de strenge tiltakene på nytt 1. februar.

FHI mener viktige prinsipper for håndteringen fremover kan være:

At samfunnet «snarest» bør tilbake til normal hverdag.

At epidemien bør håndteres med gode råd og leveregler, ikke med lov og forskrift.

At corona ikke lenger defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, «slik at man unngår at noen kommuner setter i verk strenge tiltak».

Klar beskjed til regjeringen

Også byrådsleder i Oslo Raymond Johansen etterlyser onsdag lettelser i tiltakene.

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. Folk trenger å leve og møtes og være sammen, sa han til VG.

UTÅLMODIG: Oslos byrådsleder Raymond Johansen mener flere tiltak nå ikke er forholdsmessige og ber regjeringen åpne opp.

Byrådslederen viser til Danmark, som i månedsskifte januar til februar opphever nesten alle tiltak – til tross for at det ennå er mye smitte i landet.

– De definerer ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom og jeg mener vi er på vei til å få nøyaktig det samme bilde i Norge.

– Mener du vi ikke lenger bør definere corona som en samfunnskritisk sykdom?

– Hvis du ser på smittetallene og det andre så er det en viktig diskusjon å ta, om det er en samfunnskritisk sykdom, sier han og viser også til fagdirektør Frode Forland som denne uken uttalte til VG at smittetiltakene kan gi større belastning enn sykdommen i seg selv.