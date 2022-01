12.360 nye registrerte smittede

Nok en rekord i antall registrerte smittede er satt. Den tredje denne uken.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Det er registrert 12360 nye smittetilfeller siste døgn. Det er ny rekord, og den tredje denne uken. Forrige rekord var på 11. 825 nye registrerte smittede 13. januar.

Dette er 4472 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene (7888).

252 personer er innlagt på sykehus, viser VGs oversikt. 78 får intensivbehandling og 58 er på respirator.

Dette er 6200 tilfeller flere enn fredag forrige uke. (6160)Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende.

233 kommuner har stigende trend.

Espen Rostrup Nakstad uttalte denne uken at at det kommer til å bli vesentlig mer smitte.

– Omikronvarianten dobler seg hver åttende dag ser det ut som i Norge, så det kommer til å bli vesentlig mer smitte, selvom vi har hatt smitteverntiltak, uttalte han.

Regjeringen lettet litt på tiltakene etter pressekonferansen torsdag, og helseminister Ingvild Kjerkol medgitt også at mange vil bli smittet i de kommende månedene.

Grunnen til at det lempes på tiltakene er at mange flere er vaksinert, og er dermed bedre beskyttet. Samtidig vet man mer om omikron-varianten, som gir mildere symptomer for de fleste.