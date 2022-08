PRESIDENT: Masud Gharahkhani (Ap).

Stortingspresidenten: Ber regjeringen komme med tidsplan på mandag

Stortingets presidentskap diskuterte i dag om Stortinget skulle kalles inn til et ekstraordinært møte før 1. oktober. Svaret ble nei – enn så lenge.

– Vi etterlyser en tidsplan fra regjeringen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

Fristen er i løpet av mandag 15. august.

Presidentskapet vil møtes neste tirsdag for å avgjøre om det er behov for å kalle inn til et ekstraordinært møte på Stortinget.

– Hva er det de må ha en tidsplan for?

– Det er en tidsplan for de ulike tiltakene. Er det slik at vi trenger å møtes på Stortinget for å innføre eksportrestriksjoner eller en nye modell for næringslivet? Vi etterlyser å få det på bordet i denne tidsplanen, sier Gharahkhani.

– Så regjeringen har rett og slett fått en tidsfrist for å se om de klarer å ordne opp i dette selv eller om Stortinget må gripe inn og gjøre jobben?

– Jeg tror det er slik at vi i fellesskap er opptatte av å ta kraftsituasjonen på alvor, og det gjelder både regjeringen og partiene her.

Det er flertallet i presidentskapet som går inn for dette. Mindretallet, visepresidentene fra Frp og SV, ønsker at det innkalles til møte i Stortinget umiddelbart, men støtter subsidiært anmodningen om fremleggelse av tidsplan.

UTÅLMODIG: Høyre-leder Erna Solberg.

Solberg: – En ukes tid

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg er utålmodig på nye tiltak mot de økte strømprisene. Hun til VG at signalet Høyre har gitt regjeringen er at en tidsplan må være på plass innen kort tid.

– Vi mener med det at i løpet av en ukes tid må det komme en tidsplan, som vi kan ta stilling til om vi aksepterer, sier Solberg til VG.

– Hva skjer hvis dere ikke aksepterer den?

– Utgangspunktet er å skape et godt flertall sammen med regjeringen. Vi mener det ikke er tid til å vente til oktober med en løsning.

Hvis ikke regjeringen hadde gått inn for å gi 90 prosent strømstøtte når prisen er over 70 øre allerede fra 1. september, ville Høyre støttet kravet om et ekstraordinært stortingsmøte.

– Det vi trenger fra regjeringen nå er en tidstabell for når de kan gi strømstøtte til bedriftene. Vi har respekt for at de må jobbe med den, men de har relativt kort tid til å komme til oss og fortelle når de kan sluttføre dette.

– Det er for lenge å vente til ut i oktober for å vedta dette, sier Solberg.