ETT KRAV MINDRE: Reisende ankommer Gardermoen på et fly fra Polen i januar i fjor.

HOD: Fjerner flere karantenekrav

Kravene om smitte- og innreisekarantene blir lettet på. Nå kan mange nærkontakter slippe mer enn daglige tester.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dagens krav om karantene ved nærkontakt med smittede og innreise til landet avvikles, melder Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mandag.

-- Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er allerede avviklet. Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

LETTER PÅ TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier Kjerkol.

Slik blir de nye testreglene:

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære må gjennom daglig testing i fem døgn.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregimet anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn.

Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Fjerner innreisekrav

Disse reglene erstatter kravet om smittekarantene. I tillegg opplyser HOD at reglene om karantene ved innreise fjernes. Disse blir fjernet.

Dette er kravene som gjelder ved innreise i dag:

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

Innreisekarantenen på 10 døgn kan likevel avsluttes med negativ test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

FHI viser nå til at reisende «uten coronasertifikat» utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten.

De anser derfor ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon. Kravene opphører fra og med midnatt, natt til onsdag 26. januar.

– Enig med FHI

-- Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten coronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt, fortsetter hun.

HOD opplyser at reisende fremdeles er nødt til å teste og registrere seg ved innreise til landet. De som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert må fremdeles legge frem attest på negativ coronatest.

Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak, opplyser departementet i pressemeldingen. De vil komme med en ny samlet vurdering av alle innreisekrav i begynnelsen av februar.