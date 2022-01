DØMT FOR NOKAS-RANET: David Toska. Her avbildet i forbindelse med befaring i Stavanger i 2006.

Sponsor trekker seg fra TV 2s sjakksending

Inkassoselskapet Intrum trekker seg som sponsor for TV 2s sjakksendinger etter at det ble kjent at Nokas-dømte David Toska skal brukes som sjakkekspert i programmet.

Sendingene starter med at Intrums logo vises på skjermen.

– Vi har i dag gitt beskjed til TV2 om at vi trekker oss, sier Bunny Nooryani, direktør for marked og kommunikasjon, til VG.

– Bruken av tidligere straffedømte David Toska fører til at tv-programmet vil assosieres med en alvorlig kriminell handling som fortsatt vekker vonde minner hos mange. Vi forstår at det er ulike synspunkter på å gi Toska en slik TV-rolle, men assosiasjonene det bringer med seg gjør at vi ikke ønsker å sette Intrums navn på sjakkprogrammene, skriver hun i en senere SMS.

Nooryani opplyser at de har sponset flere TV-programmer i høst for å markere at selskapet bytter navn fra Lindorff til Intrum, det inkluderer sjakkprogrammet til TV 2.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at nyheten ble kjent søndag formiddag. Blant de som har reagert er politimann Erik Håland, som ble beskutt og selv åpnet ild under Nokas-ranet i 2004. Til VG beskrev han det hele som «hodeløs glorifisering».

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen svarte at han skjønner at folk har forskjellige meninger om Toskas deltagelse i sjakksendingene:

– Det er naturlig at det finnes ulike syn på dette, og vi har respekt for Hålands personlige synspunkter.

Han viste også til at Toska har sonet sin straff.

Først ett år etter ranet i 2004 ble Toska pågrepet i Spania. Han ble dømt til 20 år ubetinget fengsel, en av de strengeste straffene i det norske rettssystemet, men ble løslatt i 2018 etter 13 år. Han er nå i full jobb hjemme i Bergen, har samboer og barn, opplyser han til TV 2.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne. Hans etterlatte har ingen innsigelser mot at Toska blir sjakkekspert på TV 2.

David Toska svarte søndag ettermiddag VG via prosjektleder for sjakk i TV 2, Christine Espeland:

– Det har aldri vært meningen å irritere noen. Jeg er takknemlig for å få en sjanse og til å kunne bidra med noe jeg ser på som meningsfylt. Så blir det opp til seerne å vurdere om de synes jeg bør få denne sjansen eller ikke. Jeg takket ja til å være gjest fordi jeg har en fascinasjon for spillet og har fulgt sjakk-sendingene siden de startet.